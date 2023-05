Viñales: "Adelanté a Bagnaia siendo demasiado limpio"

A diferencia de lo que venía ocurriendo hasta ahora en este inicio de Mundial, Maverick Viñales arrancó medianamente bien este domingo y se colocó el séptimo, antes de protagonizar una remontada que le llevó a meterse en la gresca por el liderato. Corría la quinta vuelta de la prueba cuando el español se colocó el tercero después de deshacerse de Luca Marini, primero, y de Pecco Bagnaia, después. Especialmente vistosa fue la maniobra sobre el de Ducati, en la curva 11 y tras ganarle el interior, justo antes de que el turinés le devolviera la jugada en la siguiente curva, la 12, a la izquierda. En ese punto, Viñales no pudo ver que el actual campeón trataba de superarle por su derecha, con tan mala fortuna que la Aprilia y la Ducati se enredaron y terminaron rodando por la graba.

Viñales se levantó como un resorte y fue a buscar a su oponente, e incluso le dio un manotazo en la cara, aunque afortunadamente la trifulca quedó solo en un roce. Después, ambos fueron llamados al despacho de Dirección de Carrera para contar lo sucedido, a la espera de saber si los comisarios imponen alguna reprimenda o sanción a alguno de ellos.

"Creo que pasé a Bagnaia de forma demasiado limpia. Tendría que haberle tocado, que es como se adelanta ahora, y echarle fuera. Al cambiar de dirección nos tocamos porque no me dejó espacio. Creo que él me vio", declaró Viñales, muy frustrado por no haber podido materializar con un buen resultado el gran ritmo que estaba demostrando.

"Pienso que los dos pilotos más limpios de la parrilla, se han encontrado allí. Me ha dado mucha rabia porque tenía un potencial enorme, y otra vez alguien me echó fuera sin la oportunidad de poder demostrarlo", añadió el #12, muy afilado en las escasas cuatro vueltas y media que pudo dar.

"Yo creo que sin esa caída hubiera luchado por ganar. Me sentía muy bien y eso hay que llevarlo a Mugello. Tengo la moto en su sitio, puedo conducir bien. Yo creo que este es el nivel normal que tenemos", prosiguió el muchacho de Roses (Girona), que tras este varapalo se queda el séptimo en la clasificación general del Mundial, con 49 puntos y empatado con Jack Miller y Fabio Quartararo.

