Los errores que lamenta Bagnaia en MotoGP 2023 pese a ser campeón

Pecco Bagnaia ha seguido los pasos de Valentino Rossi y Marc Márquez al ganar su segundo título consecutivo de MotoGP, algo que nadie más allá de estos tres grandes campeones ha logrado desde que se creó la categoría en 2002. Tras derrotar el año pasado a un Fabio Quartararo cada vez más perjudicado por una Yamaha en evidente crisis técnica, esta vez tuvo que enfrentarse a Jorge Martín, sobre una Ducati como la suya. Fue un reto más duro para él, aunque consiguió ganar y terminar el campeonato con cierta ventaja en la general tras lo ocurrido en Valencia.

Sin embargo, el piloto italiano volvió a pagar por sus errores durante la campaña y sabe que tendrá que aprender de ellos si no quiere volver a abrir la puerta a sus rivales en el futuro. Aunque ha sido capaz de algunas de las mejores actuaciones del año, incluidos tres dobletes con victorias en la sprint del sábado y en la prueba larga del domingo, el turinés ha cometido algunos fallos que sin duda eran evitables.

Durante la primera parte de 2023, por ejemplo, Bagnaia se fue al suelo en Argentina cuando parecía que mantendría cómodamente la segunda posición, y luego se fue al suelo de nuevo en Austin, donde parecía que ganaría el domingo tras su éxito en la carrera corta. En dos grandes premios perdió muchos puntos y dejó que la competencia, liderada en ese momento por Marco Bezzecchi, tomara algo de ventaja.

En aquel momento, el #1 criticó su Ducati por ser tan estable que le costaba sentir y gestionar la parte delantera. En retrospectiva, también se dio cuenta de que había intentado forzar demasiado, de forma comparable a lo que haría Martín unos meses más tarde en Mandalika.

"Si recuerdas lo que le pasó a Martín en Indonesia, iba muy confiado, atacaba, tenía tres segundos de ventaja y, sin saber por qué, se cayó. Eso mismo me pasó a mí en Austin. Me sentía imbatible, luego llegué a la curva 2, me fui un poco largo y perdí la parte delantera sin entender por qué", explicó Pecco tras ganar el título en Valencia. "Sinceramente, todavía no entiendo por qué. Pero lo que sí he entendido es que a veces es mejor estar más tranquilo, entender mejor la situación con los neumáticos y luego atacar. Fue una lección importante en 2022, pero también en la primera parte de esta temporada".

Tras otro triunfo en Jerez, el turinés volvió a estrellarse en Le Mans antes de afrontar un verano sólido. Pero llegó Barcelona, con el accidente tras la salida y las consecuencias físicas y mentales que tuvo que soportar en las semanas siguientes.

"Barcelona fue un gran revés" para él, que tuvo que hacer frente a toda una serie de dificultades. Aunque no se sinceró mucho sobre el sufrimiento físico y la forma en que este incidente pudo desestabilizarle mentalmente, Bagnaia señaló regularmente a una moto nerviosa en aquel momento, con un tren delantero en el que ya no encontraba su 'feeling' habitual. Falto de confianza, vio mermada su capacidad de frenada y, de la noche a la mañana, le costó entender su rendimiento.

"Mi principal problema era poder pilotar la moto porque me dolía mucho la pierna. Luego empecé a perder un poco de velocidad, tanto en la clasificación como en las sprints. En la segunda parte de la temporada, siempre tuve problemas en las carreras cortas. No fui tan rápido como esperaba y como lo había sido en la primera parte de la temporada", subrayó, ante un hecho incontestable: Martín ganó siete sprints desde Montmeló, y Pecco no ganó ninguna.

En cuanto a las carreras del domingo, Bagnaia subió al podio en ocho ocasiones desde Barcelona, contando con un único contratiempo en la India, donde sufrió una caída mientras luchaba con Martín, con importantes puntos de nuevo en juego. Ya entonces señaló el comportamiento anómalo de su moto y lamentó la elección del neumático, considerándolo "un error" que no podía permitirse.

"Por supuesto que tendré que mejorar para el año que viene", admitió en retrospectiva, "pero progresé mucho en las últimas carreras, sólo tuvimos un poco de mala suerte. Estoy muy orgulloso de mi equipo, muy orgulloso de todo porque creo que hicieron un trabajo increíble".

"Mi equipo también me ha ayudado mucho y creo que intentaré seguir comprendiendo mis errores y aprender de ellos. Ya pensaba que había aprendido, pero este año, en la segunda y tercera carrera, cometí los mismos errores que el año pasado, así que creo que es un proceso continuo, cada año, para progresar, incluido yo mismo. Tenemos que seguir así, aprendiendo y progresando continuamente".

Para Davide Tardozzi, su jefe de equipo, Pecco Bagnaia tiene que aprender de sus fallos para seguir mejorando en 2024, y la responsabilidad es suya. "Depende de Pecco mejorar", explica el manager italiano a Motorsport.com. "Tiene que aprender de sus errores. Tiene que aprender que para ser mejor el año que viene tiene que hacer ciertas cosas mejor, como no chocar cuando vas segundo en Argentina o cuando vas liderando la carrera en Austin".

"Depende de él. Le ayudaremos en este aspecto, que creo que es lo peor de Pecco. Creo que ya ha aprendido mucho porque cuando llegó a Jerez después de las dos caídas, no pensó en no caerse; atacó a las KTM, quería ganar y ganó", finalizó.

Con Vincent Lalanne-Sicaud y Lewis Duncan