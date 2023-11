La temporada 2023 de MotoGP tuvo un dramático final en el Gran Premio de Valencia, en el que Pecco Bagnaia se proclamó campeón del mundo. Una caída de Jorge Martín acabó con sus esperanzas de título y, aparentemente, con las de dar el salto al equipo oficial. Bagnaia no lo necesitaba, pero ganó su séptima carrera larga de la temporada para convertirse en el primer piloto de Ducati que gana dos títulos consecutivos.

Una vez que cayó la bandera a cuadros, la acción, sin embargo, no se detuvo ahí. Pasamos a desgranar un fin de semana repleto de puntos de atención en las 10 cosas que aprendimos del GP de Valencia de MotoGP 2023.

1. Pecco Bagnaia mostró sus grandes credenciales de verdadero campeón

Pecco Bagnaia puede afirmar que la presión que sintió en 2022, en su primer título de MotoGP, fue peor que la de este año, a pesar de tener una ventaja de 23 puntos sobre Fabio Quartararo. Pero GP de Valencia de este año llegó con mucho más peligro. Líder por 21 puntos, otra actuación mediocre en la sprint junto a la victoria suprema de Jorge Martín recortaron la diferencia a 14 tantos.

El italiano sólo necesitaba ser quinto para ganar el campeonato, pero en una parrilla llena de pilotos con potencial para subir al podio. Pecco se hizo con la pole gracias a una penalización a Maverick Viñales, pero Martin pronto remontó hasta la segunda posición. Mostrándose nuevamente como el más rápido de los dos, el piloto del Pramac cometió un error crítico en la curva 1 de la tercera vuelta, cuando fue absorbido por el rebufo y se fue largo. Después, la colisión de Martin con Marc Márquez en la sexta vuelta aseguró el campeonato para Bagnaia. Pero se puede argumentar que el vigente campeón dejó la puerta abierta al acoso del español en la segunda mitad de año.

En la primera mitad, Bagnaia superó a Martin por 62 puntos, mientras que en las 10 últimas, Martin le sacó al transalpino 23 puntos. Y cuando más importaba, Bagnaia se erigió como el mejor piloto. "No podría estar contento con una segunda posición en el campeonato, porque una placa de número uno significa que tienes que demostrar que lo eres, y creo que lo hicimos todo perfecto para ser considerados los números uno", dijo.

2. Jorge Martín enseñó las debilidades que aún debe atajar en 2024

Jorge Martín tiene razón al 100% al afirmar repetidamente en Valencia que desde el GP de San Marino en adelante, ha sido el más rápido de los dos aspirantes al título. Pero varios errores clave desbarataron su remontada. Su caída cuando lideraba cómodamente en Indonesia le hizo perder al menos cinco puntos. En Australia, su decisión de montar el neumático trasero equivocado le costó otros nueve tantos frente a Bagnaia.

Incluso contando con los problemas de neumáticos de Qatar, esos 13 puntos extra habrían significado que su desventaja en la carrera larga de Valencia tras su victoria el sábado habría sido de sólo uno. Y en un mano a mano por la gloria, Martín habría salido victorioso. Salirse en la curva 1 cuando iba a rebufo de Bagnaia fue un error que no solamente cometió él. Pero sí lo fue su impaciente remontada posterior, que le llevó a colisionar con Marc Márquez y a perder sus esperanzas de ganar el campeonato.

El hecho de que llegara a la carrera final a 14 puntos de Bagnaia significa que Martín sintió después que "no había perdido" el título, ya que sus posibilidades eran escasas. Ha aprendido durante todo el año, volviendo más fuerte después de cada error, lo que significa luchar por un campeonato. El año que viene tiene que demostrarlo.

3. La regla de presión de neumáticos no influye en la resolución del título...

Aleix Espargaró no se anduvo con rodeos cuando salió a colación el tema de que la polémica norma de presiones mínimas de los neumáticos podrían decidir el campeonato. "Si una sanción decide el título, la imagen para el campeonato sería peor que lo que le hice a Morbidelli", refiriéndose a su golpe al piloto de Yamaha en Qatar.

Este comentario se produjo después de que se sancionara por primera vez una sprint a Morbidelli y a Luca Marini por infringir la norma. Dado que no es algo sobre lo que el piloto tenga ningún control, y con las frías temperaturas de Valencia en esta época del año, se vislumbraba un desastre para el domingo, ya que tanto Bagnaia como Martín ya arrastraban un 'warning' previo.

Afortunadamente, las presiones de Bagnaia estaban bien y la caída de Martin significaba que, incluso si el campeón del mundo hubiera sido sancionado, no habría importado en la resolución del título. Pero el hecho de que fuera uno de los principales temas de discusión en el final del campeonato demuestra lo perjudicial que es esta norma para MotoGP, incluso sin que afecte a los resultados.

