Michelin da una primera explicación del pinchazo de Márquez en Tailandia

El primer domingo de la temporada 2026 de MotoGP ha terminado abruptamente para Marc Márquez en Tailandia. Después de ser segundo en la sprint del sábado, con un final polémico, el vigente campeón del mundo esperaba una carrera complicada, por cómo está su brazo, aún no al 100 por 100 tras la lesión de Indonesia en 2025, y por el intenso calor que hacía en Buriram, que amenazaba con complicar la vida a todos los integrantes de la parrilla.

Ese fue el motivo por el que el #93 empezó la carrera cauto, perdiendo posiciones y llegándose a ver quinto, tras Pedro Acosta y Jorge Martín. Pero con el paso de las vueltas, y dado su trato de los neumáticos, el español fue ganando ritmo, y de hecho llegó a los giros definitivos buscando un nuevo podio para comenzar el curso en condiciones. Pero todo acabó de manera inesperada a seis vueltas de la conclusión, cuando sufrió un pinchazo al llegar a la curva 4.

Márquez se fue largo en ese punto (en el que unos segundos después se caería su hermano, Alex Márquez). Posteriormente, en el viraje, en el que hay un bache bastante notable, la Ducati GP26 del nueve veces campeón botó violentamente al pasar por el piano, muy pronunciado. Como consecuencia, Márquez acabó desllantando en la goma trasera y tuvo que abandonar, con la llanta claramente tocada, como se vio en las imágenes de televisión.

Tras la carrera, el máximo responsable de Michelin en MotoGP, Piero Taramasso, dio una primera explicación del por qué del problema de Márquez. Y preguntado sobre si el pinchazo vino por pasar por encima del piano, respondió afirmativamente.

"Así es, eso es lo que nos dijo Marc", empezó diciendo. "Dijo: 'El único error que cometí fue irme largo'. Golpeó el piano, la rueda se dobló, se desinfló y se salió el neumático. Es una pena para él, porque en ese momento era el más rápido en la pista".

Taramasso señaló además algo más preocupante, que este problema se ha repetido a lo largo del fin de semana, por las condiciones climatológicas y del circuito. De hecho, fue lo que le ocurrió a Jorge Martín en la sprint, quien evitó por ello la sanción por no cumplir con la norma de presiones mínimas de los neumáticos.

"Tuvimos este problema todo el fin de semana, muchas ruedas se doblaban cuando volvían a nuestra carpa porque hacía mucho calor. El material es muy blando y los pianos son muy agresivos. Por ejemplo, la pérdida de presión en la parte delantera que sufrió Jorge Martín ayer fue lo mismo: golpeó un bordillo, la rueda delantera se dobló y se desinfló. Jorge tuvo una pérdida lenta, y Marc perdió todo el aire de golpe", cerró el italiano.

