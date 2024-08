Acosta: "Vamos a volver a la moto de principio de año y dejarnos de tonterías"

El piloto de GasGas Tech3 acabó desolado el Gran Premio de Austria: "Tengo un dolor de pecho que no sé cómo me lo voy a quitar", dijo entonces como resumen, explicando que ese mismo domingo por la noche iba a viajar a Misano, para estar con el equipo de test y Dani Pedrosa, el probador de KTM.

"Me ha servido mucho, el primero de los tres días por la mañana llovió bastante y no rodé con la Moto2, nos sentamos con mi técnico y mi estratega para saber qué ha cambiado, que me explicaran lo que ha pasado de principio de año hasta aquí", en referencia al cambio de rendimiento de las primeras carreras del curso, con las últimas.

"Llegamos a una conclusión clara que es que, muchas veces, es mejor dar dos pasos para atrás para poder dar tres adelante. Aquí daremos un paso para atrás un poco a lo que estábamos usando a principio de año, nos dejamos de probar tonterías y bueno, estuve rodando con la Moto2, coger un poco el feeling del circuito otra vez y rodar con una moto de carreras".

Pese a que el piloto quiere mostrar un perfil optimista, se le ve preocupado con el cambio de tendencia en las últimas carreras.

"Estoy bien y vengo motivado. Sobre todo lo vamos a dejar todo un poco de lado, porque no tenemos nada nuevo que probar, vamos a centrarnos en lo que tenemos, damos un paso atrás con lo que teníamos a principio de año y vamos con eso hasta el final".

Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing Foto de: Rob Gray / Polarity Photo

"Después del test de Misano me fui a Valencia con (Alex) Escrig y con algún otro amigo para olvidarme. Ese fin de semana (el de Austria) no ha pasado, no ha pasado", subrayó Acosta.

"Venimos a tope otra vez, me han cambiado el telemétrico otra vez y creo que podemos dar pasitos adelante", informó.

Una velada 'intensa' con Pedrosa en Misano

El de Mazarrón aprovechó los días de test en Misano para estar cerca del piloto de desarrollo de KTM Dani Pedrosa.

"La verdad es que estuvimos el martes, nunca había tenido una cena con él, y hacía tiempo que no tenía una cena tan intensa. Menos de motos, me habló de todo, me contó historias de cuando estaba en Honda, en el equipo Movistar, lo que son las motos ahora y lo que eran antes, que un tío bueno de verdad te diga cómo vivían antes las carreras. Me dio otra visión de como él ve ahora y cómo veía las carreras antes, son cosas buenas para meterse en el bolsillo, estar en silencio y analizar todo lo que te cuentan", explicó.

"Con los cambios que hemos ido introduciendo (en la moto) el pilotaje también ha ido yendo hacia ese sitio, ahora, volviendo para atrás, no me tendré que concentrar en pilotar, porque voy a pilotar como yo sé. Ya sea bueno o malo, que una cosa no quita a la otra".

"Es un poco lo que me pasó el primer año en Moto2, aunque entonces solo cambiamos el estilo de pilotaje y tuvimos que volver atrás. Ahora tenemos que tirar para atrás tanto yo como la moto para volver para adelante", zanjó ese tema.

Motorland Aragón ha reasfaltado completamente la pista y Acosta estuvo rodando en esta pista justo antes de ir a Austria con una moto deportiva de calle.

"Estuve rodando aquí hace algunas semanas, antes de ir a Austria, y es verdad que se notaba todo un poco reciente, salía como aceite del asfalto, se notaba muy fresco. Vamos a ver como está mañana (viernes), es verdad que han sacado todos los baches, el de la curva 11, la del muro, un bache que para mi siempre ha estado allí, desde que venía a correr desde crio, creando lío. Tiene muy buena pinta, cuando vinimos no había ninguna línea pintada y era extraño, pero a ver cómo reaccionan los neumáticos con las MotoGP en pista con el nuevo asfalto", explicó 'el fenómeno'.