Quartararo: "En Mugello usamos una aerodinámica que fue mejor para todos"

Fabio Quartararo llega a Montmeló tras otro test privado importante para Yamaha. La marca japonesa está tratando de aprovechar las ventajas del nuevo sistema de concesiones de MotoGP, y por ello realizó unos entrenamientos en Mugello después de la disputa del Gran Premio de Francia, junto a la otra fábrica en apuros, Honda.

En su llegada al Circuit de Barcelona-Catalunya, el de Niza explicó que el test fue "genial", porque los de Iwata ya saben cuál es la prioridad de cara a mejorar la M1 en lo que resta de temporada 2024, y también porque probaron una nueva aerodinámica que, si bien no dio una mejora descomunal, sí puso de acuerdo en que era beneficiosa a los tres pilotos de la marca.

"El test de Mugello fue genial, porque pudimos analizar bastante bien dónde está la principal prioridad para nosotros en cuanto a probar y mejorar desde ahora hasta el final de la temporada", comenzó diciendo Quartararo a los medios, entre los que se encontraba Motorsport.com. "No sabemos cómo vamos a mejorarlo, pero sabemos dónde está. Y además, usamos un nuevo paquete aerodinámico que fue mejor para Cal Crutchlow, para mí y para Alex Rins. Así que lo utilizaremos durante este fin de semana".



El #20 comentó las siguientes mejoras ofrecidas por el nuevo paquete aerodinámico: "Ayuda un poco en las curvas. Por supuesto, no es una gran diferencia, pero todo lo que podemos mejorar un poco lo hacemos, y el ángulo de inclinación es ligeramente mejor".

Sin embargo, no quiso mojarse sobre cuánto cambiará la diferencia con respecto a la Ducati: "Lo veremos este fin de semana, pero por ejemplo en Mugello, con el neumático nuevo, era sólo una décima más lento que con una goma que llevaba 10 vueltas. En Mugello esto es algo que nunca habíamos visto. Allí el ritmo era bastante bueno, pero si empiezas 17º o 16º es bastante complicado. Pero hay varias pistas en el calendario en las que que no mejoramos con compuestos nuevos, y tenemos que encontrar [una solución]. Por supuesto, aquí vamos a fallar, porque la diferencia entre goma nueva y usada es mucha, pero vamos a ver de cuánto es la brecha en comparación a los de arriba".

Por otra parte, Quartararo no espera mucho en el GP de Catalunya: "Siendo realistas, es un circuito que no nos va a ayudar con cómo estamos ahora mismo. Porque incluso en los años en los que ganábamos, en 2020 y 2022, el viernes siempre fue súper complicado para nosotros por el poco agarre. Y este año tenemos aún menos agarre en nuestra moto, así que será difícil. Pero normalmente siempre empezamos bastante atrás y vamos mejorando el domingo, así que espero que podamos dar un paso adelante". Eso, más allá de que le ayude que vaya a ser una carrera de gestión: "Creo que es bueno porque no podemos utilizar todo el rendimiento del neumático como en la mayoría de las carreras, así que creo que es genial. Pero el ritmo a una vuelta aquí nos va a costar".

Además, el galo volvió a incidir en qué necesita la M1 en estos momentos: "Ahora tenemos la velocidad punta, pero no tenemos la agilidad y el giro del pasado. Ahora mismo, el objetivo número uno es encontrar eso. Y por eso creo que la prueba de Mugello fue genial, porque probamos varias motos y ahora sabemos que tenemos que trabajar mucho en el motor. El giro de la Ducati en este momento es incluso mejor de lo que solíamos tener en el pasado. Así que tratamos de estar lo más cerca posible".

El 'Diablo' también habló de qué pasaría si finalmente Yamaha no materializa sus esfuerzos de conseguir tener un equipo satélite para 2025: "Creo que no sería un desastre. Sería el momento de invertir aún más en los tests. Siempre es mejor tener un equipo satélite, pero si no es así, sé que Yamaha entiende que los tests deben ser mejorados, por la forma en que estamos trabajando. Ya el paso que hemos dado del año pasado a este es asombroso, incluso en nuestro equipo, pero tenemos que dar un paso también para los tests".

Y detalló que no le preocupa que Yamaha pueda no pensar en la nueva reglamentación de la categoría reina por centrarse en sus problemas actuales: "No estoy pensando en 2027, pero sé que Yamaha no sólo está centrada en la temporada que viene. Sé que también se centran en el futuro, pero en este momento creo que es muy importante para nosotros centrarnos en el presente y en el futuro a corto plazo, no a largo, porque creo que si mejoramos en este momento también será una ayuda para el futuro".

Finalmente, tuvo unas palabras para Aleix Espargaró, que se retirará a final de año: "Especialmente en los últimos años, y a pesar de que la gente piensa que cuanto más viejo se hace, peor es, ha demostrado a todo el mundo que no es así. Es un piloto que nunca ha tirado la toalla. Hay que destacar el trabajo que ha hecho con Aprilia, partiendo de cero para ganar carreras, un trabajo que ha hecho claramente con su equipo. Personalmente quiero felicitarle por su trayectoria, y creo que ha callado muchas bocas en los últimos años".