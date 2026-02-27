Buriram (Enviado Especial).- La intensa preparación invernal junto a Jorge Lorenzo y el buen sabor de boca con el que concluyó el test de Sepang a principio de febrero, han dado paso a dos jornadas de ensayos el pasado fin de semana, y a un viernes difícil para Maverick Viñales en Buriram, una pista que se ha convertido critica para el corredor de Tech3.

Al final del día, Maverick Viñales marcó el 12º mejor tiempo (1.29.623), a escasas 33 milésimas del corte del paso a la Q2, de la que quedo fuera, a diferencia de Pedro Acosta (1.29.185), que fue cuarto, y Brad Binder (01.29.532), que fue octavo; solo Enea Bastianini acabó por detrás del español en la tabla de cronometraje.

Tras el test del fin de semana, Maverick se quejó de que no había podido preparar el gran premio debido a las múltiples pruebas de piezas a las que le sometieron, y que se iba a dedicar en el FP1 a trabajar para él.

"Por la mañana fue un poco mejor, sin duda", explicó al final del día. "Pero aún queda mucho trabajo por hacer. No sé si es esta carcasa (del neumático) la que está afectando tanto a la moto, pero es muy difícil pilotarla. En cada vuelta cometo dos o tres errores. Sobre todo al frenar, patina, no patina, es muy difícil mantener la constancia. Por eso es muy difícil hacer un buen ataque de tiempo", explicó el de KTM.

"Tenemos que trabajar para que la moto sea un poco más constante. Todavía tenemos tiempo durante el fin de semana. Así que hay que seguir trabajando", no tira la toalla.

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3 Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"La diferencia de tiempo por vuelta es en solo dos curvas. En dos curvas pierdo 0.4 segundos. Eso significa que algo no va bien. Tenemos que concentrarnos y ver dónde podemos mejorar".

Viñales no quiso justificarse en las condiciones meteorológicas. "No lo creo. Creo que al final las condiciones fueron bastante buenas. Con más fresco, más agarre. Así que la condición era mejor al final de la sesión. Es solo que a la moto no le gusta este tipo de carcasa y el comportamiento es muy diferente al de Sepang", apuntó. "Muy, muy diferente. En Sepang estaba muy contento con la moto. Aquí estoy en problemas y sufro con la moto en cada metro de la pista. Lucho sin parar. Así que tenemos que entender por qué. Tenemos dos días de entrenamientos más y uno de carreras para entender más cosas. Tenemos que entender realmente hacia dónde tenemos que ir".

Durante la jornada se pudo ver a Maverick usando una aerodinámica distinta a la de otras KTM.

"Fue mi elección porque en Sepang funcionaba muy bien. Pero no creo que sea la aerodinámica. Es solo que la moto no funciona bien en esta pista".

"Pero es cierto que Pedro consigue el tiempo de vuelta. Así que necesito estudiar y entender qué tiene de diferente o qué está haciendo diferente. Obviamente, intento mejorar en los test y modificamos bastante la moto, pero al final el resultado es el mismo", zanjó.