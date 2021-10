Cuando Stoner se regaló el título de MotoGP por su cumpleaños y en Australia

Cuando se anunció el calendario de la temporada 2011, Casey Stoner ya vio una feliz coincidencia: el Gran Premio de Australia tendría lugar el día de su cumpleaños. No es habitual que un piloto sople las velas delante de su público, pero esa jornada del 16 de octubre iba a ser aún más especial para el aussie, que ya había ganado un primer título en 2007, entonces con Ducati.

Ahora en el equipo Repsol Honda, Stoner luchaba con Jorge Lorenzo por el campeonato y llegaba a la cita con una ventaja de 40 puntos sobre su rival a falta de tres carreras. Con ocho victorias hasta ese momento y solo una carrera fuera del podio, las cuentas eran sencillas: necesitaba salir de Phillip Island con 50 puntos sobre su rival para proclamarse campeón del mundo.

La resistencia de Lorenzo terminó antes de empezar la carrera, cuando sufrió una fuerte caída en el warm up. El piloto español sufrió una lesión en un dedo y terminó el día en el hospital, sin poder correr. Stoner tampoco había necesitado esperar a la desgracia de su rival, dominando el fin de semana desde los primeros minutos: había terminado cada sesión en cabeza, con una clara ventaja, y era el favorito.

"Esta carrera fue simplemente horrible".

Stoner se puso en cabeza desde el principio y pensó que la situación se le iba a ir de las manos cuando apareció la lluvia. "Sabíamos que teníamos el ritmo para ganar la carrera en seco, pero cuando empieza a llover y vas con slicks, no es divertido. Esta carrera fue simplemente horrible!", dijo recientemente en el podcast Under the Visor. "Creo que no había llovido en el 80-90% de la pista, pero después de Lucky Heights y al entrar en la curva 12, ¡había una cortina de agua! Muchos pilotos se cayeron".

La llegada de la lluvia a los 15 minutos de la salida permitió un cambio de moto, pero solo dos pilotos lo hicieron. Los demás se arriesgaron a quedarse en la pista con slicks. Como resultado, solo siete cruzaron la línea de meta. Stoner supo manejar la situación de forma magistral, llegando a tener hasta siete segundos de ventaja antes de ralentizar. Acabaría completando las 27 vueltas con un margen de dos segundos sobre Marco Simoncelli (segundo y mejor resultado en MotoGP, una semana antes de su muerte) y Andrea Dovizioso.

"Creo que llegué a esa cortina a falta de dos o tres vueltas y me arriesgué a perderlo todo en las últimas curvas. Me encontré en una situación bastante difícil, pero conseguí aguantar y ganar el campeonato", dijo Stoner. Los 25 puntos de la victoria dejaron a Lorenzo sin opciones.

"No es cómo quieres ganar un campeonato, pero al mismo tiempo iba camino de hacerlo de todos modos, simplemente no parecía que fuera a suceder ese día", reconoció el australiano. "Desde [su accidente], todo lo que tenía que hacer era terminar entre los seis primeros. No podía fallar, porque lo único que quería era ganar el campeonato ese día ".

El día fue aún más memorable por el hecho de que Stoner consiguió su quinta victoria consecutiva en el Phillip Island. "Que tantas cosas coincidan en el mismo día... Era mi cumpleaños, era mi quinta [victoria] consecutiva en mi Gran Premio de casa, mi segundo título, todo parecía coincidir en ese día y fue algo especial. No creo que mucha gente haya ganado un título el día de su cumpleaños, así que fue muy especial para mí".

Un año después, Casey Stoner ganó el Gran Premio de Australia por sexta vez consecutiva, sellando un récord histórico, y al terminar la temporada se retiró con solo 27 años.