Bezzecchi: "Cometí un error y ahí perdí la oportunidad de intentar pasar a Martín"

Marco Bezzecchi cumplió con la expectativa de sentirse mejor este domingo en comparación al sábado, donde estuvo claramente lejos de Jorge Martín y Marc Márquez. Aunque este domingo repitió su tercera posición de la Sprint, de nuevo detrás de su compañero de equipo y de un Pedro Acosta que en este caso no falló para alcanzar su primera victoria en MotoGP.

La carrera: MotoGP Acosta pasa del infierno al cielo en Austria y logra su primer triunfo en MotoGP

El italiano trabajó junto a su equipo hasta la noche del sábado para conseguir mejorar su Aprilia, un paso adelante que se notó en la mañana de este domingo, en el Warm Up. Sin embargo, la carrera fue otra película.

Bezzecchi trató de posicionarse delante, superando a Márquez, pero no pudo seguir el ritmo de Martín y de Acosta, que le rebasó, en los primeros compases. Con el paso de las vueltas, eso sí, el de Rimini se fue encontrando mejor. Tanto que se pegó a su compañero de equipo en los giros definitivos. Pero 'Martinator' ganó el pulso, por más que Bezzecchi llegara a ponerse a dos décimas.

"Por la noche estudié todo para mejorar mi pilotaje. Afortunadamente lo he logrado esta mañana. Salí muy bien, pero cuando Jorge me adelantó empecé a tener muchos problemas con el tren delantero, y Pedro también me dio caza. Al principio me costaba. Pero vuelta tras vuelta empecé a sentirme cada vez mejor, y cerca del final de carrera no iba nada mal. Así que estoy contento. Gracias al equipo, son increíbles", empezó diciendo el #72 cuando se bajó de la moto.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El transalpino valoró el triunfo de Acosta: "Pedro se merecía con creces esta victoria. Ha sido súper rápido desde el viernes, ya se veía que había llegado su momento. Se lo merece y estoy contento por él. Me da pena no haber podido librar una mejor batalla con él, porque iba súper rápido, y en cuanto me ha adelantado a mí se ha escapado y ha abierto hueco. Pero ha sido una carrera bonita".

Centrándose en su buen final de carrera, Bezzecchi confesó que un pequeño error le privó de intentar el adelantamiento que le habría colocado segundo: "Al principio, me faltaba algo, sobre todo cuando iba detrás de las otras motos. Sufría un poco del tren delantero. Pero después, poco a poco he ido sintiéndome mejor, y Jorge y yo íbamos similares, por milésimas. Le he cazado a dos vueltas del final, pero he cometido un pequeño error en la curva 1, y ya no pude adelantarle".

"Ahí he perdido la oportunidad de intentar adelantarle, con ese error que cometido. Pero llegar así de cerca a Martín, que ya desde el viernes se veía muy fuerte mientras a mí me iba costando, y he tenido que trabajar mucho para recuperarme, es un buen resultado", cerró.