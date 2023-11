Razali, fundador del RNF MotoGP, se sincera sobre el colapso del equipo

En el transcurso del Gran Premio de Valencia de MotoGP, hubo algunas informaciones en varios medios -comenzando por 'The Race'- de que el equipo RNF Racing, que nació a finales de 2021, tenía problemas.

Un comunicado de la escuadra el sábado, además de una rueda de prensa organizada por CryptoDATA, su patrocinador principal, para anunciar una asociación estratégica con la empresa rumana CDT Sports and Media SRL, negó todos los rumores de problemas financieros y una posible adquisición por parte de Trackhouse Racing, organización con equipo en la NASCAR del que es copropietario el cantante Pitbull.

El comunicado también afirmaba que "la decisión de que Razlan Razali -fundador del equipo- no forme parte de la dirección del RNF no es de ayer [por el sábado], sino que se tomó hace más de un mes, debido a la presión ejercida por los accionistas tras los malos resultados y las decisiones financieras". Esto implicaba que Razali fue despedido, a lo que contribuyó la auditoría interna que se estaba llevando a cabo sobre cómo gastaba sus finanzas del equipo.

El lunes, Dorna, la empresa promotora de MotoGP, anunció que rechazaba la inscripción del RNF como equipo oficial para 2024, porque "las repetidas infracciones e incumplimientos del Acuerdo de Participación que afectan a la imagen pública de MotoGP han obligado a tomar esta decisión".

Razali, sin embargo, dijo el lunes a algunos medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com, que todo lo comunicado oficialmente por el equipo y por su patrocinador, CryptoDATA, hasta ahora era falso.

"La evaluación general que yo diría es que para que un equipo esté donde está hoy y para que Dorna diga tales cosas, definitivamente hay un problema", empezó diciendo. "Y sólo Dorna puede hacer lo que está haciendo para garantizar la credibilidad del deporte, de la imagen, para que no se vea perturbada de ninguna manera".

"Por lo tanto, eso significa que hay un problema. Al decir esto, tengo un problema con CryptoDATA. Creo que con los años nuestra visión de lo que queremos del equipo ha cambiado. Creo que como mucha gente en este paddock, somos muy apasionados en este deporte. Ante todo soy un deportista, y nosotros somos un equipo deportivo".

"Viajamos por todo el mundo, hacemos todo lo que podemos con nuestros pilotos para intentar ser competitivos y ganar. Sí, está el elemento comercial, hay que pagar las facturas. Se necesitan socios, patrocinadores. Pero eso es lo segundo para nosotros. Para los chicos de CryptoDATA se trata más del negocio. Y ahí es donde la alineación [de criterios] fue un poco mal y llegó a esta situación", siguió.

"Para que conste, en realidad dimití como director del equipo -negando que fuera destituido o despedido- hace dos o tres semanas. Y ayer mismo dimití oficialmente como team principal. No voy a entrar en los detalles de lo que realmente sucedió, pero en este mundo en el que vivimos, se trata de respeto, de profesionalidad, de hacer lo correcto".

"Están aquí para cambiar la forma en que funcionan las cosas y lo respeto y estoy abierto a ello. Pero hay ciertos pilares clave a los que hay que adherirse para hacer negocios. Y ahí es donde la situación está un poco descolocada con lo que está pasando ahora", continuó sobre su sponsor.

Las afirmaciones de Razali de que dimitió coinciden con una actualización del Registro Mercantil en la web del gobierno británico, que afirma que fue cesado como director de RNF el 14 de noviembre, justo después del GP de Malasia.

CryptoDATA asumió el cargo de patrocinador principal de RNF después de que la compañía italiana de telecomunicaciones WithU se retirara a finales de 2022, mientras que la firma rumana de tecnología también compró una participación del 60% en el equipo, mientras que Razali retuvo una participación menor del 40%.

El domingo, CryptoDATA supuestamente mostró a un periodista portugués documentos que confirman los gastos indebidos de Razlan Razali. Pero el malasio dijo a Motorsport.com que es un movimiento para desacreditarlo y cubrir sus propias huellas.

"Y se tarda hasta el final de la temporada en sacar esto a relucir", contestó cuando se le planteó esta acusación. "No lo he visto. Creo que sin duda es un intento de hacer lo que sea para protegerles, estar a la defensiva y desacreditarme. Llevo 14 años en este paddock, estoy aquí desde 2008 como promotor, 11 años en el circuito de Sepang y cinco como director de equipo. Y estos tipos llegan en un año y ahora publican todo esto. Dejaremos que la verdad salga a la luz tarde o temprano".

