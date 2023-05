Aleix Espargaró tuvo un día peculiar este sábado en Le Mans. El piloto de Aprilia clasificó undécimo para la carrera al sprint del Gran Premio de Francia, lastrado por una caída en los instantes finales que reconoció como su error. De cara a la prueba corta, el español, sabedor de que tampoco reparte muchos puntos, optó por hacer algo diferente y salió con la goma dura, que no había probado, para recopilar datos de cara a la carrera larga del domingo. Y aun así quedó octavo delante de su compañero, Maverick Viñales.

Pero más allá de eso, la carrera del piloto de Granollers se vio marcada por un incidente con Alex Márquez, que les valió una investigación de los comisarios en las horas posteriores. Las sanciones están siendo el tema clave en el paddock del Mundial, tanto que este viernes Freddie Spencer, cabeza visible del panel de comisarios, tuvo que reunirse con los pilotos.

Espargaró valoró su carrera y el incidente con Alex, que no pudo verse del todo bien en la realización: "Estoy satisfecho con mi carrera. He sido competitivo y me la he jugado mucho porque con este formato que hay ahora, 'tan magnífico' [siendo irónico], es difícil probar los neumáticos. Así que tuve que salir con el duro delantero sin poderlo probar. Fue un poco arriesgado en las primeras vueltas, pero luego he sido competitivo", explicó sobre su estrategia.

"Estaba cogiendo al grupo delantero, era más rápido que ellos. Luego tuve algo de batalla con Marco Bezzecchi y ahí perdimos bastante tiempo. Luego Alex Márquez me ha sacado de pista, así que ha habido un poco de todo hoy, pero el ritmo ha sido bueno así que si mañana salgo bien podré luchar por el podio, porque el ritmo estaba ahí", continuó Aleix.

Sobre el incidente, explicó lo siguiente: "Estaba trazando las curvas 7-8 y he notado un contacto grande. Alex ha pasado por dentro, se ha dado cuenta obviamente porque ha levantado la mano. Y al final de la recta yo he pasado limpio, por dentro, que es como adelanto yo siempre".

Sin embargo, el #41 no es muy fan de este debate, que considera que poco puede cambiar: "Yo ya lo dije el jueves, y no me mola nada ser el 'yo ya lo dije', pero, ¿cuántas acciones hemos visto iguales a las de Jerez? Muchas. ¿Hemos visto las mismas penalizaciones? No. Punto. No voy a contestar nada más de los comisarios, es mejor que nos dediquemos a correr, para la salud mental de los pilotos. Es un debate estéril. Hemos rajado, hemos intentado reunirnos... Pero ya habéis visto lo que pasa", dijo tajante.

"Hay pilotos que cada semana adelantan chocando. Cada semana son los mismos los que lo hacen de la misma manera, hay cuatro o cinco. No creo que tenga que ver con las marcas [al hilo de las declaraciones de Luca Marini]. A partir de aquí que hagan lo que quieran, espero que lo hagan lo mejor que puedan", apuntó serio para finalizar.