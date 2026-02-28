Ir al contenido principal

Crónica de clasificación
MotoGP GP de Tailandia

Dolorosa primera pole de Bezzecchi en Buriram

Marco Bezzecchi ratificó su superioridad en Tailandia, donde el italiano se llevó la primera pole del año poco antes de irse al suelo, en una cronometrada que deja a Marc Márquez en la segunda plaza de la parrilla.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Buriram (Enviado Especial).- Muy raro habría sido que Marco Bezzecchi no consiguiera liderar la primera formación del año si tenemos en cuenta lo sucedido en los ensayos, que se llevaron a cabo hace solo una semana en este mismo escenario.

Sin embargo, una cosa es pensarlo y otra, bien distinta, hacerlo. Bezzecchi no dudó lo más mínimo, ni siquiera tras la caída sufrida por la mañana, y se lanzó a por esa primera pole position del curso. Una demostración de fuerza en su primer intento, que le llevó a rodar por debajo del registro de referencia de una cronometrada en Buriram, antes de lanzarse a un segundo intento que terminó en caída, al encarar la última curva del circuito. Esta es la décima vez que ‘Bez’ saldrá sin tráfico, la segunda en Tailandia después de la de 2022. 

A su lado formará Marc Márquez, limitado por los ecos de la lesión en el hombro que arrastra desde aquella caída en Indonesia, provocada precisamente por Bezzecchi. La primera línea la cerrará Raúl Fernández, que llegó como un tiro desde la repesca (Q1), y que pone en relieve la solvencia de las Aprilia en este escenario. Este resultado iguala su mejor posición de parrilla desde que compite en la categoría de las motos pesadas. 

Fabio Di Giannantonio se colocará abriendo la segunda línea, en la cuarta plaza, a la vez que Jorge Martín comenzará el quinto, justo por delante de un combativo Pedro Acosta, que lo hará el sexto y como el mejor situado del pelotón de KTM.

Alex Márquez arrancará el séptimo, más atrás de lo que inicialmente podría imaginarse del subcampeón, y al lado de Ai Ogura (octavo) y Franco Morbidelli (noveno). Joan Mir, por su parte, cerró el top ten como el primer representante de Honda

De entre los pilotos que no pasaron a la segunda criba de la cronometrada, el nombre más destacado es el de Pecco Bagnaia, que se quedó a dos décimas y media del corte que marcó Morbidelli, antes de que el pupilo de Valentino Rossi se fuera al suelo, provocando una bandera amarilla que pudo condicionar la última intentona de más de uno. A Bagnaia, en cualquier caso, no se le ve tan cómodo como demostró y declaró durante la pretemporada, una sensación avalada por sus gestos encima de la moto, en las dos últimas tentativas que tuvo que abortar cuando llegaba en tiempo de ‘pole’. 

Dos posiciones por detrás de él formará Diogo Moreira (15º), el mejor de los dos novatos, que aventajó en dos décimas a Fabio Quartararo (16º), la primera de las Yamaha en la parrilla de salida. Maverick Viñales, por su parte, saldrá el 17º, mientras que Alex Rins lo hará el 19º. 

Clasificación Q2 de MotoGP del GP de Tailandia:

Q2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 6

1'28.652

   184.929  
2 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 8

+0.035

1'28.687

 0.035 184.856  
3 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 8

+0.224

1'28.876

 0.189 184.463  
4 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 8

+0.266

1'28.918

 0.042 184.376  
5 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 7

+0.349

1'29.001

 0.083 184.204  
6 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 8

+0.409

1'29.061

 0.060 184.080  
7 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 9

+0.425

1'29.077

 0.016 184.047  
8 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 8

+0.559

1'29.211

 0.134 183.771  
9 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 4

+0.669

1'29.321

 0.110 183.544  
10 Spain J. Mir Honda 36 Honda 8

+0.733

1'29.385

 0.064 183.413  
11 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 7

+0.750

1'29.402

 0.017 183.378  
12 France J. Zarco LCR 5 Honda 8

+0.880

1'29.532

 0.130 183.112  
Ver resultados

Clasificación Q1 de MotoGP del GP de Tailandia:

Q1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 8

1'28.784

   184.654  
2 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 6

+0.306

1'29.090

 0.306 184.020  
3 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 9

+0.564

1'29.348

 0.258 183.489  
4 Italy L. Marini Honda 10 Honda 7

+0.662

1'29.446

 0.098 183.288  
5 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 7

+0.705

1'29.489

 0.043 183.200  
6 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 9

+0.899

1'29.683

 0.194 182.803  
7 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 7

+0.990

1'29.774

 0.091 182.618  
8 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 9

+1.050

1'29.834

 0.060 182.496  
9 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 9

+1.283

1'30.067

 0.233 182.024  
10 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 8

+1.294

1'30.078

 0.011 182.002  
11 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 8

+1.381

1'30.165

 0.087 181.826  
12 Italy M. Pirro Gresini 51 Ducati 8

+2.577

1'31.361

 1.196 179.446  
Ver resultados

Consulta aquí todos los resultados y clasificaciones MotoGP

Artículo Anterior A qué hora es hoy la carrera sprint de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo verla
Siguiente artículo La parrilla de salida de MotoGP en Tailandia: filas y posiciones

Mejores comentarios

