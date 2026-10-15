Historia

MotoGP GP de Portugal

El final más igualado de la historia de MotoGP: Elías sobre Rossi en Estoril

El 15 de octubre de 2006, Toni Elías se llevó el GP de Portugal, su único triunfo en la categoría reina, por solo 2 milésimas de ventaja sobre Rossi, la diferencia más pequeña vista en el mundial.

Vincent Lalanne-Sicaud

Editado: 15 oct 2026, 8:41

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Una caída del líder del campeonato, una batalla por el título que se volvía a abrir, una última vuelta legendaria y sobre todo la diferencia más pequeña entre los dos primeros en la historia de MotoGP: ocurrió el 15 de octubre de 2006, hace exactamente 20 años, cuando Toni Elías logró su único triunfo en la categoría reina al final de una carrera que siempre será recordada.

Solo era 13º en el campeonato al llegar a Estoril, por lo que Elías no era favorito y todas las miradas estaban puestas en los dos principales rivales por la corona mundial: Nicky Hayden, el piloto más consistente y líder del campeonato desde la cita de Barcelona, ​​justo antes del inicio del verano, y Valentino Rossi, que acumulaba podios recuperándose carrera tras carrera de los puntos perdidos en la complicada primera parte del mundial 2006.

Partiendo de la pole, Rossi mantuvo el liderato en la salida, mientras que Elías solo era octavo al inicio de la carrera. El catalán avanzó rápidamente a la quinta posición, aprovechando un adelantamiento sobre Loris Capirossi y un accidente en el que participaron Casey Stoner y Sete Gibernau, que no pudo esquivar la Ducati del australiano. Mientras Rossi creaba una pequeña brecha al frente del grupo, Colin Edwards, Nicky Hayden y Dani Pedrosa se intercambiaron repetidamente las primeras posiciones detrás del italiano.

En la cuarta vuelta, Pedrosa intentó adelantar a Hayden pero perdió el control de su moto y se llevó por delante a su compañero de equipo. Hayden, furioso por ver cómo se le iba el título, golpeaba la grava con el puño mostrando su rabia y mientras, Elías sigue su marcha hacia adelante. El piloto del equipo Gresini, ahora tercero, llegó a la altura de Edwards, pero el tejano se defendió bien. Los dos estaban a más de un segundo de un Rossi que no había tenido rival real desde el principio.

(Disfruta de estas fotos de aquella carrera antes de seguir leyendo, o al acabar)

18

Elías y Edwards se intercambiaron la segunda posición varias veces a mitad de carrera, permitiendo que el entonces pentacampeón del mundo en la categoría reina lograra una ventaja de casi dos segundos. Elías finalmente aprovechó su fuerte ritmo y se acercó a Rossi, para luego adelantarle en la primera curva a siete vueltas de la meta, gracias a apurar mucho la frenada. Luego se formó un grupo en cabeza, con Elías por delante de Rossi, Edwards y Kenny Roberts Jr.

El líder de la carrera se precipitó y se vio obligado a irse largo en una frenada, lo que permitió que Rossi volviera al frente y el #24 tampoco pudo mantener detrás a un Roberts que ya había dado cuenta de Edwards unas cuantas curvas antes. El campeón del mundo de 2000 continuó su remontada y, a dos vueltas de la meta, adelantó a Rossi para ser primero.

Al inicio de la última vuelta, Roberts lideraba con la moto del equipo de su familia, con Rossi y Elías detrás. Ahí, el español con la Honda roja y las pegatinas de Fortuna, empezó el mejor giro de su vida. Rossi intentó adelantar a Roberts en vano, pero por segunda vez en carrera Elías conseguía frenar muy tarde en la primera curva, lo que le hizo pasar del tercer al primer puesto.

Rossi se deshizo rápidamente de Roberts y recuperó la ventaja sobre Elías en la chicane. El italiano arrancó primero la recta final, pero el español no se rindió y los dos hombres cruzaron la línea de meta juntos.

El cronómetro habló: la victoria en foto finish era para Elías por solo 0.002 segundos. Algo inaudito en MotoGP, mientras que en 500cc, la única diferencia idéntica desde la introducción del cronometraje electrónico fue el triunfo de Alex Crivillé diez años antes en Brno sobre Mick Doohan. De hecho ahí estaba Crivillé, en el parque cerrado del circuito de Estoril, para felicitar a Elías.

