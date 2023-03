Bagnaia: "El 90% del trabajo con la Ducati GP23 está hecho"

Cargar el reproductor de audio

Pecco Bagnaia es el hombre de moda en MotoGP. El piloto italiano volvió a cerrar una jornada de pruebas en lo más alto de la tabla de tiempos, esta vez en el arranque de los test de Portimao de 2023.

Crónica y resultados del sábado en Portimao: Bagnaia se queda a las puertas del récord el sábado en Portimao

El vigente campeón del mundo se encuentra a gusto sobre su nueva GP23, y tras haber dominado las pruebas de Sepang, en Portimao se quedó a escasas milésimas de batir el récord absoluto de la pista (también a su nombre desde 2021).

El alivio en la casa de Borgo Panigale es mayúsculo, después de que su previa moto, la GP22, naciese con severos defectos de concepto. Aún habiendo acometido importantes cambios de última hora, Ducati no logró ser competitiva en el primer tercio del año; algo que, parece, no se repetirá en 2023.

"Estoy contento con cómo ha ido el día", declaró el #63 al bajarse de la moto. "Hemos probado muchas cosas, pero todo lo que hemos hecho nos ha ido bien. El año pasado ya nos fue bien aquí, y este año hemos empezado a un buen nivel".

"Me gusta mucho este circuito y se adapta muy bien a mi estilo de pilotaje. En este momento todo está funcionando a la perfección", añadió.

Portimao será el escenario que acoja la prueba inaugural del calendario, dentro de dos semanas, por lo que el domingo tiene previsto "probar cosas de cara a la carrera". "Hemos hecho el 99% del trabajo que teníamos que hacer con el desarrollo de la moto", detalló.

"Ducati y Aprilia en este momento son invencibles. Por ahora parece que tenemos más ventaja que el año pasado respecto al resto de marcas, pero en los test siempre es complicado entender dónde está cada uno y hasta la primera carrera prefiero no decir nada. Ya me equivoqué en el pasado con eso y no quiero cometer el mismo error".

"El test del año pasado fue bastante desastroso, pero pudimos entender dónde estaba el problema y conseguimos volver a estar delante tras las primeras carreras. La nueva moto es mejor que la del año pasado, pero tiene cosas diferentes y tienes que pilotar de otra manera".

"Estoy muy contento de que Ducati esté siguiendo mis indicaciones en el desarrollo de la moto. Hemos perdido un poco de velocidad punta, pero hemos ganado mucho en otras áreas, y eso es importante".

"Aún tenemos que hacer más vueltas, sobre todo con el neumático blando, de cara a la misma carrera. Haremos una simulación de carrera al sprint, y veremos si también tenemos tiempo para hacer también una carrera larga", concluyó.

