La adaptación de Miller a la KTM fue "más fácil de lo que esperaba"

La jornada del martes estuvo marcada por el arranque de la pretemporada 2023 de MotoGP. Los pilotos de la clase reina se subieron, apenas 48 horas después de haber concluido el Gran Premio de Valencia, a sus prototipos, y contaron con ocho horas de test para rodar todas las vueltas que quisiesen en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste.

Este test es importante por dos motivos: el primero, probar diferentes elementos para poder guiar a los ingenieros en el desarrollo de la moto a lo largo del invierno, y el segundo que aquellos pilotos que cambian de categoría, equipo o marca se puedan familiarizar con el nuevo entorno.

En esta edición hubo muchos participantes en esa situación, como Augusto Fernández (de Moto2 a MotoGP), Pol Espargaró (de Honda a GasGas), Joan Mir y Alex Rins (de Suzuki a Honda), Alex Márquez (de Honda a Ducati) o Miguel Oliveira y Raúl Fernández (de KTM a Aprilia).

A esa lista se suma un último piloto: Jack Miller. El simpático piloto australiano abandonó Ducati después de dos campañas como piloto oficial y otras tres como satélite para encontrar refugio en KTM.

Miller no se quedó lejos de sus registros del fin de semana en su estreno con la RC16. Se marchó a dormir con el 17º mejor tiempo, si bien siempre conviene recordar que la tabla de este tipo de jornadas son más bien poco representativas.

En líneas generales, Miller se mostró contento en su primer día como piloto de Mattighofen. "Ha sido muy divertido", declaró a la web oficial del campeonato. "El tiempo ha sido fantástico para los entrenamientos de hoy. El viento se ha levantado un poco, pero a pesar de ello hemos podido salir a pista relativamente pronto y rodar hasta el final de la sesión".

"He dado muchas vueltas, me he divertido mucho probando la nueva moto, entendiendo al equipo. Ha sido un buen día", resumió el #43.

Miller reconoció que su adaptación había sido rápida y "fácil", "más de lo que esperaba". "Después de haber estado con otra moto durante un tiempo tan considerable, me sentí bastante cómodo desde el principio. Estoy bastante contento con cómo hemos terminado", declaró.

El de Townsville achacó su tiempo, lento en comparación con el resto de pilotos, a la falta de un time attack. "Desgraciadamente no hubo una vuelta rápida de verdad. Hice mi mejor tiempo con un medio y el blando al final del día. Tuvimos que dejar un medio y usamos un blando para trabajar, tratando de encontrar cosas que me fuesen mejor".

"Me hubiera gustado dar algunas vueltas con rabia, pero de todas formas estoy bastante contento con el resultado", se repitió. "Tenemos que seguir trabajando en ello, día a día. Hemos ganado mucha experiencia y hemos entendido muchas cosas en este test, y eso será crucial".

Ahora afronta unas merecidas vacaciones, después de una temporada muy estresante en la que tuvo que buscarse un hueco para seguir en la parrilla de la categoría reina. "Es agradable tener un poco de tiempo de inactividad, irme y pensar en lo que vendrá en el futuro. Me siento muy cómodo y eso me entusiasma para el año que viene".

Galería: las imágenes del debut de Jack Miller con KTM en los test de Valencia de MotoGP

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 1 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 2 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 3 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 4 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 5 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 6 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 7 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, moto Red Bull KTM Factory Racing 8 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 9 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 10 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 11 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 12 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 13 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 14 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 15 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 16 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 17 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 18 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 19 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 20 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images KTM de Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 21 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 22 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 23 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images KTM de Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 24 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images KTM de Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 25 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images KTM de Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 26 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 27 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 28 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing, Christian Pupulin 29 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

