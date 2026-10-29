Historia

MotoGP GP de Valencia

20 años del título de MotoGP de Nicky Hayden en Valencia 2006

Victoria surrealista de Troy Bayliss, error Valentino Rossi y el sueño de su vida para Nicky Hayden: así fue el GP de Valencia 2006 de MotoGP.

Léna Buffa

Editado: 30 oct 2026, 19:08

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

El 29 de octubre de 2006, cuando se apagaron las luces de la parrilla de salida de la carrera de MotoGP en el Circuit Ricardo Tormo de Valencia, Valentino Rossi esperaba llevarse en meta su sexto título consecutivo de campeón del mundo en la categoría reina. Lideraba la clasificación general por primera vez desde la primavera, y que Nicky Hayden acababa de ceder el liderato al astro italiano dos semanas antes en su primer abandono de la temporada.

Tras caerse siendo arrastrado por su compañero de equipo, Dani Pedrosa, en Portugal, Hayden miraba impotente y furioso a su rival desde boxes. Con un segundo puesto pegado a Toni Elías (en el final más ajustado de la historia de MotoGP), Rossi se puso primero y llegaba a Valencia con ocho puntos de ventaja. La tendencia de las últimas carreras hablaba en gran medida a favor del italiano, que acumulaba cinco podios seguidos mientras que el Kentucky Kid no acababa entre los tres primeros desde su victoria en Laguna Seca, seis carreras antes.

Nicky Hayden no lo reveló más allá su círculo íntimo, pero empezó esa carrera en Valencia con un hombro roto, además de con una vieja placa torcida, dos consecuencias de aquella caída en Estoril. Ni hablar de eso: no se trataba de dar ninguna ventaja psicológica a su rival, aunque probablemente no la necesitara dado que estaba invencible en el campeonato desde 2001.

"All in", la apuesta de Hayden en Valencia 2006

La filosofía del estadounidense era simple: jugárselo todo, como indicaba su mono, en el que el mensaje tradicional de su apodo fue reemplazado por el diseño de un juego de póquer y las palabras "All in" (puedes ver ese mono en las fotos del final del artículo). No perdió la esperanza, sabía que se estaba jugando la suerte de su vida tras haber luchado durante toda su trayectoria con el único objetivo de convertirse en Campeón del Mundo, un sueño de infancia que parecía poco realista en su niñez en Owensboro, y en la parrilla de salida le dijo al comentarista que quiso indagar sobre su estado de ánimo: "¡Es una oportunidad increíble, hombre! Las gradas están llenas, no queda una sola butaca libre, hay 130.000 aficionados y nos estamos jugando el título. Lo he estado diciendo todo el fin de semana: voy a por todas, tengo que ir a por la victoria".

Jugárselo todo significa sorprender desde el principio, y salió mejor desde el quinto lugar que Rossi, que partía desde la pole. El #46 falló y bloqueó, con un pequeño toque con Hayden, mientras que Troy Bayliss se ponía en cabeza. El australiano estaba allí como invitado, llamado para reemplazar al lesionado Sete Gibernau, en una Ducati que no conocía y equipada con neumáticos que nunca antes había probado. Al final de la primera vuelta, la #69 de Honda era cuarta y la Yamaha #46, séptima. Fue un flojo inicio Rossi, pero el título todavía le pertenecía en ese momento.

Casey Stoner y luego Loris Capirossi vieron cómo Hayden les superaba. Luego, en la tercera vuelta, fue su compañero el que no se resistió cuando le trató de pasar. El estadounidense ya era segundo, mientras Rossi seguía estancado en el séptimo lugar, y la clasificación provisional pasaba a estar a favor de Hayden. En ese momento, el estadounidense seguía el ritmo del líder, un Troy Bayliss sereno, pero detrás de ellos las diferencias seguían siendo mínimas.

Las calculadoras se activaron frenéticamente, y todos los escenarios pasaron a las cabezas de los integrantes de los equipos de los dos aspirantes, con algo en común en ambos bandos: las 30 vueltas de esa carrera serían interminables. Sin embargo, el campeonato cambió muy rápidamente en la 5, cuando Valentino Rossi perdió el control de su Yamaha y acabó en grava. La grada de Repsol Honda no se lo podía creer, pero esos más de 130.000 espectadores de los que Hayden había hablado en la salida presenciaron lo impensable: Rossi se había hundido.