Cuando Motorsport.com le preguntó si había, de hecho, facturas pendientes de pago, Razali lo explicó: "Lo estoy mirando ahora. Sí". Además, confirmó que los pagos pendientes eran a todos los proveedores, no sólo a Aprilia, pero no quiso comentar oficialmente cuál es la cantidad total pendiente de CryptoDATA.

Motorsport.com también se ha puesto en contacto con Dorna para comentar la situación, en particular los rumores de que el equipo no había recibido el pago de CryptoDATA, ya que el equipo supuestamente había firmado un contrato para competir en MotoGP hasta finales de 2026.

Una fuente alejada del equipo, que ha querido permanecer en el anonimato, afirma que la falta de pago de Dorna proviene del acuerdo de CryptoDATA como patrocinador principal del Gran Premio de Austria, y que no pagó todo lo acordado. También afirma que la decisión de Dorna se basa en que quiere a CryptoDATA fuera del paddock porque no confía en la empresa rumana.

Razali defendió el proceso emprendido por Dorna al respecto CryptoDATA, pero señala que "no echan a la gente [del paddock] porque sí. Esto asusta a otros equipos de MotoGP y potencialmente a los inversores, así que debe haber una base sólida para que tomen esa decisión".

"Creo que ambas partes, Dorna y nosotros, nos hemos visto atrapados. Son chicos nuevos y creo que el campeonato necesita a alguien nuevo, especialmente alguien en esta industria. Por supuesto, el mito está alrededor del nombre CryptoDATA debido a las criptomonedas, eso no está dando buenas vibraciones positivas a su alrededor, pero ellos dejan muy claro que no son una empresa de criptomonedas, son de encriptación, ciberseguridad...", siguió.

"Se hizo la debida diligencia por parte de Dorna para aceptar que fueran sponsors del Gran Premio de Austria, firmaron por tres años, y luego entramos nosotros en la situación. El año pasado, cuando estábamos en una situación muy difícil, hubo un intento por parte de Dorna de ayudarnos y presentarnos nuevos socios, que no funcionó, no pudieron llegar a tiempo, hasta que CryptoDATA decidió intervenir y nos sentamos a hablarlo".

"La diligencia ya la hizo Dorna en ese sentido y se consintió que entraran con nosotros como accionista mayoritario. Como cualquier otra diligencia que se haya hecho, nunca es suficiente, así que nos encontramos todos atrapados en esta situación", detalló.

Cuando CryptoDATA fue anunciado como socio titular del RNF en el GP de Valencia de 2022, se hizo en una rueda de prensa a la que asistió el CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta. El sábado pasado, durante el anuncio de Untold como nuevo patrocinador del equipo, nadie de Dorna ni de Aprilia estuvo presente, a pesar de que los representantes de CryptoDATA afirmaron que todo iba bien con su "socio comercial" italiano.

Razali todavía posee el 40 por ciento del equipo, pero "no quiere luchar" para conservar nada de esto y quiere "liberarse" de ello. En gran parte, esto se debe a que RNF es un equipo que lleva el nombre de los hijos de Razali y éste no quiere arruinar el valor sentimental que tiene para él. Otro elemento clave en el deseo de Razali de hacer borrón y cuenta nueva es que su equipo es representativo de un mercado importante para el motociclismo, en el que los equipos asiáticos no están muy representados en la máxima categoría.

"Incluso desde los tiempos de Petronas, el año pasado o este año, viajamos a Asia -Tailandia, Indonesia, Malasia, incluso India- y llevamos la bandera de los asiáticos. Así que hay un poco de sentido de la responsabilidad, para no poner en peligro aún más la negatividad de la misma para el campeonato, para el conjunto de Asia. Le dije a Carmelo 'mira, haz lo que tengas que hacer', y me aparté porque no quiero ir en contra, no merece la pena y perturbaría el deporte. Así que hice un poco de sacrificio".

Aprilia aún no se ha pronunciado públicamente sobre la situación de quién se quedará con sus motos satélite en 2024. Los dos pilotos del RNF, Miguel Oliveira y Raúl Fernández, tienen contrato directo con Aprilia. Así que, por ahora, sus puestos en la parrilla de MotoGP 2024 deberían estar seguros.

Todo apunta a que será Trackhouse quien se hará con las plazas del RNF para 2024, con un anuncio especial previsto para los próximos días.

Información adicional de Megan White