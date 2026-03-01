Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Viñales: "No creo que el problema sea mío"

MotoGP
GP de Tailandia
Viñales: "No creo que el problema sea mío"

Yamaha silencia a sus pilotos ante el peor arranque de su historia en MotoGP

MotoGP
GP de Tailandia
Yamaha silencia a sus pilotos ante el peor arranque de su historia en MotoGP

Bezzecchi: "Es demasiado pronto para decir si las cosas con Ducati están cambiando"

MotoGP
GP de Tailandia
Bezzecchi: "Es demasiado pronto para decir si las cosas con Ducati están cambiando"

Márquez: "Al saltar el piano el neumático trasero explotó; resumen, cero puntos"

MotoGP
GP de Tailandia
Márquez: "Al saltar el piano el neumático trasero explotó; resumen, cero puntos"

Martín: "Hace dos meses no podía ni limpiarme el trasero"

MotoGP
GP de Tailandia
Martín: "Hace dos meses no podía ni limpiarme el trasero"

Michelin da una primera explicación del pinchazo de Márquez en Tailandia

MotoGP
GP de Tailandia
Michelin da una primera explicación del pinchazo de Márquez en Tailandia

Fernández: "Con el problema del hombro vamos a aguantar hasta donde podamos"

MotoGP
GP de Tailandia
Fernández: "Con el problema del hombro vamos a aguantar hasta donde podamos"

Así queda el Mundial de MotoGP tras Tailandia: puntos y posiciones

MotoGP
GP de Tailandia
Así queda el Mundial de MotoGP tras Tailandia: puntos y posiciones
Declaraciones
MotoGP GP de Tailandia

Bezzecchi: "Es demasiado pronto para decir si las cosas con Ducati están cambiando"

Tras fallar el sábado, Marco Bezzecchi convirtió su favoritismo en el GP de Tailandia en una apabullante victoria, para confirmar la fortaleza de Aprilia en MotoGP.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

Marco Bezzecchi ha terminado levantando el primer fin de semana de la temporada 2026 del Mundial de MotoGP. El italiano era el máximo favorito tras dominar los entrenamientos del viernes y hacer la pole, pero tres caídas el sábado, incluyendo una en la carrera al sprint, supusieron un varapalo. Pero el domingo, tanto él como Aprilia han despejado todas las dudas.

Recuerda:

El de Rimini se escapó en el arranque de la carrera larga en Buriram... Y ya no le vieron. Fue abriendo su hueco respecto a los perseguidores hasta ganar por más de 5 segundos de ventaja. Fue un día redondo para la casa de Noale, que también coló a Raúl Fernández, tercero, Jorge Martín, cuarto, y Ai Ogura, quinto, en el Top 5.

"Estoy contento. Ha estado muy bien la carrera, era importante recomponerse después del error de ayer. Porque no era fácil, pero hemos trabajado bien, y me sentía bien con la moto, y he conseguido hacer una buena salida. Ha estado bien", empezó resumiendo Bezzecchi en DAZN.

Preguntado sobre qué parte del dominio es suya, porque se le da bien el circuito, y qué parte viene del paso adelante de la Aprilia, contestó: "La moto sin duda ha mejorado, porque este invierno todos en Aprilia han hecho un grandísimo trabajo. Nos han dado cosas a probar muy interesantes. Yo he mejorado también un poco a nivel de pilotaje. Pero este es un circuito que me gusta, la moto cada vez la conozco mejor, paso a paso. El año pasado ya introdujimos mejores con las que se podía constatar el paso adelante". 

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

"La verdad es que ha sido un conjunto de cosas. Me he encontrado bien, además hay un buen ambiente en el box, me siento bien, todos tienen el deseo de tener buenos resultados y yo también tengo esa hambre. Llegamos con esa hambre positiva y eso ayuda. Claramente, solo es la primera carrera, pero nos hemos divertido".

La gran cuestión es si este gran nivel del binomio Bezzecchi - Aprilia es un aviso de que las cosas están cambiando contra Ducati. "Es demasiado pronto para decirlo, porque al final es tan solo una carrera y un par de test lo que llevamos. Sería demasiado temprano. Con tantas carreras, puede haber muchos factores que marquen la diferencia. Y Marc Márquez, Ducati, KTM, Pedro Acosta... Siempre están ahí. Así que hay que intentar mantener la concentración, trabajar bien e ir afrontando las cosas carrera a carrera, con calma y también con la voluntad de conseguir grandes resultados", comentó 'Bez' al respecto.

Más de MotoGP:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Márquez: "Al saltar el piano el neumático trasero explotó; resumen, cero puntos"

Mejores comentarios

Más de
Oriol Puigdemont

Viñales: "No creo que el problema sea mío"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Viñales: "No creo que el problema sea mío"

Yamaha silencia a sus pilotos ante el peor arranque de su historia en MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Yamaha silencia a sus pilotos ante el peor arranque de su historia en MotoGP

Márquez: "Al saltar el piano el neumático trasero explotó; resumen, cero puntos"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Márquez: "Al saltar el piano el neumático trasero explotó; resumen, cero puntos"
Más de
Marco Bezzecchi

Así queda el Mundial de MotoGP tras Tailandia: puntos y posiciones

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Así queda el Mundial de MotoGP tras Tailandia: puntos y posiciones

A qué hora fue la carrera de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo se vio

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
A qué hora fue la carrera de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo se vio

Bezzecchi, tras caerse en la Sprint: "No fui mi mejor versión, cometí un error"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Bezzecchi, tras caerse en la Sprint: "No fui mi mejor versión, cometí un error"
Más de
Aprilia

Martín: "Hace dos meses no podía ni limpiarme el trasero"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Martín: "Hace dos meses no podía ni limpiarme el trasero"

Martín: "Aprilia lo ha hecho todo bien, quizá ha sido problema de un sensor"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Martín: "Aprilia lo ha hecho todo bien, quizá ha sido problema de un sensor"

Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Tailandia: puntos y posiciones

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Tailandia: puntos y posiciones

Últimas noticias

Viñales: "No creo que el problema sea mío"

MotoGP
GP de Tailandia
Viñales: "No creo que el problema sea mío"

Yamaha silencia a sus pilotos ante el peor arranque de su historia en MotoGP

MotoGP
GP de Tailandia
Yamaha silencia a sus pilotos ante el peor arranque de su historia en MotoGP

Bezzecchi: "Es demasiado pronto para decir si las cosas con Ducati están cambiando"

MotoGP
GP de Tailandia
Bezzecchi: "Es demasiado pronto para decir si las cosas con Ducati están cambiando"

Márquez: "Al saltar el piano el neumático trasero explotó; resumen, cero puntos"

MotoGP
GP de Tailandia
Márquez: "Al saltar el piano el neumático trasero explotó; resumen, cero puntos"