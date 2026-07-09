Mir: "Los Márquez son un ejemplo de lo que me gustaría hacer en Gresini"

Las últimas semanas han servido para que varios pilotos confirmen su futuro en el Mundial de MotoGP para, al menos, la temporada 2027. Uno de ellos ha sido Joan Mir. Por más que ya se sabía que abandonaría Honda al final del presente curso, ya se ha confirmado que su destino será un equipo satélite, Gresini, donde tendrá moto de fábrica y donde compartirá garaje con Dani Holgado, procedente del Mundial de Moto2.

Así, aunque el campeón del mundo de 2020 abandonará su estatus de piloto de equipo oficial después de 2026, está más que ilusionado con el movimiento. Y es que el mallorquín no está pasando por su mejor racha.

Por más que la mejora en los últimos meses de la RC213V le haya permitido lograr grandes resultados, un par de podios y algunos Top 5, lo cierto es que la moto japonesa sigue siendo una moto difícil, con la que hay que apretar para lograr el máximo. Así lo ha hecho Mir, que tampoco pasa por su mejor momento de confianza. El resultado es lo que está ocurriendo en este 2026: tras 10 grandes premios, es el segundo piloto de la parrilla de MotoGP que más veces se ha caído, 14. La cantidad de veces que se ha accidentado, sobre todo en carrera, le han llevado a ser el piloto de HRC peor posicionado en la general del Mundial de Pilotos, 18º con 26 puntos, por detrás incluso del lesionado Johann Zarco.

Por eso, Mir está feliz con poder cambiar de aires, como dejó claro este jueves, en su llegada a Sachsenring, en sus declaraciones a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. Para el español, el fichaje es bueno tanto para él como para la escudería con sede en Faenza.

"Estoy contento; fichar por Gresini es un buen movimiento por ambas partes", empezó diciendo. "En esta nueva etapa, lo que yo buscaba es lo que también buscaba Gresini. Allí, casi todos los pilotos han ido para arriba, y después de cuatro años en los que las cosas no han salido como me habría gustado, pues era el momento de ir a por otra cosa".

Mir ficha por Gresini

Aunque son casos distintos, el #36 tiene dos referentes claros de cara a lo que puede suponer Gresini para él: los hermanos Márquez. Tanto Alex, actualmente, como Marc Márquez, por su 2024, consideran que la escuadra de Nadia Padovani ha sido clave para relanzar su carrera deportiva, para poder continuarla en busca de las cotas más altas.

"Los Márquez son un ejemplo de lo que me gustaría hacer en Gresini. Era el momento", indicó Mir, que también reveló que existía el riesgo, por su parte, de quedarse fuera de la categoría reina: "La posibilidad de quedarme en casa estaba, pero por mí. He estado remando mucho".

"Un reto de esta magnitud te expone, porque tienes que renunciar a cosas. No tenía ninguna necesidad de hacer esto, pero lo quiero hacer. Tengo ganas de volver a disfrutar encima de la moto. La gente tiene muy poca memoria", finalizó el campeón del mundo, listo para ir a por su mejor versión de nuevo.