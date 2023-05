Espargaró: "Parece que solo hay un piloto y los demás son unos lloricas"

Aleix Espargaró no tuvo este pasado fin de semana en el Gran Premio de Francia de MotoGP sus días más tranquilos. El piloto de Aprilia consiguió salvar una quinta posición en la pista en la carrera larga del domingo, a pesar de que la caída en la clasificación le condicionó en cuanto a salir atrás en la parrilla, como también lo hizo un incidente con Alex Márquez en los primeros compases.

Además, tampoco han sido las jornadas más fáciles fuera de la pista. Si el sábado el de Granollers ya se quejó de que el debate que se tiene en la categoría reina sobre los comisarios es "estéril" y que siempre hay "cuatro o cinco pilotos que siempre adelantan chocando", el domingo hizo referencia a ese incidente con el piloto de Gresini e hizo una reflexión sobre las críticas que reciben los pilotos en comparación a otros.

Primero, el #41 dejó caer el incidente de la primera vuelta en su análisis de carrera para DAZN: "Estoy satisfecho, y lo primero que le dije al equipo cuando me bajé [de la moto] fue una vez más pedirles disculpas, porque el error que cometí en la clasificación nos comprometió todo el fin de semana. Tuve muy buen ritmo, no solo salía undécimo sino que una vez más el mismo piloto de siempre hizo un 'strike' en la curva 3, un dominó y nos salimos fuera. Las primeras vueltas estaba súper atrás, el 16º", dijo.

"Te condiciona mucho salir atrás y fue mi culpa, mi error, mi caída. Luego perdí algo de tiempo porque no podía pasar a Augusto Fernández, que hizo una carrera impresionante, espectacular. Le felicito. No había manera de adelantarle y ahí perdí la opción de luchar en el podio, pero un quinto es positivo", continuó Espargaró.

Posteriormente, al ser preguntado por Izaskun Ruiz sobre si ese piloto de siempre era Alex Márquez, Aleix comenzó su queja: "Da igual, la carrera la habéis visto. Si me dices ese nombre es porque has visto la repetición. Ya dije que no hablaría más de incidentes. Yo creo que es bueno decir lo que piensas, que todos vengamos aquí a decir 'nos ha ido bien', 'mañana más', os vais a aburrir, pero es lo que vais a conseguir entre todos", dijo tajante.

"Aquí si te quejas eres un llorica todo el día. Y si criticas, todo el día estás criticando. Todo parece mal", continuó un Espargaró visiblemente molesto.

Aunque Espargaró quiso apartar su queja de la propia Izaskun Ruiz, considerándola una gran profesional, aclaró su alegato sobre las críticas recibidas, y apuntó que parece que solo existe un piloto español: "Es que siempre es el mismo cuento, y me sabe muy mal. Cuando das tu opinión y eres sincero, que creo que es lo que hay que ser: si lloras porque eres un llorica, y todo el día en los comentarios 'llorica', si te quejas de uno, que criticas y qué haces aquí. Llega un momento que ya uno no sabe qué hacer".

"Al final lo que queremos es que, entre todos, mi país apoye a sus pilotos, como hacen los otros países. Pero aquí parece que no, que solo hay uno y los demás son unos lloricas. Pues a partir de ahora, a ser un poco más cínico, sonreír más y disfrutar de la vida", finalizó.