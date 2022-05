Alex Rins: "La moto está para subir al podio"

Cargar el reproductor de audio

Le Mans.- Hasta el Gran Premio de España de hace un par de semanas, Alex Rins colideraba la tabla de puntos junto a Fabio Quartararo. Sin embargo, toda la consistencia y solidez demostrada por Rins en el primer tramo del Mundial se desvaneció al llegar al trazado andaluz, en el que no se encontró cómodo en ningún momento.

Tras no lograr meterse en la segunda criba de la cronometrada, el sábado se fue a dormir con el 14º mejor registro. El domingo, el día de la carrera, una salida de pista le llevó a reincorporarse a la cola del pelotón, para terminar cruzando la meta el 19º, en el que es, hasta el momento, su peor resultado de un año que hasta ese momento había bordado.

En Le Mans, a pesar de las pésimas noticias del cierre de Suzuki a final de curso, Rins parece haber recuperado la versión exhibida en las primeras cinco paradas del calendario. En el primer entrenamiento concluyó el segundo, a una sola décima del más rápido (Pol Espargaró). En el de por la tarde lo hizo el tercero, a menos de tres décimas de Enea Bastianini, que dio una vuelta en tiempo de récord.

"Fui rápido desde el principio, y eso es lo que seguramente nos faltó en la última carrera. Me resultó muy fácil concentrarme. No es sencillo dejar de lado todo lo que ocurre, olvidarlo. Pero lo hice y estoy feliz por ello. Aquí, en MotoGP, si parpadeas estás fuera de la Q2, así que hay que estar concentrado. Durante todos estos días, piensas que no puedes despistarte, pero la verdad es que todo salió muy natural", resumió el español, que, por sensaciones, echó de menos algo de agarre en el tren trasero.

"Cuando puse la goma media delantera lo pasé un poco mal para encontrar el agarre que necesitaba. Por eso volví al blando", señaló Rins, que, de cualquier modo, cree que dispone de las armas para poder pelear por el podio este domingo: "Hay que ver cómo nos clasificamos el sábado, y luego veremos a qué optamos. Está claro que la moto está para subir al podio".

Eso, en función del tiempo se encuentren los pilotos entonces, habida cuenta de que las previsiones han cambiado y ahora vaticinan lluvia, circunstancia que trastocaría la planificación por completo.