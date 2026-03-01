Ir al contenido principal

Crónica de carrera
MotoGP GP de Tailandia

Puñetazo de Bezzecchi y pinchazo de Márquez en Buriram

Marco Bezzecchi se resarció este domingo en Buriram del error que le llevó al suelo el sábado, con un puñetazo encima de la mesa que le permitió firmar la primera victoria del año en una carrera que se aceleró en las últimas seis vueltas.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Buriram (Enviado Especial).- El margen que llevó a Bezzecchi a abrir un hueco de más de dos segundos al frente de la clasificación le mantuvo alejado de la algarabía que se formó a su espalda, con pinchazos, como el de Marc Márquez, a falta de cinco giros y cuando circulaba el cuarto; caídas, como la de su hermano, Alex, inmediatamente después; y retiradas, como la de Joan Mir, a falta de cuatro vueltas y cuando el de Honda estaba firmando una de sus mejores carreras. 

Bezzecchi al fin pudo sacar partido del dominio exhibido en las sesiones de ensayos, con un domingo prácticamente impecable, tan bueno como los dos últimos del curso pasado, en los que también escaló al primer escalón del podio. 

El segundo en cruzar la meta fue Pedro Acosta, que mantiene el liderato del Mundial que ya consiguió el sábado, algo inédito en la historia de KTM hasta el momento. El murciano fue de menos a más, y protagonizó algunos de los momentos más trepidantes de la prueba, en un rifirrafe a tres con Jorge Martín. Raúl Fernández se subió a la última plaza del cajón y completó un fin de semana notable para Aprilia, que también colocó en la cuarta posición a Martín, compañero del ganador en la escudería oficial de la marca de Noale. 

La cuarta RS-GP de las cinco primeras motos fue la de Ai Ogura, que llegó desde atrás y que marcó un ritmo endiablado, por más que al japonés le beneficiaran las eventualidades que vio delante. 

Con el percance que sobrevino a Márquez, Fabio Di Giannantonio, sexto, fue el primero de entre los representantes de Ducati, no metió a ninguna de sus Desmosedici en el podio tras una racha de 88 grandes premios consecutivos lográndolo. La última vez fue en el Gran Premio de Gran Bretaña de 2021, hace cuatro años y medio. 

Brad Binder finalizó el séptimo, ya a 17 segundos del ganador y a doce segundos de Acosta, su vecino en el taller de KTM, mientras que Franco Morbidelli le birló la octava plaza a Pecco Bagnaia (noveno) en la última curva de la prueba, a la vez que Luca Marini cerró el top ten, como el mejor de entre los corredores de Honda.

Del resto cabe destacar el 13º puesto de Diogo Moreira, el novato de la estructura LCR, y la 14ª de Fabio Quartararo, el más rápido del del pelotón de Yamaha.

Clasificación carrera de MotoGP del GP de Tailandia de 2026:

Carrera

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 26

39'36.270

       25
2 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 26

+5.543

39'41.813

 5.543     20
3 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 26

+9.259

39'45.529

 3.716     16
4 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 26

+12.182

39'48.452

 2.923     13
5 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 26

+12.411

39'48.681

 0.229     11
6 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 26

+16.845

39'53.115

 4.434     10
7 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 26

+17.363

39'53.633

 0.518     9
8 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 26

+18.227

39'54.497

 0.864     8
9 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 26

+18.340

39'54.610

 0.113     7
10 Italy L. Marini Honda 10 Honda 26

+19.101

39'55.371

 0.761     6
11 France J. Zarco LCR 5 Honda 26

+19.903

39'56.173

 0.802     5
12 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 26

+23.386

39'59.656

 3.483     4
13 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 26

+24.686

40'00.956

 1.300     3
14 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 26

+30.823

40'07.093

 6.137     2
15 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 26

+32.955

40'09.225

 2.132     1
16 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 26

+36.545

40'12.815

 3.590      
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 26

+39.194

40'15.464

 2.649      
18 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 26

+47.848

40'24.118

 8.654      
19 Italy M. Pirro Gresini 51 Ducati 26

+1'03.598

40'39.868

 15.750      
dnf Spain J. Mir Honda 36 Honda 23

+3 Vueltas

36'04.638

 3 Vueltas   Abandono  
dnf Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 21

+5 Vueltas

32'38.163

 2 Vueltas   Abandono  
dnf Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 20

+6 Vueltas

31'11.314

 1 Vuelta   Abandono  
Ver resultados