4. Pero sí le quitó un podio a Di Giannantonio

Minutos después de que Fabio Di Giannantonio saliera de la rueda de prensa posterior a la carrera, triunfante por su segundo podio consecutivo en carrera larga, éste le fue arrebatado a causa de una penalización de tres segundos por la regla de presiones. Fue la primera víctima real de la norma, el primer piloto despojado de un podio.

El tiempo que se tardó en emitir la penalización fue un gran problema: Bagnaia vio la bandera a cuadros a las 15:45, y la rueda de prensa no empezó hasta las 17:00 horas. Pasaron otros 15 minutos hasta que se confirmó la sanción al italiano, hora y media después de que terminara la carrera. Seguramente, con un sistema automatizado, el proceso debería ser lo suficientemente rápido como para resolver cualquier sanción antes de la rueda de prensa.

Aunque fue un alivio que las presiones de neumáticos no decidieran el resultado del campeonato, como algunos habían temido, ver cómo el piloto de Gresini perdía un segundo puesto ganado a pulso fue cruel. Con muchos pilotos pidiendo que este aspecto se reconsidere, tal vez este incidente podría provocar una segunda mirada sobre el impacto que esta norma podría tener en 2025, y evitar avergonzar al campeonato.

5. Márquez luchó "como un campeón" en su despedida de Honda

La despedida de Marc Márquez de Honda -al menos por ahora, como él sigue diciendo- tuvo altibajos. Comenzó con un buen podio en la sprint, algo que dijo que era el regalo perfecto para el equipo que le dio su oportunidad en MotoGP y con el que ha ganado seis títulos mundiales. Pero la carrera no salió según lo previsto. El toque en la primera vuelta a Marco Bezzecchi dio paso a una caída con Martin que puso fin a su domingo.

Afortunadamente, el #93 se libró de sufrir lesiones graves tras su fuerte caída y salió de su último fin de semana con Honda en MotoGP con la cabeza bien alta. "No hemos terminado de una buena manera o de la manera que me gustaría que fuera mi relación con Honda, porque, honestamente hablando, afronté el fin de semana como si estuviera luchando por el campeonato", dijo el de Cervera.

"Estuve totalmente concentrado todas las vueltas, en las carreras, en todos los entrenamientos. Ayer conseguimos el podio. Hoy, no me gusta decirlo, pero el podio era posible porque el ritmo estaba ahí, me sentía fuerte y estaba gestionando los neumáticos".

6. El paso de Marini a HRC tiene sentido a largo plazo

Aunque alejarse de la mejor moto de la parrilla pueda parecer un movimiento extraño a corto plazo, el fichaje de Luca Marini por Honda hace posible sus sueños de desarrollar una moto de fábrica, una oportunidad que era poco probable que tuviera dado el atasco de asientos que hay en Ducati.

En Sepang, Marini admitió que ir a un equipo oficial era "algo completamente diferente" a ser un piloto satélite, y que sería algo realmente increíble: "Sé que mi paquete actual es fantástico, el equipo está trabajando muy bien, y la Ducati es una moto fantástica que rinde bien siempre, en cualquier situación, en cualquier condición. Pero también, como piloto, tengo sueños que alcanzar, y pilotar y trabajar para un equipo de fábrica es algo realmente increíble, en mi opinión. Pero tiene que ser el proyecto correcto, la situación correcta".

Ahora parece haber encontrado ese proyecto correcto en Honda, con un contrato de dos años aparentemente mejor que el ofrecido a otros pilotos considerados para sustituir a Márquez. Salir del equipo de su hermano, Valentino Rossi, es una manera para el italiano de demostrar que no está simplemente protegido por el nueve veces campeón del mundo, al tiempo que reaviva los lazos del #46 con la marca japonesa 20 años después de su salida.

7. La furia de Bezzecchi contra Márquez deja entrever la tensión que habrá en 2024

La colisión entre Marc Márquez y Marco Bezzecchi en la primera vuelta de la carrera del domingo no se repitió en la realización internacional. Fue investigada por los comisarios, pero se consideró un incidente de carrera. A fin de cuentas, no influyó demasiado en el domingo de Márquez, pero el italiano no estaba muy contento cuando se dirigió a los medios de comunicación, cerveza en mano, para hablar de su tarde.

En su opinión, Márquez siempre se sale con la suya en este tipo de incidentes, y ni los comisarios ni el director deportivo de Dorna, Carlos Ezpeleta, quisieron hablar con él. Cuando se le preguntó si el multicampeón recibía un trato especial por parte de los comisarios, respondió: "Sí, seguro. Nunca le hacen nada, porque es Márquez, y es el piloto más sucio de MotoGP".

