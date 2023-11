Tras hacerse oficial a primera hora de la mañana el fichaje de Luca Marini por Honda para las dos próximas temporadas, solo restaba una casilla del tablero MotoGP 2024 que cubrir, la posición que el hermano de Valentino Rossi dejaba en VR46 Racing Team. Como era previsible, la plaza será para el también italiano Fabio Di Giannantonio, que tras perder su asiento en Gresini Racing, que anunció hace unas semanas el fichaje de Marc Márquez, ha logrado ganarse a pulso mantener su condición de piloto de la clase reina, cerrando el círculo entre estos tres equipos que han intercambiado sus posiciones.

"Estoy muy contento de unirme a un equipo tan fuerte como el Mooney VR46 Racing Team, puedo aprender mucho y estoy impaciente por empezar a trabajar juntos en este proyecto, podemos hacer cosas realmente buenas. En las dos últimas temporadas en MotoGP he crecido mucho y en este equipo seguro que podré madurar aún más y conseguir grandes resultados. Estoy emocionado, no puedo esperar a conocer a todo mi nuevo personal y equipo y empezar a trabajar en la pista. Gracias a todos los que lo han hecho posible", explica 'Diggia' en la nota emitida por el equipo.

El acuerdo entre VR46 y Di Giannantonio, que nunca ha tenido nada que ver con la Academy de Valentino, ni con su clan de corredores, es por una sola temporada, la 2024, y llega después de que Luca Boscoscuro se negara absolutamente en redondo a dejar libre al español Fermín Aldeguer, que era el principal objetivo de Uccio Salucci y Pablo Nieto, los responsables de la escudería de Tavullia, y por el que llegaron a ofrecer un traspaso económico y tres años de contrato.

Finalmente, Aldeguer seguirá un año más en Moto2 bajo la disciplina de Boscoscuro y dará el salto a MotoGP en 2025 con, casi con toda seguridad, contrato oficial de Ducati en la estructura Pramac.

"Estoy muy feliz de anunciar que Fabio se unirá a nuestro equipo. Ha sido una llegada inesperada, en el último momento, pero estoy satisfecho de haberle elegido. Tuvo un gran final de temporada, no se perdió cuando las cosas no iban bien y estoy seguro de que aquí se sentirá como en casa. Ha demostrado estar entre los jóvenes italianos más competitivos y rápidos, seguirá trabajando con Ducati y el objetivo es ayudarle a ser no sólo competitivo, sino también consistente en sus resultados. Es un proyecto ambicioso, marca un punto de inflexión en la historia de nuestro equipo, pero estoy seguro de que todos daremos lo mejor de nosotros mismos para ir en la misma dirección", dio la bienvenida Uccio Salucci a su nuevo piloto.

La de Fabio Di Giannantonio es una de las historias de tesón y voluntad más intensa de los últimos años en MotoGP. Tras empezar los rumores, a media temporada, de que Marc Márquez iba a dejar Honda para recalar en Gresini, Diggia entendió que su plaza en la clase reina estaba en peligro y que debía buscar una salida.

Los primeros pasos se encaminaron hacia la posición dejada libre por Márquez en Honda, donde el team manager del equipo, Alberto Puig, entendió que fichar a Diggia por un año era la mejor solución para tapar el agujero de Marc en 2024 y llegar al mercado de 2025, cuando todos los pilotos top acaban contrato, con las manos libres y dos plazas a disposición.

Sin embargo, en una maniobra de consecuencias todavía incalculables, en Tokio se tomó la decisión de fichar a Marini, que se ofreció, y además aceptar la primera condición del hermano de Rossi: un contrato por dos años.

Eso cerró la puerta a un Diggia que, hasta hace unas semanas, estaba realmente sin equipo ni opciones de seguir en la clase mayor. Pero ahí entró en juego la determinación y la fuerza de voluntad del piloto de Roma, que apretó los dientes y se convirtió, de forma absolutamente inesperada, en el gran animador de la parte final del campeonato, logrando incluso convertirse en ganador de carrera en el Gran Premio de Qatar, hace algo más de una semana, un resultado que acabó por convencer a los gestores de VR46 para hacerle sitio en su equipo la próxima temporada.

Con esta maniobra, Diggia contará, el próximo año, con el mismo material que hubiera tenido en Gresini, una Ducati Desmosedici GP 23, la que este año han usado los pilotos oficiales y de Pramac, la misa que tendrá, sobre el papel, Márquez en a formación que ahora dirige Nadia Padovani.