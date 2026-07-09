Bagnaia: "Las cosas pueden cambiar, pero nada quita el trabajo que he hecho en Ducati"

La versión de Pecco Bagnaia que llega este fin de semana a Sachsenring es distinta a la que dejó Assen. Y no en el plano deportivo, por más que el Gran Premio de Países Bajos supusiera el fin de su racha de cuatro podios dominicales consecutivos a causa de un problema técnico en la Ducati. Lo es, sobre todo, en el plano personal.

El piloto italiano abandonó 'La Catedral' con una de las mejores noticias de su vida, el nacimiento de su primer hijo. Así, en estas dos semanas, el tricampeón del mundo ha podido disfrutar de sus primeros días de paternidad, en casa, con su nueva familia recién creada.

Entre medias, Bagnaia también pudo darse un baño de masas. Antes de Assen, ya se confirmó que el transalpino dejará Ducati a final de curso, para ser sustituido por Pedro Acosta, y recalará en Aprilia, donde tendrá de compañero a Marco Bezzecchi y disfrutará de un contrato de cuatro años. El pasado fin de semana, la casa de Borgo Panigale celebró su tradicional 'World Ducati Week', la habitual fiesta con los 'tifosi' en Misano, que este año conmemoraba el centenario de la marca y la despedida, entre otros, de Bagnaia, tras toda su carrera deportiva en MotoGP ligado a los de Bolonia.

Este jueves, en su llegada a Sachsenring para el Gran Premio de Alemania, última cita previa al parón veraniego, Bagnaia abordó para los medios, entre los que estaba Motorsport.com, cómo han sido sus primeros días con su bebé recién nacido.

"La última semana ha sido fantástica. Entrenando mucho por la mañana, hasta las 13:30 o 14:00 de la tarde. Luego me voy corriendo a casa, a ducharme y a comer rápido para ir con el bebé y quedarme con él hasta las 21:00. Lo he disfrutado mucho. Estoy durmiendo bien. Ahora mismo parece que está muy tranquilo. Espero que siga así. Es genial. La paternidad es, sin duda, el mejor título que podría tener", empezó diciendo.

Tras ello, Bagnaia detalló cómo fue su última World Ducati Week: "La llegada de mi hijo es, sin duda, algo que supera cualquier otra cosa. Pero ver el cariño de los aficionados de Ducati en la WDW fue increíble. No imaginaba algo así. Pero significa que hemos hecho algo bueno en los últimos años. Lo viví como una diversión. Intenté estar en la 'Race of Champions' con los pilotos de Superbikes, pero no pude. Conseguí estar con Yari Montella, que estaba pilotando realmente bien. No teníamos potencial para tener una batalla. Al menos, yo no. Pero lo intenté hasta el final. Me divertí, fue una carrera divertida. Fue un evento divertido. Hice un 'burnout' final que fue una forma de desahogarme".

El #63 aprovechó para sacar pecho de la labor que ha hecho en Ducati en estos años, desarrollando una moto con la que muchos pilotos podían ir rápido, por más que en los últimos tiempos parece que solo Marc Márquez ha sido capaz de llevar a lo más alto a la Desmosedici.

"Llegué a Ducati cuando tenía 22 años. Han pasado 8. En ocho años, nos conocemos [con Davide Tardozzi y Gigi Dall'Igna] al 100 por 100. Hemos tenido algunos problemas, pero nos entendimos enseguida. Trabajamos extremadamente bien desde el principio. Mi intención era crear un ambiente fantástico dentro del box. Junto con Jack Miller, especialmente en los dos primeros años, creamos lo que ahora es el equipo Ducati. Fue bonito poder crear una moto que fuera buena para todos. En algunas carreras, las ocho Ducati estaban en el Top 8. Me hace sentir muy orgulloso. Significa que el trabajo y la dirección que estaban tomando era la correcta. Las cosas pueden cambiar, pero nada quita el trabajo que se ha hecho", comentó.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Cuestionado sobre el problema técnico, el segundo gran fallo de esta índole en lo que va de 2026, que le impidió terminar la última carrera en Assen, Bagnaia no quiso dar detalles: "No puedo decir nada. La moto simplemente necesitaba volver al box, al garaje. Fueron bastantes puntos perdidos, teniendo en cuenta lo que pasó delante, sí. Si solo considero los puntos perdidos entre Jerez, Le Mans y Assen, son más de 40".

"Considerando esos 40 puntos, estoy a 63 del líder. No está mal. Podría haber sido mejor, pero es lo que hay. Ya entendí en muchas situaciones de mi carrera deportiva que los puntos son puntos, y puedes recuperar lo que perdiste. Es lo que hay. Todavía no tenemos el potencial para ganar el campeonato. Pero estamos a 63 puntos del primero. Eso no es mucho a mitad de temporada. Así que tenemos que seguir creyendo, seguir trabajando. Quizá llegue el momento en que pueda luchar por ganar".

Sachsenring es el jardín de su compañero de equipo, Márquez, ya que ha ganado aquí en 12 ocasiones. Bagnaia le ve como el gran favorito: "Aquí Marc no tiene puntos débiles. Creo que es el hombre a batir con diferencia. Trabajando bien, podemos estar cerca de él. Pero necesito encontrar algo extra para estar con él. Esta pista no es mi favorita, pero siempre se me ha dado bien. Aquí he tenido algunos buenos resultados. Si puedo luchar por el podio, estará bien. Quiero intentar estar con él y entenderlo todo".

Por último, preguntado sobre por qué Sachsenring no es su pista favorita, el piamontés contestó: "Porque es muy pequeña. Me gusta el hecho de que es muy rápida. Pero prefiero cuando puedes tener más trazadas, más formas de afrontar las curvas. Y en esta pista, solo tienes una. No es mi favorita, pero es mucho mejor que otras. Así que la pongo en un lugar intermedio".