Martín: "Hace dos meses no podía ni limpiarme el trasero"
Tras un año infernal por las lesiones, Jorge Martín arranca la temporada 2026 con un cuarto puesto en el GP de Tailandia, y ocupando esa misma posición en la general el Mundial.
Martín defiende la 3ª plaza ante Acosta y Marc Márquez
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Buriram (Enviado Especial).- Jorge Martín empezó con buen pie la temporada 2026, su segundo año con Aprilia y primero desde que fue campeón en 2024 que llega al arranque del curso en condiciones físicas para poder aguantar toda una carrera. El pasado mes de noviembre, Martín tuvo que pasar dos veces por el quirófano para corregir sendas intervenciones fallidas en la mano y el hombro, llegándose a perder el test de Sepang y llegar muy justo al inicio del campeonato.
Por ese cúmulo de desgracias que llevaron al español a pasar hasta seis veces por la sala de operaciones el año pasado, comenzar la temporada con un quinto puesto en la sprint y un cuarto en la carrera, es sin duda la mejor noticia para el de Aprilia.
"Me sabe mal decirlo pero hace dos meses no podía limpiarme el trasero y ahora he terminado entre los cinco primeros", soltó un Martín feliz por el fin de semana.
"Hoy no tenía muchas expectativas pero me encontré muy bien en todo momento. Peleé con Marc Márquez y al final me planteé ir a por Raúl Fernández, pero no tenía goma para intentarlo", añadió.
"Por ritmo, no me tocaba acabar tercero"
Martín, que llegó a circular tercero en carrera, protagonizó una espectacular batalla con Pedro Acosta, con el que sostuvo un toma y daca que le acabó pasando factura. "Con Pedro me aferré un poco a esa tercera posición que no me tocaba por ritmo", un duelo que acabó aprovechando Márquez también para superar al madrileño. Finalmente, el pinchado del de Ducati, propició que Jorge subiera el cuarto puedo y lo defendiera hasta el final.
Jorge Martín, Aprilia Racing Team
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
"Nunca empecé el año tan bien. Y eso que llevo dos días de moto y un test. Con la moto sigo buscando la base, pero el viernes empecé con la moto de Marco. Cuando tenga la base que me gusta a mi entonces creo que podré pelear con Bezzecchi, pero ya se verá. De momento, este fin de semana he cumplido por encima de mis expectativas".
Sobre el papel de las Aprilia este fin de semana, Martín quiso ser prudente.
"Hay que tener en cuenta que esta pista no es estándar. Ducati dio un paso, pero Aprilia, también, y lo hemos consolidado", zanjó el corredor madrileño, que sale de Tailandia cuarto del campeonato con 18 puntos, más del doble de los 34 que consiguió en todo el año 2025.
