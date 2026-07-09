Bastianini: "No puedo decirlo, pero tomé una buena decisión sobre mi futuro"

Enea Bastianini firmó con KTM a mediados de 2024, cuando tuvo la confirmación de que no iba a seguir en Ducati y que Marc Márquez iba a tomar su lugar, un contrato de dos años, con una cláusula que permitía al fabricante austríaco, de forma unilateral, ampliar la relación una temporada más, la 2027, si así lo deseaba.

En aquel contrato, firmado deprisa y corriendo en Mugello cuando Márquez puso el mercado patas arriba con su ya célebre frase "Pramac no es una opción", KTM logró incluir esa condición, de renovación unilateral, siempre y cuando avisaran al piloto antes del 30 de junio, fecha límite. A partir de ese día, Bastianini, si no recibía una oferta para seguir, quedaba libre.

Con el mercado de pilotos rompiendo ya en febrero de forma frenética, lo que, aparentemente, tenía pocas trazas de ser un gran problema, se convirtió para el italiano, y para Maverick Viñales, que firmó en los mismos términos para salir de Aprilia y unirse a Tech3, en una auténtica locura. Sobre todo el español, que ahora mismo está sin moto para 2027 pes a ser uno de los pilotos con más victorias en la parrilla.

Bastianini ha jugado mejor sus cartas que Viñales en este mercado de pilotos Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tras cambiar de manager, Bastianini se movió con prudencia y sigilo al ver los continuaos movimientos del mercado, y tras conocerse que Ai Ogura iba a fichar por Yamaha, el italiano cerró un acuerdo con Trackhouse, siempre a expensas de que KTM le dejar libre.

Superado el 30 de junio y, sobre el papel, libre para elegir su futuro, este jueves le preguntaron en Sachsenring, si había alguna novedad al respecto de dónde correrá en 2027.

"Sí, está bien, tomé mi decisión hace mucho tiempo y eso está claro, pero no puedo hablar de ello", mantuvo Enea silencio sepulcral. Ni siquiera, quiso adelantar si su futuro está cercado.

"No puedo decirlo, pero tomé una buena decisión sobre mi futuro", tranquilizó a sus seguidores.

Bastianini, que tiene 28 años, cumple su sexta temporada en MotoGP, las cuatro primeras con Ducati, luciendo un palmarés de siete victorias en clase reina, siempre con maquinaria de Bolonia. Con KTM, su mejor resultado fue el tercer puesto en Barcelona 2025, su único podio, y este año ha firmado dos sextos puestos, en Austin y en Assen hace dos semanas.

"Venimos de una tendencia positiva. También en Assen, luchamos por estar muy cerca del top 5. Espero verme más o menos en la misma posición en esa carrera porque será importante irse al descanso de verano con un buen resultado", cerró el campeón de Moto2 en 2020.