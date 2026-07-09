Alex Márquez y su fichaje por KTM: "Es lo que quería; es la decisión a tomar en el momento ideal"

Alex Márquez llega a Sachsenring con su futuro resuelto. O mejor dicho, anunciado. Aunque el piloto español no podía pronunciarse al respecto, era un secreto a voces que abandonaría el equipo Gresini a finales de este 2026 para convertirse en piloto oficial, en un equipo de fábrica, a partir de 2027.

Una noticia que ya se ha anunciado: el vigente subcampeón del mundo pasará a vestir de naranja al recalar en KTM a partir del año que viene, donde formará pareja en el equipo oficial con Fabio Di Giannantonio, procedente del VR46.

Este jueves, en Sajonia, el menor de los Márquez Alentà fue uno de los protagonistas principales, para que explicara el movimiento hacia la casa de Mattighofen. Cosa que hizo ante los medios desplazados a la sede del Gran Premio de Alemania de este fin de semana, entre los que estaba Motorsport.com.

"Estoy muy orgulloso. Primero de todo, el fichaje por KTM no ha sido una decisión fácil, por venir de donde vengo. Pero es verdad que, ya en noviembre, hablando con Nadia [Padovani, jefa de Gresini Racing y viuda de Fausto Gresini], le hice una promesa. Le dije que si venía algún equipo o alguna fábrica a ficharme, que sería la primera en enterarse", empezó explicando Alex Márquez.

"No quería ir por detrás. Cuando iban avanzando las negociaciones, yo llamaba a Nadia y a Michele [Masini, team manager] y les iba informando de todo. Y ellos me apoyaron en lo decisión. Creían que era lo que merecía, que era por lo que estaba luchando estos años, y que después de un año como 2025 me tenía que ir. Eso me dio mucha tranquilidad".

"Y luego está cómo vino KTM, la decisión que han tenido conmigo. Me sentí querido desde el principio. Y también conozco gente dentro de KTM, que me ayudaron a tomar la decisión", siguió.

Anuncio de Alex Márquez como fichaje de KTM Foto de: KTM Images

Para Alex Márquez, también por su edad y por el momento actual de su carrera deportiva, la marcha a KTM es la decisión correcta en el 'timing' justo: "Después del año pasado, para mí era como cerrar un ciclo, de cuánto puedo hacer más aquí. Buscar nuevos estímulos, algo diferente... Pero, sobre todo, con el cambio de reglamento de 2027, ser piloto de fábrica y estar en un equipo oficial es muy importante, para que todas las piezas te lleguen súper rápido y puedas estar conectado con la fábrica, y puedas trabajar ahí".

"De la primera moto que usemos en la primera carrera, a la que usemos en la tercera, a lo mejor no tiene nada que ver, y se han cambiado dos chasis, dos basculantes... Y por eso es súper importante ser equipo oficial en un equipo de fábrica. Por eso la decisión, era lo que quería, mi objetivo, y tengo 30 años, era la decisión a tomar en el momento ideal".

Cuestionado sobre si el movimiento supone una mejora económica, el #73 quiso aclarar: "Todo cuenta en la vida. Como cuando cambias de trabajo, todo cuenta, todo lo pones encima de la mesa y es una balanza. Pero lo económico no ha sido una prioridad. El proyecto deportivo era lo que más me motivaba".

Tradicionalmente, Alex Márquez siempre ha sacado mejores resultados de lo que las expectativas de algunos le presuponían, como ocurrió en su descomunal 2025. Al ilerdense le preguntaron sobre si esta es una nueva oportunidad de seguir callando bocas: "Honestamente, callar bocas no es algo que me quite el sueño ahora mismo", contestó.

"Estamos en un deporte en el que la gente es muy fácil que hable. Así que no es mi objetivo tapar bocas: yo tomo las decisiones por mí mismo, por los míos, y no por callar bocas. Yo voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Quizás hay gente que no entienda la decisión, pero creo que también ha habido un daño a la imagen de KTM el año pasado cuando tuvieron la crisis financiera. Ahora eso ya ha cambiado muchísimo. Se les devaluó muchísimo, pero cuando llegaron estaban delante, y eran la segunda moto. Se están recuperando, y está la gente correcta, en la fábrica correcta".

Alex Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Márquez también abordó el hecho de tener a Fabio Di Giannantonio de compañero, y que vayan a ser dos pilotos procedentes de Ducati: "Yo creo que es algo bueno. Porque cuando vienen dos pilotos de una misma moto, las sensaciones son más o menos las mismas. Entonces podemos tener más o menos las mismas necesidades, o que necesitemos más o menos lo mismo. Y es ahí cuando el trabajo de la fábrica puede ser un poco más simple. Cuando dos pilotos necesitan seguir dos direcciones es cuando se lía un poco todo. Yo creo que puede ser más beneficioso. Y cuanto más rápido sea el compañero, mejor. Porque te puede apretar a ti. Y ya está, yo creo que Fabio y yo podemos hacer buena dupla"

Por último, Alex también habló de Fermín Aldeguer, lesionado en Assen con una fractura de vértebra cervical, lo que le impedirá competir en Sachsenring: "Hablé con él, vino con nosotros a Madrid para pasar revisión. Está bien, pero tiene que guardar reposo, y no puedo decir mucho más. También te digo, no le pregunté qué tiene exactamente, de lesión y eso, porque no quería saberlo. Porque si sale algo en algún sitio, yo no seré el que lo cuente, que lo cuente él en su momento", cerró.