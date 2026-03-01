Ir al contenido principal

Declaraciones
MotoGP GP de Tailandia

Márquez: "Al saltar el piano el neumático trasero explotó; resumen, cero puntos"

Marc Márquez sufrió un llantazo y la explosión del neumático trasero en la parte final del GP de Tailandia, cuando estaba remontando para intentar llegar al podio, teniendo que retirarse.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Buriram (Enviado Especial).- Tras las buenas sensaciones del sábado en la Sprint del GP de Tailandia con el que ha arrancado la temporada MotoGP, Marc Márquez planteó una carrera este domingo de guardar fuerzas y neumático en los primeros giros, para desatar un ataque final. Junto cuando estaba en esa fase decisiva, a cinco vueltas del final, el de Ducati hizo una salida de pista en la curva 4, golpeó la llanta de su moto y le explotó el neumático, lo que le impidió sumar este domingo.

"Para mí ha sido un fin de semana muy bueno a nivel personal, pero han pasado cosas. Hemos tenido la mala suerte de que la goma trasera explotó al pasar por encima del piano, al salir de la pista. Lo había hecho cien veces en los test" planteó.

"Estos pianos están hechos normalmente para que penalice al regresar desde fuera, no al revés. Luego destaloné la goma, pero por suerte ya iba despacio", añadió

"Ha pasado una de las cosas más inusuales. En esa curva (la 4), incluso en los test saltaban muchos pilotos fuera, incluso yo, y no había pasado nunca nada", insistió Marc.

"Ha sido muy raro, no se qué decir. Me siento afortunado, ha explotado todo y la suerte es no haber salido volando. El piano está hecho de tal manera que eso no debe pasar, pero ha pasado. Ahora no quiero perder tiempo pensando en que ha sido una cosa u otra. Lo importante es que poco a poco me iba encontrando mejor en la carrera".

De hecho, la impresión es de Marc había desatado el ataque en la parte final de la carrera, y que estaba recortando a los de delante.

"Estaba gestionando físicamente, porque sigo sin pilotar cómodo. Aún tengo que entender cuál es el 100% ahora de mi estado físico. Hoy no podía frenar como yo lo hago durante 26 vueltas", apuntó. "Todo ha pasado justo cuando estaba atacando, mi plan era hacerlo cuando faltaban diez vueltas, gestionarme fisicamente, guardar neumático y esperar al final. He tenido un pequeño momento en la curva 4, he ido por la parte segura, de salir y volver a entrar, pero hoy no hemos tenido suerte".

Marc Márquez, Ducati Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Marc Márquez, Ducati Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Rob Gray / Polarity Photo

Marc no quiso especular, pero sí admitió que se veía para acabar en el podio, pese a que en ese momento tenía a tres pilotos por delante, Marco Bezzecchi, Pedro Acosta y Raúl Fernández.

"Creo que estaba cerca de poder llegar al podio; en ese momento no estaba cerca y no quiero decir cosas que no han sido, pero estaba llegando con inercia, Raúl estaba sufriendo mucho, quizá me le hubiera jugado con Pedro hasta el final, pero pienso que el tercer puesto del podio era realista pensar que podíamos lograrlo. Resumen: cero puntos", sentenció.

Cero puntos que dejan a una KTM líder del mundial y a una Aprilia segunda

"Esto es competición y quiere decir que hay que mejorar en cada carrera, ahora líder va una KTM y ha ganado una Aprilia. Nos toca a nosotros ir construyendo y tratar de estar más cerca para ver si en las próximas carreras podemos poner las cosas más difíciles. Estoy tranquilo y sereno porque el reto más importante de mi carrera lo superé el año pasado", dijo antes de concluir: "En Brasil espero encontrarme mejor que aquí, aunque lo que sé del circuito es que es de derechas".

