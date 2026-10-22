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MotoGP GP de Australia

A qué hora es esta noche la FP1 y la Práctica de MotoGP en Phillip Island y cómo ver

En la madrugada del jueves al viernes, 23 de octubre, arrancará el GP de Australia de MotoGP 2026 con la FP1 y la Práctica de Phillip Island. Apunta los horarios y cómo verlo todo en TV.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 22 oct 2026, 9:28

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El Mundial de MotoGP sigue adelante este fin de semana con la tercera parada de la gira asiática, el Gran Premio de Australia, y en la madrugada de este viernes, del jueves 22 al viernes 23 de octubre, el circuito de Phillip Island acogerá su último viernes de la categoría reina. Hay que recordar que Adelaida tomará el relevo como sede a partir de 2027, por lo que esta será la última visita al mítico trazado.

Así, esta noche, tendrán lugar los Libres 1 y la Práctica de MotoGP, con la lucha por el título entre Jorge Martín, Marc Márquez y Marco Bezzecchi como gran telón de fondo, y con la meteorología como principal preocupación, aunque se espera que este viernes sea el día de mejor tiempo en Phillip Island. Apunta los horarios y cómo verlo todo en directo a través de la televisión.

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El Gran Premio de Australia es el más complicado para seguir desde España en cuanto a horarios, cosa que se hará notar esta noche. Los primeros entrenamientos, los Libres 1 en Phillip Island, serán este viernes, 23 de octubre, a las 01:45 horas de la madrugada, cuando en horario local sean las 10:45h de la mañana (9 horas más que en nuestro país). El entreno será de 45 minutos, hasta las 02:30h.

Antes, como siempre, será el turno de los FP1 de Moto3, desde las 12 de la noche, y de Moto2, a las 00:50 horas.

A qué hora es la Práctica de MotoGP 2026 en Phillip Island

A qué hora es la Práctica del GP de Australia de MotoGP 2026 (Phillip Island): a las 06:00h

La Práctica del Gran Premio de Australia en Phillip Island será cuando aún sea de noche en España. La sesión de una hora arrancará este viernes, 23 de octubre, a las 06:00h (15:00h locales), y se alargará hasta las 7 de la mañana para dirimir qué 10 pilotos pasan directos a la Q2 de la clasificación del sábado.

Antes, también vendrán las Prácticas de Moto3 (04:15h) y de Moto2 (05:05h).

Horarios de Moto2 y Moto3 del viernes en Australia

Moto2 y Moto3 disputarán también, este viernes 23 de octubre, sus primeros entrenamientos en Phillip Island. Primero, será el turno de los Libres 1, o FP1: la sesión de Moto3 será a las 00:00h de la madrugada, hasta las 00:35h, y luego será el ensayo inicial de Moto2, a las 00:50h, hasta las 01:30h.

Más tarde, aún de madrugada en España, comenzarán las Prácticas de Moto3, desde las 04:15h (hasta las 04:50h), y de Moto2, a las 05:05h (hasta las 05:45h). En las dos categorías, los 14 pilotos más rápidos pasarán directos a la Q2 de la clasificación.

Cómo ver por la tele el viernes de MotoGP en Phillip Island (FP1 y Práctica)

Para ver por televisión, desde España, el arranque del Gran Premio de Australia de MotoGP en Phillip Island, contarás con dos opciones de pago: la principal será la de DAZN, la principal plataforma para ver todo el viernes de todas las categorías, tanto en sus aplicaciones (con los planes 'Motor' o 'Esencial') como en plataformas como Movistar + y Orange, en el canal lineal 'DAZN MotoGP'.

Recuerda que en DAZN este fin de semana puedes ver MotoGP tanto en directo como en diferido, con las sesiones emitidas en redifusión y listas para ver en las apps del servicio una vez que terminen.

También podrás echar mano del VideoPass, el servicio de streaming de MotoGP, para ver la última cita de Phillip Island, aunque en este caso será con retransmisiones en inglés. Por último, ya sabes que Motorsport.com está presente en Australia para traerte toda la información: retransmisiones en directo, noticias, crónicas, declaraciones...

Qué pilotos disputan el GP de Australia de MotoGP 2026

Este fin de semana en Australia habrá que contar con dos bajas importantes en MotoGP. La primera será la de Joan Mir, aún ausente por sus problemas físicos. En este caso, el español no será sustituido al manillar de su Honda. La otra ausencia será la de Fermín Aldeguer, tras lesionarse en Indonesia. En este caso, será Iker Lecuona quien se suba a su Ducati de Gresini. Por otra parte, Yamaha contará con el wildcard de Augusto Fernández.

Equipo Moto Pilotos Ducati Desmosedici GP26

Marc Márquez

Pecco Bagnaia

Aprilia RS-GP 2026

Jorge Martín

Marco Bezzecchi

KTM RC16 2026

Pedro Acosta

Brad Binder

Tech3 RC16 2026

Enea Bastianini

Maverick Viñales

Yamaha M1 2026

Fabio Quartararo

Alex Rins

Pramac Racing M1 2026

Jack Miller

Toprak Razgatlioglu

Honda

RC213V 2026

Luca Marini

Team VR46 Desmosedici GP26 / GP25

Fabio Di Giannantonio

Franco Morbidelli

Gresini Desmosedici GP26 / GP25

Alex Márquez

Iker Lecuona

Trackhouse RS-GP 2026

Raúl Fernández

Ai Ogura

Team LCR RC213V 2026

Diogo Moreira

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