Martín: "No le doy valor a ser líder ahora, lo importante es sumar lo máximo en cada carrera"

Doble buena noticia para Jorge Martín, la primera y casi más importantes, es que confirmó que no tendrá que pasar por el quirófano este lunes por el problema de síndrome compartimental que sufrió en Misano, y la segunda es que recupera el liderato del campeonato del mundo, tras sumar 32 puntos de los 37 posibles y distanciar a Marc Márquez en la general nuevamente.

"Suena increíble, pero lo primero que quiero es darle la enhorabuena a Pedro Acosta, que ha luchado mucho durante todos estos años para ganar en MotoGP, me alegro mucho por él", dijo nada más acabara la carrera el madrileño.

Sin embargo, la fiesta no pudo ser completa para Martín, ya que no tuvo ninguna opción de dar caza a un Acosta que hoy parecía imbatible.

"Para él era algo más que una simple victoria, tenia mucha hambre de ganar y era muy difícil superarle. Lo he intentado, he ido a por la victoria, a por lo máximo este fin de semana, y acabar segundo es para estar contento. Pensaba que yendo detrás de Pedro podía guardar algo de neumático y gasolina, pero ha sido al contrario, casi me alcanza mi compañero (Marco Bezzecchi que cruzó la meta a una décima). Ayer gane la sprint y hoy he sido segundo, es un muy buen resultado. Ahora con ganas de emprender la gira asiática", en referencia a las carreras que empiezan el 4 de octubre en Japón.

Martín sufrió un problema de agarrotamiento de su brazo derecho en Misano, hace una semana, cuando lideraba la carrera, perdiendo hasta cinco pociones. Y este domingo debía decidir si pasar por el quirófano mañana para solventar el problema de síndrome compartimental.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Estoy mejor, cada carrera es un esfuerzo muy grande, son muchas vueltas y la MotoGP es muy exigente físicamente. Cansa mucho y he llegado al límite, pero dentro de la normalidad, dentro de los parámetros que esperaba", descartó la mesa de operaciones.

"No pasa ya por mi cabeza operarme, que me abran el brazo ni nada. Voy a descansar unos días que después del esfuerzo de Misano no he recuperado al cine por cien".

En deporte la remonta no se consuma hasta que se supera al rival, no cuando se le empata, y Martín ha demostrado coraje para defenderse y no solo recuperar el liderato, sino distanciarse 12 puntos de Márquez, que acabó quinto.

"No esperaba este fin de semana ganar a las Ducati, que aquí siempre son claro favoritos. El liderato va y viene, es algo que he aprendido con los años. No le doy importante a ser líder ahora, lo importante es siempre puntuar, sacar lo máximo de los fines de semana. Este ha sido un gran premio como el de Silverstone, con muchos puntos, y ese es el objetivo: sumar siempre y el día que, ojalá, tengamos la oportunidad de pelear el campeonato, habrá que sacar un poquito más los dientes", zanjó el de Aprilia.