3

Hayden nunca había estado tan cerca de su sueño y todavía le quedaban 25 vueltas. El #46 se subió de nuevo a la moto y siguió la carrera, intentando sumar puntos, mientras que el estadounidense no podía permitirse también caerse, algo que le dejaría fuera de la lucha. Tras adelantarle Capirossi, Hayden se mantuvo en la tercera posición, dejando a Ducati ante un doblete que, en su momento, pasó algo desapercibido. Ese día llegó a la bandera a cuadros con lo que para él era importante: muy por delante de Rossi (que fue 13º) para sacarle cinco puntos en clasificación final del campeonato y llevarse el título. Sí, cinco puntos, justo los que perdió Rossi cuando dos semanas antes le ganó Toni Elías por dos milésimas.

"Es bastante horrible, porque logramos recuperar muchos puntos pero al final perdimos", comentaba un Rossi tan incrédulo como todos. "Fue una carrera difícil, tuvimos problemas y cometí un error en la salida y luego otro cuando me caí. No entendí por qué me fui al suelo, pero cuando te caes siempre es un error".

Capaz de hacer lo mejor y lo peor ese año, Valentino Rossi no estuvo a la altura que necesitaba durante toda la temporada. Con 25 años, Nicky Hayden ganó el 'Santo Grial' gracias en particular a sus dos victorias (Assen y Laguna Seca) y su constancia ante los tres abandonos del Doctor. El 29 de octubre de 2006, se convirtió en el séptimo estadounidense coronado en la categoría reina y sigue siendo, hasta el día de hoy, el último.

Mientras el #69 llegaba al parque cerrado con júbilo, Troy Bayliss se bajaba de su moto y sorprendió diciendo "fácil" en su primer comentario sobre su impresionante victoria. Ese éxito, único para él en MotoGP, quedaría sin embargo en los anales como una obra maestra del australiano, al que había querido recompensar Ducati por su segundo título en superbikes.

Dos años antes, el fabricante italiano le había mostrado la puerta de salida del mundial, dejándole cierta amargura con los altos cargos del equipo. Pero ese regreso inesperado y la facilidad con la que dominó esa carrera fueron suficientes para que se ganara un puesto para siempre.

Más fotos de aquel GP de Valencia 2006 de MotoGP

17

Más historia:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior MotoGP trata de acercar posturas para correr en Qatar

Siguiente artículo Acosta: "Cuando se despierta una Aprilia, se despiertan todas"

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Léna Buffa





Ogura se queda con ganas de más en Indonesia pese a ser cuarto con fractura de dedo



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



15 d



Ogura se queda con ganas de más en Indonesia pese a ser cuarto con fractura de dedo





Crutchlow cree que Quartararo brillará en Honda: "La alianza perfecta"



MotoGP



MotoGP 2 m



Crutchlow cree que Quartararo brillará en Honda: "La alianza perfecta"





Cuando Agostini estuvo tentado con ir a la Fórmula 1 con Ferrari



MotoGP



MotoGP 2 m



Cuando Agostini estuvo tentado con ir a la Fórmula 1 con Ferrari

Más de

Nicky Hayden





¿Qué pilotos han ganado carreras en MotoGP y cuántas?



MotoGP



MotoGP 25 d



¿Qué pilotos han ganado carreras en MotoGP y cuántas?





69 fotos para recordar a Nicky Hayden



MotoGP



MotoGP 3 m



69 fotos para recordar a Nicky Hayden





20 años de aquel doblete de Dani Pedrosa y Nicky Hayden en Laguna Seca



MotoGP



MotoGP 3 m



20 años de aquel doblete de Dani Pedrosa y Nicky Hayden en Laguna Seca

Últimas noticias





F1 en DIRECTO: la FP1 y la FP2 del GP de México 2026 con live timing



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



44 min



F1 en DIRECTO: la FP1 y la FP2 del GP de México 2026 con live timing





Ferrari, Red Bull, McLaren y tres equipos más presentan sus mejoras para México



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



1 h



Ferrari, Red Bull, McLaren y tres equipos más presentan sus mejoras para México





Alonso: "Todos sabemos de quiénes hablamos y quiénes se sintieron aludidos"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



3 h



Alonso: "Todos sabemos de quiénes hablamos y quiénes se sintieron aludidos"





Hamilton mira a 2027: "Este año hemos liderado la innovación, ahora necesitamos más potencia"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



3 h



Hamilton mira a 2027: "Este año hemos liderado la innovación, ahora necesitamos más potencia"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse