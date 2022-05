Zarco: "Di espectáculo, pero cuando la moto se mueve así, da miedo"

Cargar el reproductor de audio

Johann Zarco regaló a los aficionados la escena del día tras salir hacia la grava con su Ducati al pleno "estilo off-oad" en la segunda sesión de entrenamientos libres. El piloto francés salió a la grava, cruzó toda la pista a 300km/hy se unió de nuevo como si nada hubiera pasado.

"Me asusté un poco", admitió Zarco al recordar cómo se desarrolló la escena: "Me acababa de sentir un poco mejor sobre la moto, porque los cambios que hicimos me permitieron "ser un poco más rápido en la primera curva".

El piloto francés reconoce que entró "un poco tarde" y, aseguró que, cuando vas a tal velocidad, no puedes permitirte "cambiar de trayectoria ni un solo metro".

"Por eso caí en la trampa de grava a 300 km/h, porque si estás rodando, aunque sea a un metro de distancia a estas velocidades, rápidamente se convierte en diez metros", explica el piloto de Pramac y asume la responsabilidad del error: "Simplemente estaba demasiado lejos en la entrada de la curva. Cuando me di cuenta de eso, ya era consciente de que no iba a llegar, así que tuve que irme recto".

"Esperaba que la moto fuera un poco más estable", describió Zarco. "En cambio, [la Ducati] se movió mucho. Para estabilizarla, volví a abrir gas. Sin embargo, eso no funcionó, así que salté. Tenía miedo de caer, pero funcionó [ese movimiento].

Afortunadamente Johann Zarco se encontraba solo en aquella zona de la pista ya que, rodar a esa velocidad, viniendo desde la grava, hubiera sido -casi- imposible sin provocar un accidente.

"Fue una especie de espectáculo, pero no estuvo exento de peligros" asumió el francés. "Cuando la moto empieza a moverse tanto, da mucho miedo".

Tras un acontecimiento sin consecuencias, el piloto francés terminó en cuarto lugar durante el primer día de entrenamientos libres del Gran Premio de Francia, una jornada liderada por Enea Bastianini.