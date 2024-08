Quartararo: "En Misano probamos muchas cosas, pero no todo funciona como esperábamos"

Fabio Quartararo y Yamaha afrontan un mes clave. Antes de que comience la gira asiática, la casa japonesa tiene previsto seguir perfilando posibles mejoras en la M1, con el objetivo de salir de la crisis de resultados en la que se encuentran en el Mundial de MotoGP.

Un primer ejemplo fue el nuevo test privado que los de Iwata organizaron, junto a otras marcas, tras el pasado Gran Premio de Austria. Allí, Yamaha llevó varias piezas que el 'Diablo' desgranó este jueves, en su llegada a MotorLand para el GP de Aragón de este fin de semana. El francés confesó que algunas piezas le ofrecieron mejores sensaciones, pero también que otras no ofrecieron los resultados esperados, lo que hace que en la tercera cita en suelo español vaya a esperar, prácticamente, más de lo mismo, aunque también servirá para validar algunos pasitos adelante.

"No sé si espero algo mejor. Espero lo mismo, pero sentirme un poco mejor", empezó diciendo Quartararo antes de analizar todo lo que se llevó a Italia. "En el test de Misano probamos muchas cosas. Desafortunadamente, no todo funciona como esperábamos. Este fin de semana usaremos una nueva aerodinámica, la que probamos en Misano. Así que esperemos que en esta pista nos sintamos mejor, es lo que usaremos desde este gran premio hasta final de temporada".

"Probamos un nuevo chasis y un nuevo motor en Misano. Las sensaciones con el nuevo motor eran un poco mejores, pero el tiempo por vuelta era el mismo. El nuevo chasis no era bueno. Realmente estamos tratando de averiguar cómo mejorar el agarre. En comparación con cómo estábamos hace dos años, tenemos aún menos grip. Así que para mí, el día que realmente encontremos el agarre, incluso aunque sepamos que el motor y la electrónica no son los mejores, daremos un gran paso. La cuestión es cómo encontrarlo", siguió, haciendo de nuevo hincapié en el agarre que la M1 ha perdido con el paso de las campañas.

Otra de las novedades de Yamaha en Misano fue la presencia de Andrea Dovizioso como probador, como sustituto del aún lesionado Cal Crutchlow. El #20 afirmó que las conclusiones del transalpino fueron muy similares a las de los pilotos oficiales: "Hablando con él, por supuesto necesitaba más tiempo para ser rápido, pero al menos el comentario que tiene es el mismo, que el agarre es muy, muy bajo y que cuando pones un neumático nuevo no hay nada que hacer".

Así, el de Niza volvió a incidir en la falta de grip trasero, y en dónde les falta: "En todas partes. Es mecánico. Lo sabemos, y especialmente en mojado, lo puedes notar mucho más. Para mí, la diferencia de tiempo que tenemos en pista, con agarre o sin él, es mucho mayor que para el resto. Y en el test de Misano, en mojado, no pude ni tocar rodilla. Era terrible. Esto es lo que necesitamos, mucho más agarre trasero. Sobre todo es lo que trataremos de encontrar desde ahora hasta final de temporada, especialmente en la forma de frenar, y en cómo inclinar la moto rápido".

"En Misano, probamos una nueva especificación de motor, basada en el de este año. Como he dicho, las sensaciones fueron mejores, pero el potencial no estaba realmente allí. Creo que esta no es la prioridad en este momento. Es el agarre. El motor me gustaba especialmente porque el manejo era mucho más fácil, pero no [me gusta] el potencial. Ahora mismo, prefiero sufrir y ser más rápido que pilotar la moto de una manera más fácil", detalló.

A la pregunta de si satisfecho con los progresos que se está haciendo Yamaha, o si creía que a estas alturas podría estar un poco más cerca de la cabeza, el galo fue clara: "Ambas. Esperaba dar el paso desde el principio de la temporada hasta ahora, estar un poco más cerca, pero el proyecto [con el equipo satélite] me gusta. Creo que esto ayudará mucho a mejorar nuestra moto. Así que el proyecto va como esperaba, pero espero ser mucho más rápido", siguió un Quartararo que, antes de cerrar su intervención, fue cuestionado sobre la opción de que Yamaha abandone el motor de cuatro en línea y se pase al V4 de sus rivales: "Tenemos que considerar todas las opciones".