Márquez dijo que "no perdería tiempo" pensando en Bezzecchi, y que éste se arrepentiría de lo que le había dicho en su visita al camión para pedir explicaciones cuando madurara. Pero dado que en 2024 estarán en la misma moto, y con la tranquilidad interna de Borgo Panigale siendo aparentemente tan frágil, este incidente amenaza con ser reproducirse en 2024. "Seguro que él no [correrá limpiamente con otras Ducati], pero yo haré lo mismo. Me da igual", avisó Marco.

8. Di Giannantonio consigue convencer en el último suspiro

A pesar de que el domingo le arrebataron su segunda posición, Di Giannantonio ha demostrado ser un digno aspirante en la segunda mitad de 2023. Aunque tuvo un comienzo de año difícil, con sólo cinco top 10 en las 11 primeras rondas, su estado de forma ha mejorado constantemente desde la India, con un octavo puesto en Japón, un cuarto en Indonesia y su primer podio en Australia, en Philip Island. Su primera victoria llegó en Qatar, seguida de su tercer podio del año en Valencia, antes de descender a la cuarta plaza.

A pesar de ello, parecía posible que 'Diggia' se quedara sin moto para 2024, con rumores de que el asiento del Mooney VR46 podría ser ocupado por Fermín Aldeguer. Incluso el director deportivo de Ducati, Paolo Ciabatti, declaró que era "inaceptable" que el transalpino se quedara sin moto. Pero el equipo de Valentino Rossi le salvó, anunciándose este lunes el fichaje del italiano por una temporada junto a Marco Bezzecchi, y dándole un año más para demostrar su valía.

Una apuesta que debería dar sus frutos. Tras terminar 20º en su temporada de debut en 2022, con 24 puntos y un octavo puesto como mejor resultado en carrera, Di Giannantonio ha mejorado hasta la 12ª plaza de la tabla general esta temporada, sumando 127 puntos más, aunque con la ayuda de las carreras al sprint. Si 'Diggia' puede continuar su fuerte curva ascendente, podría ser uno de los contendientes satélite más fuertes en 2024.

9. Michelin no encuentra fallos de fabricación en el neumático de Martin de Qatar

Jorge Martín tuvo un duro domingo en Qatar, con un 10º puesto después de haber luchado con la falta de agarre de la goma trasera desde el principio. Después de que Bagnaia terminara segundo y llegara con 21 puntos de ventaja a Valencia, el piloto del Pramac afirmó que Michelin le había "robado" el campeonato con su problemático neumático. El de San Sebastián de los Reyes se retractó un poco de sus críticas, pero el jueves en Valencia dijo que Michelin aún no había respondido sobre qué había fallado.

El viernes, el jefe de la marca francesa, Piero Taramasso, dijo que el análisis inicial del neumático no mostraba errores de fabricación. Aunque dijo que todavía era necesario seguir trabajando para determinar qué fue lo que falló, comentó que no había "ningún problema de calidad" en ese compuesto duro.

Los datos de que dispone el fabricante revelan que "las presiones de Martin eran superiores a las de todos los demás pilotos, tanto delante como detrás", lo que podría explicarse con que el español se esforzó al máximo para recuperar terreno tras su mala salida. "Hemos visto cosas diferentes [en comparación a Ducati], pero en este momento no tenemos una respuesta clara. Seguimos teniendo diferentes hipótesis. Haremos algo de trabajo y análisis y volveremos con vosotros, con el equipo, si vemos algo más", comentó el italiano.

10. RNF se derrumba y el equipo de NASCAR de Pitbull se prepara para tomar el relevo

Durante el fin de semana de Valencia, el futuro del equipo RNF Racing quedó en entredicho al surgir informaciones sobre una posible adquisición por parte de Trackhouse, el equipo de la NASCAR del que es propietario el cantante Pitbull, y sobre el despido del jefe del equipo, Razlan Razali. CryptoDATA, propietario del equipo y sponsor principal, lo desmintió. Pero este lunes, Dorna anunció que rechazaba la inscripción de la escudería para la temporada 2024, alegando que "las repetidas infracciones e incumplimientos del Acuerdo de Participación que afectan a la imagen pública de MotoGP han obligado a tomar esta decisión".

CryptoDATA amenazó a Dorna en un comunicado con acciones legales, que no parece que vayan a llegar a ninguna parte. Razali ha señalado con el dedo a CryptoDATA por todo esto, confirmando que no había pagado a sus socios. Motorsport.com también supo por una fuente cercana al equipo que CryptoDATA no había pagado todo lo acordado con Dorna por el patrocinio del GP de Austria. Y también se conoció por una fuente cercana a Aprilia que Trackhouse se unirá a la parrilla de MotoGP en 2024, ocupando las plazas del RNF en la parrilla pero asimilando su estructura, mientras se estrechan los lazos técnicos con Aprilia.

Es una historia que ha eclipsado otros movimientos en el paddock, mientras que también pone fin a un equipo que llevó a Fabio Quartararo a MotoGP bajo la bandera del Sepang Racing Team y que luchó por el título de 2020 con Franco Morbidelli.