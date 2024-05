Rins, a la Q2 en Montmeló: "Nos la jugamos al todo o nada y salió bien"

Alex Rins logró este viernes la machada de meterse en la Q2 de forma directa en el Circuit de Barcelona-Catalunya. La Yamaha sigue teniendo deficiencias claras, pero si los pilotos están especialmente entonados pueden llegar a conseguir meterse en el Top 10. Le pasó a Fabio Quartararo en Le Mans, y le pasó hoy al español en la que es su prueba de casa.

El barcelonés acabó la Práctica de MotoGP con el noveno mejor tiempo de la tabla, un 1:39.043 que le dejó no muy lejos del tiempo de Aleix Espargaró, un 1:38.562 que fue récord de la pista. Así, Rins superó claramente a su compañero galo, con un 1:39.352. Y ni que decir tiene que las M1 se mostraron muy por delante de las Honda en cualquier caso, ya que ocuparon las cinco últimas posiciones, incluyendo a Stefan Bradl.

Al término de la jornada, el #42 celebró este pase directo a la Q2, que le hará las cosas más fáciles que en otros días. Para explicar lo conseguido, lo achacó a habérsela jugado a un "todo o nada", con cambios como el de la puesta a punto, que es nueva y muy radical en comparación a lo que venía usando en anteriores grandes premios.

"Es siempre importante ir directamente a la Q2, porque te asegura empezar, al menos, a media parrilla", comenzó Rins. "La puesta a punto que hemos usado es completamente nueva, es un cambio radical. Un cambio muy agresivo".

"Nos falta agarre, que es algo que, normalmente, juega a mi favor. Pero esta mañana sufrimos un poco. Después, mejoramos la moto. Nos arriesgamos mucho; normalmente vamos paso a paso, pero esta vez nos la jugamos al todo o nada y salió bien. Estoy satisfecho. Aun podemos rascar algo más", siguió, mostrándose confiado.

Yamaha utiliza en Montmeló el nuevo paquete aerodinámico que se llevó al test de Jerez, y que en las pruebas privadas de Mugello gustó no solo a los dos pilotos titulares, sino también al probador de los de Iwata, Cal Crutchlow. Sin embargo, en Barcelona no marca una diferencia sustancial: "En esta pista, no creo que el nuevo paquete aerodinámico nos ayude mucho, dado que la falta de agarre nos perjudica más en la zona trasera que en la delantera".

Pero las previsiones sí son mejores para la propia pista italiana de la que viene de probar Yamaha, que el próximo fin de semana acogerá el Gran Premio de Italia: "En Mugello, la mejora del nuevo paquete fue sustancial; diría que unas dos décimas por vuelta", remachó.