El mundial de MotoGP vuelve este fin de semana a pisar terreno nipón, después de no haber disputado el Gran Premio de Japón en las últimas dos temporadas. La cita asiática es especial, y no fueron pocos los pilotos que reconocieron haber echado de menos Motegi.

Jack Miller es uno de ellos, que el jueves dijo estar "contento" de volver a Japón. "Está bien volver a esta parte del mundo después de tanto tiempo sin correr aquí, y poco a poco cada vez estoy más cerca de casa".

Aunque algunos de sus compañeros de parrilla sufren con los cambios horarios, los viajes y el jet lag, Miller reconoció que le gusta la gira asiática. "Disfruto del viaje, de los eventos... el tiempo pasa mucho más rápido. El domingo hacemos las maletas y nos vamos al siguiente circuito; si tuviste un mal resultado puedes resetear rápidamente y centrarte en un nuevo fin de semana, y si tuviste un buen resultado, estás deseando que llegue la siguiente carrera para mantener la tendencia".

En declaraciones a la prensa, el piloto de Ducati valoró los cambios introducidos en el formato del fin de semana, que solo contará con una sesión de entrenamientos libres en la jornada del viernes. "Tendremos que cambiar el programa de entrenos. La primera sesión es de algo más de una hora, así que creo que al final vamos a tener el mismo tiempo de entrenos".

"En el FP1 intentaremos hacernos una idea del estado de la pista, conocer su nivel de agarre y dónde están los baches, y al final centrarnos un poco en el ritmo de carrera y, si queda tiempo, intentar una vuelta rápida. Ya lo hicimos en Argentina, así que pienso que no debería haber demasiados problemas". "Además, así practicamos para el año que viene", añadió con sorna.

Además, Motegi es un trazado que beneficia las características de la Desmosedici, y eso anima a una fábrica que acumula cinco victorias consecutivas. "Ducati vive un momento en el que está dominando, tanto aquí [en MotoGP] como en WorldSBK. Los pilotos son muy buenos, de eso no cabe duda, pero la moto funciona bien. Tener ocho motos rápidas, con pilotos buenos y con experiencia, consigues muchos datos y puedes entender qué hacen diferente y conseguir combinarlo para saber cómo hacer la vuelta perfecta. Creo que es lo que más nos está ayudando", comentó Jack.

"Pero este proyecto no surge de la noche a la mañana. He visto el progreso desde que entré en 2018 hasta ahora. La moto, en general, funciona en todas las condiciones, sea mojado, seco, un circuito u otro. Conseguimos hacer que funcione en trazados muy diferentes, y creo que es lo ideal. No quieres tener una moto que solo vaya rápido en pistas con mucho agarre y un diseño que le beneficie, sino que quieres que vaya bien en todas las condiciones, porque al final corremos veinte grandes premios en países diferentes".

Sin embargo, no todo es un camino de rosas, y el australiano quiso destacar que le sigue costando hacer que la moto gire. "Forma parte del carácter de la moto, y aún nos cuesta hacer cambios de dirección. Por ejemplo, en el sacacorchos de Aragón perdíamos algo de tiempo. Además, cuando sales de una chicane a una recta pierdes aceleración en los primeros metros, y eso es algo que no podemos hacer. Es algo en lo que aún podemos mejorar".

Además, dejó claro que el campeonato ha cambiado mucho en los últimos tres años. Tanto que el dispositivo de salida, ahora un elemento cotidiano, se estrenó por aquellas fechas: "El dispositivo que regula la altura de la moto fue diseñado para circuitos como este, con muchas aceleraciones y frenadas. Las motos han mejorado mucho desde 2019, y ese fue uno de los primeros grandes premios en los que usamos el dispositivo de salida, y en Tailandia empecé a usarlo en toda la vuelta".

