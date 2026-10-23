Crónica de entrenamientos

MotoGP GP de Australia

Márquez sale con todo a Phillip Island y arranca con el mejor tiempo

Marc Márquez presenta credenciales para optar al pleno en Phillip Island, uno de sus circuitos favoritos, donde este viernes arrancó con el mejor registro y ritmo en tandas largas.

Oriol Puigdemont

Publicado: 23 oct 2026, 0:53

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Phillip Island (Australia).- En una primera sesión muy movida, con varias caídas y la humareda que dejó la KTM de Brad Binder al reventar el motor por la recta de meta, el actual campeón del mundo firmó la vuelta más rápida del primer entrenamiento libre en Australia, y lo hizo a pesar de los 19 giros que acumulaban las gomas que llevaba calzadas en su Ducati.

Marc Márquez, que acumula cuatro triunfos en este icónico trazado que este año se despide del calendario, esperó a los estertores de la sesión para aventajar en menos de media décima a Raúl Fernández. El madrileño, ganador de la prueba del curso pasado, fue capaz de sobreponerse a una caída y terminó el segundo.

Jack Miller, el ídolo local, dio la sorpresa al colocar una Yamaha en la tercera posición, a poco más de una décima de Márquez, justo antes de dar uno de los sustos de esta primera toma de contacto. Justo después de ponerse al frente de la tabla, el de Pramac perdió el tren delantero de su M1 en la rapidísima curva 1, una de las más icónicas de este idílico escenario, y se dio un buen revolcón además de dejar la moto para el arrastre. Marco Bezzecchi, por su parte, fue el cuarto, ya a casi tres décimas de la cabeza.

La quinta plaza fue para Alex Márquez, a pesar de las molestias que todavía arrastra en el hombro el menor de los hermanos de Cervera (Lleida), y con las que deberá convivir hasta que el Mundial ponga el cerrojo en Valencia. El de Gresini finalizó por delante de Pedro Acosta, sexto a una décima y media del #73, y cuatro milésimas por delante de Jorge Martín, el séptimo más veloz de todos.

Ai Ogura colocó la cuarta de las Aprilia entre los ocho primeros, circunstancia que confirma el buen papel de los prototipos de la marca de Noale en el trazado ‘aussie’.

Fabio Quartararo se posicionó el noveno, ya a ocho décimas del primero y a siete de Miller, el primero de los representantes de Yamaha, a la vez que Fabio Di Giannantonio cerró un top ten, del que Pecco Bagnaia se quedó a seis décimas. El italiano, 18º, ya advirtió el jueves de que sus opciones de firmar un buen resultado pasaban por sus sensaciones, y de momento, parecen horribles si tenemos en cuenta que se quedó a 1,6 segundos de su compañero en el taller oficial de Ducati.

Clasificación de la FP1 (Libres 1) del GP de Australia de MotoGP 2026 en Phillip Island

FP1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 M. Márquez Ducati 93 Ducati 19

1'27.985

181.994 2 R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 15

+0.048

1'28.033

0.048 181.895 3 J. Miller Pramac 43 Yamaha 16

+0.135

1'28.120

0.087 181.715 4 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 19

+0.293

1'28.278

0.158 181.390 5 A. Márquez Gresini 73 Ducati 17

+0.300

1'28.285

0.007 181.376 6 P. Acosta KTM 37 KTM 19

+0.449

1'28.434

0.149 181.070 7 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 20

+0.453

1'28.438

0.004 181.062 8 A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 19

+0.635

1'28.620

0.182 180.690 9 F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 18

+0.803

1'28.788

0.168 180.348 10 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 19

+0.967

1'28.952

0.164 180.016 11 B. Binder KTM 33 KTM 17

+0.980

1'28.965

0.013 179.989 12 J. Zarco LCR 5 Honda 20

+1.160

1'29.145

0.180 179.626 13 A. Rins Yamaha 42 Yamaha 16

+1.212

1'29.197

0.052 179.521 14 E. Bastianini Tech3 23 KTM 18

+1.357

1'29.342

0.145 179.230 15 M. Viñales Tech3 12 KTM 21

+1.446

1'29.431

0.089 179.052 16 A. Fernández Pramac 47 Yamaha 19

+1.572

1'29.557

0.126 178.800 17 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 16

+1.603

1'29.588

0.031 178.738 18 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 15

+1.677

1'29.662

0.074 178.590 19 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 18

+1.850

1'29.835

0.173 178.246 20 D. Moreira LCR 11 Honda 17

+1.920

1'29.905

0.070 178.108 21 L. Marini Honda 10 Honda 2

+6.048

1'34.033

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