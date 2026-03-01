Buriram (Enviado Especial).- El margen que llevó a Bezzecchi a abrir un hueco de más de dos segundos al frente de la clasificación le mantuvo alejado de la algarabía que se formó a su espalda, con pinchazos, como el de Marc Márquez, a falta de cinco giros y cuando circulaba el cuarto; caídas, como la de su hermano, Alex, inmediatamente después; y retiradas, como la de Joan Mir, a falta de cuatro vueltas y cuando el de Honda estaba firmando una de sus mejores carreras.

Bezzecchi al fin pudo sacar partido del dominio exhibido en las sesiones de ensayos, con un domingo prácticamente impecable, tan bueno como los dos últimos del curso pasado, en los que también escaló al primer escalón del podio.

El segundo en cruzar la meta fue Pedro Acosta, que mantiene el liderato del Mundial que ya consiguió el sábado, algo inédito en la historia de KTM hasta el momento. El murciano fue de menos a más, y protagonizó algunos de los momentos más trepidantes de la prueba, en un rifirrafe a tres con Jorge Martín. Raúl Fernández se subió a la última plaza del cajón y completó un fin de semana notable para Aprilia, que también colocó en la cuarta posición a Martín, compañero del ganador en la escudería oficial de la marca de Noale.

La cuarta RS-GP de las cinco primeras motos fue la de Ai Ogura, que llegó desde atrás y que marcó un ritmo endiablado, por más que al japonés le beneficiaran las eventualidades que vio delante.

Con el percance que sobrevino a Márquez, Fabio Di Giannantonio, sexto, fue el primero de entre los representantes de Ducati, no metió a ninguna de sus Desmosedici en el podio tras una racha de 88 grandes premios consecutivos lográndolo. La última vez fue en el Gran Premio de Gran Bretaña de 2021, hace cuatro años y medio.

Brad Binder finalizó el séptimo, ya a 17 segundos del ganador y a doce segundos de Acosta, su vecino en el taller de KTM, mientras que Franco Morbidelli le birló la octava plaza a Pecco Bagnaia (noveno) en la última curva de la prueba, a la vez que Luca Marini cerró el top ten, como el mejor de entre los corredores de Honda.

Del resto cabe destacar el 13º puesto de Diogo Moreira, el novato de la estructura LCR, y la 14ª de Fabio Quartararo, el más rápido del del pelotón de Yamaha.

