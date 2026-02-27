A qué hora es la carrera sprint de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo verla

Tras el primer viernes de la temporada 2026, toca repartir los primeros puntos del nuevo año en el Mundial de MotoGP. El Circuito Internacional de Chang acoge este fin de semana el Gran Premio de Tailandia, que abre el telón del campeonato, y este sábado, 28 de febrero, tendrán lugar en Buriram la primera carrera al sprint del curso, y antes, la primera clasificación. Apunta los horarios de la jornada, para los que tendrás que madrugar más que en las carreras europeas, y cómo verlo todo en directo a través de la televisión.

A qué hora es la carrera al sprint de MotoGP del GP de Tailandia 2026 (Buriram)

A qué hora es la carrera al sprint del GP de Tailandia de MotoGP 2026 en España: a las 09:00h

La primera carrera al sprint de la temporada 2026 de MotoGP, la del Gran Premio de Tailandia en el circuito de Chang, tendrá lugar este sábado por la mañana en España. Concretamente, la prueba corta arrancará a las 09:00 horas, el mismo horario en el que el domingo empezará la carrera larga. Un año más, las carreras al sprint repartirán los primeros puntos, con 12 para el ganador, 9 para el segundo clasificado, 7 para el tercero, 6 para el cuarto, 5 para el quinto, 4 para el sexto, 3 para el séptimo, 2 para el octavo y 1 para el noveno.

A qué hora es la clasificación de MotoGP del GP de Tailandia 2026 (Buriram)

A qué hora es la clasificación del GP de Tailandia de MotoGP 2026 en España: a las 04:50h

Antes de la carrera al sprint, ya habrá rodaje en pista en Tailandia. La mañana en Buriram comenzará con los segundos entrenamientos libres de Moto3 (02:40h), Moto2 (03:25h) y MotoGP (04:10h). Pero el plato fuerte vendrá con la clasificación de la categoría reina, MotoGP, a partir de las 04:50h.

A esa hora, arrancará la Q1 en el circuito de Chang, una sesión de 15 minutos en la que los dos pilotos más rápidos asegurarán los últimos pases a la segunda fase de la clasificación. La Q2 de Tailandia, donde estará en juego la primera pole del año, comenzará a las 05:15 horas de la mañana, e igualmente durará 15 minutos. La parrilla de salida de esta cronometrada determinará la parrilla para la sprint de ese mismo sábado y para la carrera larga del domingo.

Cómo ver por la tele la carrera sprint y la clasificación del sábado del GP de Tailandia de MotoGP 2026

La jornada del sábado en Tailandia, con carrera al sprint y clasificación, así como toda la temporada 2026 del Mundial de MotoGP se podrá ver por la tele desde España a través de DAZN, la plataforma de pago que tiene los derechos de retransmisión desde hace varios años. Ya sabes que puedes acceder a ella en sus aplicaciones (para Smart TV, ordenadores, teléfonos, tablets, consolas...) y en el canal 'DAZN MotoGP', disponible en Movistar + (dial 70) y desde el año pasado en Orange TV.

Además, otra opción para ver MotoGP, también de pago, para ver todo lo que pase este sábado en Buriram será el VideoPass, la plataforma del propio campeonato, con comentarios en inglés, contenido extra y un precio de 139.99 euros para todo el año.

Y, como siempre, tendrás a mano nuestra web, Motorsport.com, que contará con periodistas desplazados al circuito de Chang para que no te pierdas nada de lo que suceda: con retransmisiones en directo, crónicas, análisis, todas las noticias y la última hora.

A cuántas vueltas es la carrera al sprint de MotoGP 2026 en Tailandia

La carrera al sprint de MotoGP de este sábado en el Gran Premio de Tailandia será a un total de 13 vueltas al circuito de Chang en Buriram. Serán justo la mitad de la distancia de la carrera larga del domingo, programada a 26 giros.

Horarios del sábado de MotoGP del GP de Tailandia 2026 para Latinoamérica

A qué hora son la clasificación y carrera sprint del GP de Tailandia de MotoGP 2026 en México: la Q1 a las 21:50h, la Q2, a las 22:15h (viernes) y la carrera sprint, a las 02:00h

la Q1 a las 21:50h, la Q2, a las 22:15h (viernes) y la carrera sprint, a las 02:00h A qué hora son la clasificación y carrera sprint del GP de Tailandia de MotoGP 2026 en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: la Q1 a las 22:50h, la Q2, a las 23:15h (viernes) y la carrera sprint, a las 03:00h

la Q1 a las 22:50h, la Q2, a las 23:15h (viernes) y la carrera sprint, a las 03:00h A qué hora son la clasificación y carrera sprint del GP de Tailandia de MotoGP 2026 en V enezuela y Bolivia: la Q1 a las 23:50h, la Q2, a las 00:15h y la carrera sprint, a las 04:00h

la Q1 a las 23:50h, la Q2, a las 00:15h y la carrera sprint, a las 04:00h A qué hora son la clasificación y carrera sprint del GP de Tailandia de MotoGP 2026 en Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile: la Q1 a las 00:50h, la Q2, a las 01:15h y la carrera sprint, a las 05:00h

A qué hora es la clasificación de Moto2 2026 en Tailandia

La primera clasificación de la temporada 2026 de Moto2 en Tailandia será este sábado justo después de la cronometrada de Moto3 y antes de la carrera sprint de MotoGP. La Q1 arrancará a las 07:40 horas de la mañana, y la Q2, con la pole en juego, tendrá lugar a las 08:05 horas.

A qué hora es la clasificación de Moto3 2026 en Tailandia

La clasificación de Moto3 en Tailandia, la primera del curso 2026, vendrá como viene siendo habitual después del parón tras la clasificación de MotoGP. La cronometrada de la categoría pequeña comenzará a las 06:45h de la mañana, con la Q1, mientras que la Q2 será a las 07:10h.