Márquez: "Tuve un problema con el freno y llegué a pensar en retirarme"

El Red Bull Ring, un escenario que hasta hoy parecía inexpugnable para las Ducati, cambió para Marc Márquez y los pilotos de la marca de Bolonia que solo pudieron terminar quintos, por detrás de la KTM de Pedro Acosta y de tres Aprilia.

A diferencia del sábado, cuando Marc pudo asegurar un segundo puesto, gracias en parte a la caída de Acosta, este domingo el español no tuvo ritmo e incluso en algún momento se le vio fallar de forma inexplicable en algunas curvas, sobre todo en la 1, donde se hizo un largo muy extraño.

"Ya durante todo el fin de semana teníamos problemas, pero desde la primera vuelta he visto que pasaba algo extraño", explicó. "Tuvimos un problema con el freno, la maneta tenia mucho recorrido y de una vuelta a la otra, en la misma curva, cambiaba ese recorre", continuó.

"Tuve mucha suerte porque el freno se arregló y pude tirar para adelante, pero podría haber sido mucho peor. Por suerte, la única vez que se me fue la leva abajo fue en la primera curva", donde hay una gran escapatoria de asfalto.

"No estaba previsto que fallara el freno hoy. Cuando he pasado a Ai Ogura he ido para arriba, pero después ha vuelto a fallar".

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Lo bueno es que lo que ha pasado se ve en la telemetría, y ahora le toca a Ducati asegurarse de que no vuelve a pasar, porque ahora vamos a Japón", otro circuito super exigente con los frenos.

En un momento dado, la situación era tan complicada para Marc, que llegó a rodar séptimo, que pensó en arrojar la toalla.

"Cuando ya vas sufriendo todo el fin de semana y se te suma un problema extra todo se acumula todo. Justo cuando me he ido en la curva 1 he visto que no podía hacer nada, y me ha pasado por la cabeza retirarme. Pero poco a poco me he ido adaptando y he podido controlarlo. Lo importante es que un mal día lo hemos podido salvar con un quinto puesto".

Lo que peor le supo a Márquez es que "la velocidad estaba allí" y no pudo aprovecharla.

"Sin el problema del freno hubiera podido luchar por entrar en el podio, pero no mucho más".

Después de una remontada espectacular, Márquez alcanzó a Jorge Martín en el liderato, empatando a puntos con el madrileño, que este fin de semana ha vuelto irse en la general.

"Hace tres carreras estaba bastante mas atrás de esos doce puntos, quedan siete carreras, es un circuito más y ahora aviene Japón, y luego otra. Es momento de surfear la ola por la mitad y mantener el nivel", apuntó.

El que será compañero de Márquez el próximo año en Ducati, Pedro Acosta, logró este domingo su primera victoria en MotoGP, daba la impresión que para el murciano la de hoy en casa de KTM era más que una victoria. "Ya lo hizo ayer y no le salió, pero entendió el error. Pedro es el presente y futuro de MotoGP, esta es la primera de muchas", zanjó.

Así queda la clasificación del Mundial de MotoGP