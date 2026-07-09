Acosta: "A Binder le daría una moto en MotoGP sin dudar; hasta la mía de ahora"

Sachsenring.- Un problema de aprisionamiento de los nervios del túnel carpiano de la mano derecha obligaron a Pedro Acosta a abandonar la carrera del GP de Países Bajos hace dos semanas, teniendo que pasar por el quirófano el martes siguiente, hace hoy nueve días. Este jueves, en la previa del GP de Alemania, aún con los puntos en la mano, Acosta atendió a los medios de comunicación en Sachsenring.

"Estoy muy bien, contento la verdad. Parece que todo ha ido muy bien, que nada ha salido mal, entonces contento porque ahora ya puedo dormir por las noches del tirón también", explicó el murciano antes de añadir que "esta tarde me quitarán los puntos" de la herida.

Con la premura de la operación, Pedro Acosta no ha tenido tiempo de hacer una prueba de fuerza: "No, no, no. Al final creo que había más que perder por si se me infectaba, que lo que tenía que ganar por probar un día con la moto. Entonces mañana será la primera prueba real", dijo, sin dudar sobre si va a recibir el 'apto' de los médicos para salir a pista.

"No tengo ninguna duda, al final no es un circuito muy demandante para la mano derecha, voy casi siempre para la izquierda, entonces creo que eso también me ayudará", recordó el piloto, que explicó no haber estado más "de una hora" en la sala de operaciones.

Aunque llegan las vacaciones, Acosta no está pensando en descansar, pese a que tampoco tiene muchas expectativas para el fin de semana. "La verdad que expectativas, pocas. Subirme en la moto mañana, ver cómo me encuentro en el FP1 y a partir de ahí marcarme un objetivo que sea realista. Es verdad que necesitamos un buen gran premio después de los dos fines de semana tan negros que hemos tenido", en referencia al abandono por problemas técnicos en Brno y por lesión en Assen.

"Pero bueno, hay que tomárselo con calma, ver dónde estamos y a partir de ahí hacer lo mejor que se pueda".

Esta semana el actual equipo de Acosta, KTM, anunció los fichajes de Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio, una alineación completamente nueva: "Muy contentos por ellos, creo, por todas las partes, los pilotos y el equipo. Van a trabajar con gente súper competente en el campeonato, como Alex que hizo el segundo el año pasado, y Di Giannantonio, que este año lo está haciendo muy bien. Creo que se merece también un comienzo de la nueva categoría con sangre nueva, entonces contentos por ambas partes".

Acosta, que ya ha sido confirmado como piloto Ducati para 2027, no se olvidó de su actual compañero, Brad Binder.

"A Brad le daría un MotoGP seguro. ¿Por qué? Ha habido poca gente, que yo te lo digo, que le eche tantas ganas como él. Pero, por una u otra razón, no está consiguiendo los resultados que merece, pero le daría una moto en MotoGP seguro".

El murciano no quiso meterse en un charco cuando le preguntaron si le daría una de las KTM Tech3 a Binder, en lugar de a Luca Marini, que es el que suena. "Difícil de decir, pero le daría una moto si no en Tech3, en cualquier equipo", algo complicado ya que no hay más motos libres… "¿Seguro? Yo le daría una moto donde fuera. Le daría hasta la mía de ahora", soltó la bomba el tiburón del Puerto de Mazarrón.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images