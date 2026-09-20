Acosta: "Iba pensando en no liarla otra vez; este triunfo llega por no parar de creer"

Pedro Acosta siempre recordará este 20 de septiembre de 2026. Para lo que le resta de vida, será aquella jornada en la que pudo liberarse al fin, al lograr su primera victoria en el Mundial de MotoGP, hito que aún se le resistía en las carreras largas de los domingos.

El 'Tiburón de Mazarrón' era el máximo favorito para lograrlo, como se había demostrado desde el viernes, y en esta ocasión no falló, pese a su estrepitoso error en la sprint del sábado, al caerse en la curva 2 cuando lideraba con holgura, que le dejó sin triunfo a tres vueltas del final.

En este caso, el murciano aprendió la lección. Tras una salida tranquila, Acosta superó a Marc Márquez y a Marco Bezzecchi para colocarse segundo, detrás de Jorge Martín. Ambos tenían claramente el mejor ritmo, distanciándose del resto, pero Acosta no se precipitó. El #37 estudió a su rival hasta que le rebasó en la vuelta 9 de las 28 programadas, por aceleración, saliendo del primer viraje.

A partir de ahí, Acosta se dedicó a controlar la carrera, la situación, la presión y sus nervios para no repetir lo que se vio el sábado y, esta vez sí, alcanzar su primer éxito en MotoGP. Se convirtió así en el 17º ganador español en la historia de la categoría reina, precisamente en su último Gran Premio de Austria como piloto de KTM antes de dar el salto a Ducati. De esta manera, también le dio a la casa de Mattighofen su primer triunfo en MotoGP en cinco años, cortando una sequía que se alargaba desde que Miguel Oliveira ganó el GP de Tailandia a finales de 2022.

"Sigo recordando la última vez que gané, en Indonesia en Moto2. La primera victoria siempre es especial, es una fantástica manera de cerrar un ciclo con KTM, enfrente de toda la afición austriaca, de gradas repletas de camisetas de KTM. Estoy muy contento por ellos, porque se lo merecen aún más que yo. Han sido un grandísimo equipo, cuando ayer la fastidié me apoyaron. Haberles podido dar hoy este resultado es fantástico", dijo Acosta nada más bajarse de la moto.

Posteriormente, se explayó en DAZN sobre sus sentimientos al volver a vencer más de 1000 días después: "Ha pasado mucho tiempo desde la última vez en Moto2. Es verdad que tampoco ha habido muchas más oportunidades, pero la de ayer dolió bastante, sobre todo porque era una realidad que estaba hecha. Hoy es que me he caído en el Warm Up por ir nervioso, casi casi. Porque digo, 'no la puedo liar otra vez, no puedo, si la lío...'"

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Tengo la suerte también de tener a Carmelo Morales al lado. Me ha dicho, 'llevas sin ganar tres años, no te va a pasar nada si no ganas'. Pero bueno, estoy súper contento. KTM se lo merecía, están haciendo todo lo que pueden incluso sabiendo que nuestros caminos se separan. Esto es como cerrar el círculo", siguió.

El bicampeón explicó cómo gestionó las últimas vueltas, cuando de nuevo tenía el triunfo casi hecho: "Sobre todo, ha sido más en las vueltas 3 y 4 cuando me he dicho a mí mismo que me tranquilizara, que pasara la chicane de la curva 2 tranquilamente, sin prisa, la 9 también que es donde me he caído por la mañana... Lo de ayer fue una cagada mía por perder la concentración, y era lo que me estaba recordando hoy".

Jorge Lorenzo le preguntó a Acosta cómo lo ha hecho para lograr el milagro que es ganar al fin con la KTM: "Este ha sido de los pocos circuitos donde la moto ha encajado desde el primer día. Ya fui muy rápido el viernes, y es lo que me vengo repitiendo desde el parón de verano, que por lo menos durante el fin de semana hubiera una mejoría cada día. Es verdad que el sábado, en la FP2, nos estancamos un poco. Pero al final ha sido cosa más de autoconvicción, de no parar de creer, y que algún día iba a llegar. Ha llegado en el GP de casa, así que mejor que nunca".

Se dio la circunstancia de que Acosta estuvo acompañado solamente por su hermana, Miriam, y no por sus padres: "Mis padres están en casa. Hay carreras en las que la tensión sube, y esta es una de ellas. Muchas veces es mejor venir con menos gente y que lo disfruten también desde casa, porque al final yo sé cómo me pongo, y ellos lo saben también, entonces muchas veces es mejor dejar lo sentimental a un lado y centrarse solo en lo profesional. Ayer fue un golpe duro para todo el mundo, incluso yo ayer por la noche estaba dándole vueltas en la cama, diciendo, 'Pedro, no la líes otra vez, acaba aunque sea en el podio, pero acaba la carrera'. No todas las veces salen oportunidades como la de la Sprint, y me dolió mucho tirarla, porque no fue que se me escapó".

Acosta también abordó su celebración y de la posibilidad de conseguir pronto un segundo triunfo: "Me ha caído donde me caí ayer. No soy mucho de mostrar estas cosas, porque al final del día mi madre no ha criado a un llorón, pero bueno, creo que seguro que KTM hará algo para celebrar. Ojalá podamos repetir, ahora entramos en la fase del campeonato en la que KTM y yo somos muy rápidos normalmente. Vienen Japón, Indonesia, pistas, sobre todo Indonesia, en las que lo he hecho muy bien en el pasado. En Motegi siempre he ido rápido pero nunca he terminado, Australia nos cuesta más, Sepang se da bien... Habrá más oportunidades sueltas. Ya veremos cómo van las Aprilia y las Ducati. Pero vamos a celebrar el hoy", cerró.