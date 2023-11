Bezzecchi: "Los comisarios nunca tocan a Márquez, que es el piloto más sucio de MotoGP"

La carrera larga del Gran Premio de Valencia de MotoGP de este domingo resultó ser una auténtica locura. La batalla por el título entre Pecco Bagnaia y Jorge Martín se decidió después de que el español tocara a Marc Márquez y ambos acabaran en el suelo, y únicamente finalizaron 14 pilotos después de varios accidentes. De hecho, la carrera fue ganada por Bagnaia tras dos errores de bulto de los pilotos de KTM.

Pero la acción comenzó pronto, en los primeros compases, en una acción que tuvo como protagonistas al #93 y a Marco Bezzecchi. Y es que el italiano acabó en el suelo tras un toque del ocho veces campeón del mundo en la curva 3 del Circuito Ricardo Tormo, en la primera vuelta. Un incidente que, sin embargo, apenas se vio en televisión, y del que no hubo repetición por parte de la realización.

De hecho, la culpabilidad del de Cervera (Lleida) se intuyó porque el Panel de Comisarios de MotoGP pasó a investigarle por lo ocurrido, aunque el organismo liderado por Freddie Spencer decidió no imponerle ninguna penalización.

Lo cierto es que a Bezzecchi no le gustó nada ni lo sucedido ni la resolución de los comisarios de la FIM para el Mundial, y después de la carrera el piloto del Mooney VR46 se despachó contra el catalán ante los medios, entre los que estaba presente Motorsport.com. Bezzecchi calificó a Márquez como el piloto "más sucio de MotoGP", y destacó que los comisarios nunca le sancionan, como si fuera intocable.

"Márquez decidió poner fin a mi carrera en la tercera curva. Hizo lo mismo que me hizo en Tailandia: me golpeó en la espalda", empezó diciendo, señalando que esta vez ha sido peor que entonces: "El problema es que esta vez me ha dado mucho más fuerte, y me he hecho daño en los hombros y en mi pie izquierdo".

"Su estilo no merece mucha explicación. Decidieron no mostrar la repetición porque la acción fue muy sucia. Es Márquez, así que nadie le puede tocar. Ellos investigan, pero no hacen nada. Los comisarios no tocan nunca a Marc, y es el piloto más sucio de MotoGP", siguió contra el español.

Bezzecchi reveló después que intentó hablar con los comisarios y con Carlos Ezpeleta, director deportivo de Dorna, pero no quisieron atenderle según su versión. Posteriormente fue a ver al propio Márquez, aunque no terminó de creerse sus explicaciones.

"Siempre es un incidente de carrera para los comisarios. Cuando haces caer a un piloto, al menos mereces una penalización. La carrera son 27 vueltas, y si me echas fuera en la tercera curva, mereces una penalización. Fui a hablar con los comisarios, pero ellos no quisieron hablar conmigo. Intenté hablar con Carlos Ezpeleta, y no quiso hablar conmigo, de modo que después fui al camión de Marc, a hablar con él. Me dijo que no me vio, pero eso es imposible", explicó.

Por último, Bezzecchi habló en clave 2024, ya que desde el martes, cuando Márquez debute con Gresini Racing, serán compañeros de marca de Borgo Panigale, y explicó que el #93 no espere respeto por su parte si no es recíproco: "Márquez no respetará a los pilotos de Ducati el año que viene, pero yo haré lo mismo".