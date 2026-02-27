Bezzecchi: "Márquez sigue siendo el favorito; el viernes puede no ir al máximo, pero llega"

Si ha habido alguien que puede acabar contento el primer viernes de la temporada 2026 de MotoGP, ese es Marco Bezzecchi. El piloto italiano ya apuntaba alto tras ser el más rápido en el test de Buriram, hace apenas cinco días. Y en la misma pista, para empezar el primer gran premio del nuevo curso, ha refrendado tanto su buen nivel como el de la Aprilia.
Bezzecchi, en otro planeta:
El corredor nacido en Rimini ya empezó la jornada siendo el más rápido de los Libres 1, con un tiempo de 1:29.346. Pero por la tarde, subió notablemente el listón. En una Práctica complicada, en la que el cielo se nubló notablemente, el viento sopló con fuerza e incluso cayó una fina lluvia en algunos momentos, Bezzecchi se las arregló para mejorar sus tiempos en casi todo momento. Y así acabó como el más rápido, con un 1:28.526, ya récord de la pista por más de una décima y sin llegar al viernes, y sacándole 4 décimas a Marc Márquez, que pareció no estar al máximo aún del brazo, como él mismo adelantó el jueves.
Una actuación estratosférica que señala lo fuertes que llegan Bezzecchi y la RS-GP a este inicio de año, como ya terminaron 2025. Aunque el tercer clasificado del pasado mundial no acabó del todo satisfecho, como dijo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.
"Ha sido un buen viernes. Esta mañana he empezado bien y hemos podido mantener esas sensaciones positivas también por la tarde. Por supuesto, aún así, tengo que ser sincero: por la tarde quería un poco más, especialmente en términos de ritmo de carrera, porque con los neumáticos blandos todavía no me siento muy bien", empezó diciendo Bezzecchi, que lamentó la mala meteorología.
"Pero también las condiciones de esta tarde han sido un poco extrañas por el tiempo. Ha habido viento y también ha lloviznado en un momento dado, así que tuvimos que cambiar un poco el plan durante la sesión, pero el equipo reaccionó muy, muy bien, aunque no habíamos previsto parar tan pronto. Así que no me puedo quejar. Espero que mañana podamos seguir así".
