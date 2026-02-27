Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Verstappen: "No creo que en Australia estemos luchando por la victoria"

Fórmula 1
GP de Australia
Verstappen: "No creo que en Australia estemos luchando por la victoria"

Horarios del GP de Australia de F1 y cómo verlo: ¡empieza 2026!

Fórmula 1
GP de Australia
Horarios del GP de Australia de F1 y cómo verlo: ¡empieza 2026!

Los comisarios de MotoGP aplican la primera sanción de 2026 en Tailandia

MotoGP
GP de Tailandia
Los comisarios de MotoGP aplican la primera sanción de 2026 en Tailandia

Viñales: "Sufro en cada metro de esta pista y tenemos que entender el por qué"

MotoGP
GP de Tailandia
Viñales: "Sufro en cada metro de esta pista y tenemos que entender el por qué"

Alex Márquez: "Si no podemos ser más rápidos que Bezzecchi, tendremos 21 carreras más para intentarlo"

MotoGP
GP de Tailandia
Alex Márquez: "Si no podemos ser más rápidos que Bezzecchi, tendremos 21 carreras más para intentarlo"

Bagnaia asume su culpa en Tailandia: "No he trabajado bien, tenía demasiada prisa"

MotoGP
GP de Tailandia
Bagnaia asume su culpa en Tailandia: "No he trabajado bien, tenía demasiada prisa"

Martín: "Aún estoy pilotando la moto de Bezzecchi y yo no soy él; eso me penaliza"

MotoGP
GP de Tailandia
Martín: "Aún estoy pilotando la moto de Bezzecchi y yo no soy él; eso me penaliza"

Honda F1 explica su problema principal en el Aston Martin y cuándo espera mejorar

Fórmula 1
Honda F1 explica su problema principal en el Aston Martin y cuándo espera mejorar
Declaraciones
MotoGP GP de Tailandia

Bezzecchi: "Márquez sigue siendo el favorito; el viernes puede no ir al máximo, pero llega"

Marco Bezzecchi fue la clara referencia del primer viernes de la temporada 2026 de MotoGP, batiendo el récord de la pista y sacando casi medio segundo a toda la parrilla.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Si ha habido alguien que puede acabar contento el primer viernes de la temporada 2026 de MotoGP, ese es Marco Bezzecchi. El piloto italiano ya apuntaba alto tras ser el más rápido en el test de Buriram, hace apenas cinco días. Y en la misma pista, para empezar el primer gran premio del nuevo curso, ha refrendado tanto su buen nivel como el de la Aprilia.

Bezzecchi, en otro planeta:

El corredor nacido en Rimini ya empezó la jornada siendo el más rápido de los Libres 1, con un tiempo de 1:29.346. Pero por la tarde, subió notablemente el listón. En una Práctica complicada, en la que el cielo se nubló notablemente, el viento sopló con fuerza e incluso cayó una fina lluvia en algunos momentos, Bezzecchi se las arregló para mejorar sus tiempos en casi todo momento. Y así acabó como el más rápido, con un 1:28.526, ya récord de la pista por más de una décima y sin llegar al viernes, y sacándole 4 décimas a Marc Márquez, que pareció no estar al máximo aún del brazo, como él mismo adelantó el jueves.

Una actuación estratosférica que señala lo fuertes que llegan Bezzecchi y la RS-GP a este inicio de año, como ya terminaron 2025. Aunque el tercer clasificado del pasado mundial no acabó del todo satisfecho, como dijo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

"Ha sido un buen viernes. Esta mañana he empezado bien y hemos podido mantener esas sensaciones positivas también por la tarde. Por supuesto, aún así, tengo que ser sincero: por la tarde quería un poco más, especialmente en términos de ritmo de carrera, porque con los neumáticos blandos todavía no me siento muy bien", empezó diciendo Bezzecchi, que lamentó la mala meteorología.

"Pero también las condiciones de esta tarde han sido un poco extrañas por el tiempo. Ha habido viento y también ha lloviznado en un momento dado, así que tuvimos que cambiar un poco el plan durante la sesión, pero el equipo reaccionó muy, muy bien, aunque no habíamos previsto parar tan pronto. Así que no me puedo quejar. Espero que mañana podamos seguir así".

Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Francesco Bagnaia, equipo Ducati

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Francesco Bagnaia, equipo Ducati

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Alex Márquez, Gresini Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Francesco Bagnaia, equipo Ducati

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Franco Morbidelli, equipo VR46 Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Luca Marini, Honda HRC

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Joan Mir, Honda HRC

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Jack Miller, Pramac Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Jack Miller, Pramac Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Jack Miller, Pramac Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Jack Miller, Pramac Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Joan Mir, Honda HRC

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Joan Mir, Honda HRC

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Joan Mir, Honda HRC

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Michele Pirro, Gresini Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Joan Mir, Honda HRC

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Alex Márquez, Gresini Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Alex Márquez, Gresini Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Alex Márquez, Gresini Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Alex Márquez, Gresini Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Alex Márquez, Gresini Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Alex Márquez, Gresini Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Davide Brivio, Trackhouse Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Francesco Bagnaia, equipo Ducati

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Francesco Bagnaia, equipo Ducati

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Francesco Bagnaia, equipo Ducati

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Franco Morbidelli, equipo VR46 Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Franco Morbidelli, equipo VR46 Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Franco Morbidelli, equipo VR46 Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Fabio Di Giannantonio, equipo VR46 Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Franco Morbidelli, equipo VR46 Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Moto Aprilia Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Francesco Bagnaia, equipo Ducati

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Fabio Di Giannantonio, equipo VR46 Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing, Diogo Moreira, Team LCR Honda

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia