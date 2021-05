Este domingo, Le Mans albergó la primera carrera flag to flag en más de tres años y el espectáculo no defraudó en absoluto a quienes defienden la vistosidad de este formato. El vértigo se instaló en el pit lane en el inicio de la sexta vuelta, cuando todos los pilotos coincidieron para cambiar de moto. En ese impás se vieron escenas sorprendentes.

De los 22 pilotos que disputaron este último Gran Premio de Francia, la mitad (11) no se había enfrentado nunca a un cambio de moto, circunstancia que explica la confusión que paralizó a algunos.

Fabio Quartararo, por ejemplo, se confundió de lado en el garaje de Yamaha y soltó su moto a los mecánicos de Maverick Viñales, por lo que recibió una penalización (rodeo). Joan Mir se fue al suelo justo antes de poder encarar el carril de entrada, y en vez de recuperar la moto del suelo para tratar de llegar al taller de Suzuki, se fue corriendo. Jack Miller, el ganador, tuvo que esquivar a Franco Morbidelli mientras el romano estaba siendo empujado por dos miembros de su escudería tras haberse caído y no haber podido volver a poner en marcha su Yamaha.

Concluida la carrera, muchos de los corredores dieron su opinión acerca del método establecido por la organización para capear jornadas tan delicadas desde el punto de vista meteorológico como las del domingo. Y la gran parte de ellos fue rotunda: es muy peligroso. Ya no tanto el proceso de bajarse de una moto y subirse a la otra en el menor tiempo posible, sino, sobre todo, el tiempo en el que deben rodar sobre el asfalto mojado cuando sus prototipos van calzados con gomas lisas.

Uno de los más claros en este sentido fue Pol Espargaró. “La gente no puede ni imaginarse lo peligroso que es rodar con una MotoGP, con neumáticos slick y en condiciones de agua. Te puedes caer incluso con la moto recta, y eso a mí no me gusta. No creo que eso sea bueno para nuestro deporte”, respondía el de Honda a la pregunta de Motorsport.com.

A pesar de la contundencia de su explicación, el de Granollers (Barcelona) también defendía que el espacio para modificar la normativa en ese aspecto es muy limitado por varias razones. “Estamos un poco atados de pies y manos. Dependemos de un horario televisivo que es el que marca todas las pautas, de modo que se tiene que hacer un flag to flag porque no se puede retrasar mucho la carrera”, añade el catalán.

A otro piloto que tampoco le gusta la dinámica actual es a Valentino Rossi, el único representante de la parrilla actual presente en 2005, cuando se introdujo este procedimiento. “Personalmente no me gusta este sistema, porque todo se vuelve más peligroso. Más que el estrés, es la peligrosidad. Muchas veces tienes que rodar con gomas lisas en un asfalto mojado, y eso es horrible”, destaca Il Dottore.

Al otro lado de la balanza está Alex Márquez, uno de los que también se estrenó en Le Mans con el cambio de moto. Para el menor de los hermanos de Cervera (Lleida), la clave es la adaptación y la clarividencia para tomar la mejor decisión de entrar al box, o no hacerlo, en función del momento y las condiciones del asfalto.

“Está claro que es más arriesgado que una prueba normal, pero aún lo es más cuando en una cronometrada decides colocar gomas lisas y la pista está aún medio mojada. En esa vuelta antes de entrar asumes muchos riesgos, pero estamos aquí para dar espectáculo, y estas carreras sirven para ver quién se adapta mejor a cada momento”, reflexiona el español, a quien su estrategia no le fue nada mal: terminó el sexto tras haber salido el 19º.

En los últimos tiempos, la metodología impuesta en los cambios de moto se ha ido afinando para tratar de que sea lo más segura posible. A raíz del incidente de Álvaro Bautista durante el Gran Premio de Argentina de 2016, en el que arrolló a uno de sus mecánicos, todo el personal autorizado en el pitlane debe llevar casco. También se colocaron en el suelo las marcas que indican por dónde debe encarar cada piloto la entrada a su taller, se prohibió el salto de una moto a otra y se fijó dónde debe dejarse una unidad y cómo subirse y salir con la segunda. En definitiva, toda una serie de actualizaciones que buscan aumentar al máximo la seguridad de una maniobra delicada.

Al habla Loris Capirossi, representante de Dorna en Dirección de Carrera. “En los últimos años hemos estado estudiando todas las fórmulas posibles, y creemos que el método actual de flag to flag es el más adecuado y seguro. En grandes premios como el de Le Mans, todos los pilotos entran a la vez, y los pilotos con menos experiencia es normal que puedan cometer errores”, cuenta el italiano, cuya última victoria, en Motegi (2007), se dio en una prueba con cambio de moto. “No podemos crear una infraestructura que luego esté tres años sin ponerse a prueba. Para mí, el reglamento está bien hecho”, remacha Capirossi.

Las mejores fotos del caos en GP de Francia 2021 de MotoGP

Arrancada 1 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 2 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 3 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 4 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 5 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 6 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 7 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 8 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 9 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 10 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 11 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Jack Miller, Ducati Team 12 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 13 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 14 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Intercambio de motos 15 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 16 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 17 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 18 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 19 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 20 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 21 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team líder 22 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team líder 23 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 24 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 25 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 26 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 27 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 28 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 29 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 30 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 31 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 32 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 33 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 34 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 35 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle del circuito 36 / 76 Foto de: Team LCR Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 37 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 38 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 39 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 40 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 41 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 42 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 43 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 44 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 45 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team, Tito Rabat, Pramac Racing 46 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 47 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 48 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team Johann Zarco, Pramac Racing 49 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 50 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 51 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 52 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 53 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 54 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 55 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 56 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 57 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 58 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 59 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 60 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 61 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 62 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 63 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 64 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 65 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 66 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 67 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 68 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 69 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 70 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 71 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 72 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 73 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 74 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 75 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 76 / 76 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images