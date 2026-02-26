Bezzecchi: "Aspiro a pelear por el título, pero mi objetivo es empezar mejor que en 2025"

Evidentemente, todos los ojos en el arranque de la temporada 2026 de MotoGP, que este fin de semana tiene lugar en Tailandia, están puestos en el vigente campeón, Marc Márquez, y en la moto referencia de la parrilla, Ducati, como grandes favoritos a salir victoriosos en esta nueva campaña. Pero tampoco son pocos los que vigilan de alguna u otra manera a Marco Bezzecchi y a Aprilia.

El italiano y la casa de Noale destacaron en la segunda parte del pasado curso, con tres victorias en carrera larga, máximo histórico, y la pretemporada de este año no ha hecho más que confirmar sus buenas sensaciones. El de Rimini fue el segundo más rápido en el test de Sepang, y en los últimos ensayos, de nuevo en Buriram y hace menos de una semana, fue el más rápido a una vuelta, con un ritmo de carrera que tampoco fue desdeñable.

Así, tras ser tercero de la general en 2025, Bezzecchi apunta a subir aún más el listón, y hay quienes incluso le ven peleando por el título. Este jueves, en la primera rueda de prensa del año, justo después de la foto de la parrilla, el transalpino fue uno de los protagonistas, y pese a reconocer que su invierno ha ido viento en popa, quiso rebajar las expectativas y mantener los pies en la tierra.

"Aquí hemos hecho un gran test. La verdad es que es importante, porque tienes que probar muchísimas cosas, y en Sepang había ya muchas piezas que probar. Es importante ir entendiendo la línea a seguir. Aquí, sí que nos hemos podido centrar un poquito más en preparar el fin de semana de carreras", empezó diciendo Bezzecchi a los medios congregados.

"Un gran premio es harina de otro costal, es difícil hacer una comparativa con el test y ver el potencial que tiene todo el mundo. Pero espero poder empezar de la mejor manera posible, y estar ahí luchando con los pilotos punteros. Creo que esta puede ser una fantástica oportunidad".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Sobre luchar por el título con la Aprilia, el #72 dejó claro cuál es su verdadero objetivo en este momento: "Obviamente, está claro que es a lo que aspiro. Pero por el momento, mi objetivo es arrancar mejor que en 2025. En la primera parte de la temporada no fuimos capaces de conseguir los resultados que queríamos en cada carrera, así que me gustaría comenzar con mejor pie. Espero cambiar mi objetivo después de un par de grandes premios".

Y cuestionado sobre por qué no se considera el primer favorito para la carrera, detalló: "Al final, para la primera carrera yo creo que el favorito es el campeón anterior. Y claramente, el favorito para ganar este año sería Marc Márquez, porque dominó en 2025. Por supuesto, he sido competitivo a una vuelta y en simulación de carrera, que no fue demasiado mal, pero quiero tener los pies en el suelo y mantener la concentración".

"Respecto a la moto, hemos tratado de mejorar todas las áreas, básicamente. La estabilidad era nuestro principal objetivo, porque fue el principal problema que tuvimos el año pasado. Así que hemos estado trabajando bastante en este sentido, y aún estamos tratando de mejorarlo, así como otras partes de la moto". concluyó.