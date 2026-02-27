Primeras muestras de preocupación seria las que dio Marc Márquez en el arranque del fuego real este viernes con el inicio del Gran Premio de Tailandia de MotoGP. Durante la pretemporada, el piloto de Ducati no despuntó como se esperaba, pero se entendió que todo formaba parte del proceso de recuperación de la lesión en el hombro, que como muy bien dijo el propio corredor "no fue ninguna broma" y le ha llevado al punto de tener que admitir que no tiene la misma fuerza que el año pasado, lo que le hoja llevado a elegir el carenado de 2024 en su moto, lo que no se sabe hasta que punto puede ser una desventaja.

De entrada, este viernes, Marc fue segundo, pero no se le vio cómodo, incluso protagonizó alguna salida de pista y varias cruzadas del neumático trasero al límite de perder el control.

Eso fue en contraste con un Marco Bezzecchi que lidero el FP1 y aplastó el récord de la pista en la Práctica, bajando el nuevo récord absoluto de Buriram hasta el 1.28.526.

"Bezzecchi fue el más rápido en los test, y si no pasa nada raro será el favorito para la sprint y para la carrera del domingo", anunció Marc Márquez al final del día antes de, sin embargo, avisar que "el Mundial no se gana en la primera carrera", tranquilizando un poco a su parroquia de seguidores.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Steve Wobser / Getty Images

A Márquez no le sorprendió que el de Aprilia lograra explosionar el récord de la pista. "Bezzecchi ya fue muy rápido en Indonesia, donde usamos esta misma carcasa", en referencia al pasado año.

El de Ducati admitió que no había estado cómodo en este arranque de gran premio.

"Este primer ensayo del viernes se puso cuesta arriba, y el segundo, por la tarde también. Me cuesta conducir a mi gusto, y en los primeros entrenamientos lo noto; ya me pasó el año pasado", recordó.

Marc no quiere encender las alarmas, de momento, y considera que todo es parte del proceso.

"Ya lo dije el jueves; no estoy pilotando como el año pasado, pero eso espero que pueda evolucionar. Es una cuestión física, simplemente", y descartó una hombrada fuera de los normal cuando llegue la hora de la verdad. "En la primera carrera no hay campeón que valga. Aquí intentaremos estar lo más cerca de él", por Bezzecchi, aunque, dejó un aviso en el último momento: "Me siento mejor con gomas usadas que con gomas nuevas", una buena señal de cara a la carrera del domingo.