Sin aliento en rueda de prensa, hasta el punto de que Rossi decidió con humor secarle el sudor, Elías habló de un gran premio "difícil" y reconoció estar todavía "muy nervioso".

"Es un momento increíble para mí", comentó, explicando que primero creyó en el podio, y luego en la victoria. "Vi que Valentino tenía más o menos el mismo ritmo que yo. Kenny avanzaba rápido. Vi una oportunidad, y lo hice lo mejor que pude. Cuando vi la oportunidad, di más del 100% y es un momento increíble, no me puedo creer que haya ganado esta carrera".

Ese triunfo de Elías permitió a Hayden limitar daños y quedarse a solo ocho puntos de Rossi antes de la final en Valencia. La rabia dio paso a la frustración, aún visible en su rostro, y el Kentucky Kid confesó con humor cómo vivió el final de esa carrera. "Estaba animando a Elías y Edwards en el motorhome", reveló Hayden a los periodistas. "¡Lo juro, le animé incluso más que sus padres!".

La historia de después es conocida por todos: Rossi se fue al suelo en Valencia y Hayden ganó su único título de MotoGP. Luego harían falta diez años hasta que Jack Miller en Assen lograra el siguiente triunfo de un piloto de un equipo satélite. En cuanto a Elías, nunca más volvió a disfrutar del sabor de la victoria en MotoGP, pero posteriormente se convirtió en el primer campeón de Moto2 y sumó a su lista un título de MotoAmerica, en 2017, seis años antes de retirarse.

Mira las fotos de la celebración del GP de Portugal 2006 de MotoGP

8

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Fermín Aldeguer, operado con éxito de su fractura en la mano

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Vincent Lalanne-Sicaud





Cómo se está implicando Toprak Razgatlioglu para que MotoGP vuelva a Turquía



MotoGP



MotoGP 14 d



Cómo se está implicando Toprak Razgatlioglu para que MotoGP vuelva a Turquía





Quartararo: "Yo intento ser lo más positivo posible, de las posiciones ya hablará Yamaha"



MotoGP



MotoGP



GP de Austria



17 d



Quartararo: "Yo intento ser lo más positivo posible, de las posiciones ya hablará Yamaha"





Quartararo estuvo a punto de quedarse sin gasolina en Misano: "Las alertas se volvieron locas"



MotoGP



MotoGP



GP de San Marino



1 m



Quartararo estuvo a punto de quedarse sin gasolina en Misano: "Las alertas se volvieron locas"

Más de

Valentino Rossi





DAZN emitirá gratis el duelo entre Verstappen y Valentino Rossi en Portimão



GTWE



GTWE 20 h



DAZN emitirá gratis el duelo entre Verstappen y Valentino Rossi en Portimão





¿Qué pilotos han ganado carreras en MotoGP y cuántas?



MotoGP



MotoGP 10 d



¿Qué pilotos han ganado carreras en MotoGP y cuántas?





A Márquez no le gustaron "los juegos" de la televisión con las imágenes de Valentino Rossi



MotoGP



MotoGP



GP de San Marino



1 m



A Márquez no le gustaron "los juegos" de la televisión con las imágenes de Valentino Rossi

Más de

Gresini





Fermín Aldeguer, operado con éxito de su fractura en la mano



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



1 h



Fermín Aldeguer, operado con éxito de su fractura en la mano





Alex Márquez: "Vienen circuitos en los que Marc tendrá que hacer malabares"



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



1 d



Alex Márquez: "Vienen circuitos en los que Marc tendrá que hacer malabares"





Fermín Aldeguer sufre una fractura en su mano derecha y tendrá que operarse en Barcelona



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



3 d



Fermín Aldeguer sufre una fractura en su mano derecha y tendrá que operarse en Barcelona

Últimas noticias





La lección de inteligencia de Hulkenberg para frenar a Russell con su Audi



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Singapur



15 min



La lección de inteligencia de Hulkenberg para frenar a Russell con su Audi





El final más igualado de la historia de MotoGP: Elías sobre Rossi en Estoril



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



33 min



El final más igualado de la historia de MotoGP: Elías sobre Rossi en Estoril





Fermín Aldeguer, operado con éxito de su fractura en la mano



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Indonesia



1 h



Fermín Aldeguer, operado con éxito de su fractura en la mano





Horner aclara los rumores sobre Ferrari y apoya a Vasseur: "Se sacó de contexto"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Singapur



1 h



Horner aclara los rumores sobre Ferrari y apoya a Vasseur: "Se sacó de contexto"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse