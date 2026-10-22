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MotoGP GP de Australia
Márquez: "Vengo a Australia a estar lo más cerca posible de los 37 puntos"
Marc Márquez llega a Phillips Island cauteloso por la previsión del tiempo, pero confiado en que este circuito le gusta y le ha ido bien en el pasado pensando en un nuevo plano.
Oriol Puigdemont
Editado: 22 oct 2026, 4:17
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Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Phillip Island (Enviado Especial).- Segundo de la general del campeonato del mundo de MotoGP con 353 puntos, dos menos que el líder Jorge Martín, Marc Márquez afronta el Gran Premio de Australia con las pilas cargadas tras una semana de vacaciones en Bali junto a su pareja y con el objetivo de dar un mordisco a la general pensando en un nuevo 'pleno' de 37 puntos, que para él sería el quinto de la temporada.
"Será un fin de semana interesante. Primero por la previsión del clima, y luego porque el circuito me gusta", explicó el piloto de Ducati este jueves en Phillip Island, en la previa del gran premio, antes de avisan, sin embargo de que "el año pasado, las Aprilia fueron más rápido que las demás", recordando la victoria de Raúl Fernández.
Con previsión de posibles lluvias para todo el fin de semana, Márquez se va a centrar en abordar cada sesión. "Me voy a concentrar día a día. Aquí, la inestabilidad que hay con el tiempo lo hace más complicado para los pilotos", apuntó.
Márquez no pudo correr el pasado año en este circuito, debido a la lesión en el hombro que sufrió en Indonesia por el atropello de Marco Bezzecchi que le acabó llevando dos veces al quirófano y que aún, a día de hoy, sigue modificando su forma de afrontar los grandes premios. Sin embargo, el corredor de Ducati luce cuatro victorias en Phillip Island con las MotoGP.
"En este circuito me ha ido bien, pero también he cometido errores. Es verdad que tenemos que pensar en positivo, y que todos los cambios son para mejorar", apunta.
Desde que se operó el hombro por segunda vez el pasado mes de mayo, Márquez ha sumado seis victorias de gran premio, alcanzando en cinco de ellas el preciado 'pleno' a los 37 puntos, lo que define un fin de semana perfecto con victorias el sábado y el domingo.
"Vengo aquí a estar lo más cerca posible de los 37 puntos", no esconde el español sus ambiciosos objetivos del fin de semana.
"En las cinco carreras que quedan, intentaré sumar más que Martín en cada una de ellas. Esa es la intención desde el jueves", deja claro su plan.
Aunque, sobre el papel, el trazado de Phillip Island se puede amoldar mejor a las características de la Aprilia, como sucedió en Indonesia, donde las cuatro motos de Noale cruzaron por delante del resto la meta, Marc tiene sus armas.
"Veremos si en esas curvas a la izquierda podemos contrarrestar un poco la velocidad de las Aprilia en las rápidas".
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