Declaraciones

MotoGP GP de Australia

Márquez: "Vengo a Australia a estar lo más cerca posible de los 37 puntos"

Marc Márquez llega a Phillips Island cauteloso por la previsión del tiempo, pero confiado en que este circuito le gusta y le ha ido bien en el pasado pensando en un nuevo plano.

Oriol Puigdemont

Editado: 22 oct 2026, 4:17

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Phillip Island (Enviado Especial).- Segundo de la general del campeonato del mundo de MotoGP con 353 puntos, dos menos que el líder Jorge Martín, Marc Márquez afronta el Gran Premio de Australia con las pilas cargadas tras una semana de vacaciones en Bali junto a su pareja y con el objetivo de dar un mordisco a la general pensando en un nuevo 'pleno' de 37 puntos, que para él sería el quinto de la temporada.

"Será un fin de semana interesante. Primero por la previsión del clima, y luego porque el circuito me gusta", explicó el piloto de Ducati este jueves en Phillip Island, en la previa del gran premio, antes de avisan, sin embargo de que "el año pasado, las Aprilia fueron más rápido que las demás", recordando la victoria de Raúl Fernández.

Con previsión de posibles lluvias para todo el fin de semana, Márquez se va a centrar en abordar cada sesión. "Me voy a concentrar día a día. Aquí, la inestabilidad que hay con el tiempo lo hace más complicado para los pilotos", apuntó.

Márquez no pudo correr el pasado año en este circuito, debido a la lesión en el hombro que sufrió en Indonesia por el atropello de Marco Bezzecchi que le acabó llevando dos veces al quirófano y que aún, a día de hoy, sigue modificando su forma de afrontar los grandes premios. Sin embargo, el corredor de Ducati luce cuatro victorias en Phillip Island con las MotoGP.

"En este circuito me ha ido bien, pero también he cometido errores. Es verdad que tenemos que pensar en positivo, y que todos los cambios son para mejorar", apunta.

Desde que se operó el hombro por segunda vez el pasado mes de mayo, Márquez ha sumado seis victorias de gran premio, alcanzando en cinco de ellas el preciado 'pleno' a los 37 puntos, lo que define un fin de semana perfecto con victorias el sábado y el domingo.

"Vengo aquí a estar lo más cerca posible de los 37 puntos", no esconde el español sus ambiciosos objetivos del fin de semana.

"En las cinco carreras que quedan, intentaré sumar más que Martín en cada una de ellas. Esa es la intención desde el jueves", deja claro su plan.

Aunque, sobre el papel, el trazado de Phillip Island se puede amoldar mejor a las características de la Aprilia, como sucedió en Indonesia, donde las cuatro motos de Noale cruzaron por delante del resto la meta, Marc tiene sus armas.

"Veremos si en esas curvas a la izquierda podemos contrarrestar un poco la velocidad de las Aprilia en las rápidas".

Por si te lo perdiste:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Lucio Cecchinello cree que el nuevo formato de MotoGP no será tan frenético como se teme

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Oriol Puigdemont





MotoGP ratifica a los equipos su intención de disputar el Gran Premio de Qatar



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



1 d



MotoGP ratifica a los equipos su intención de disputar el Gran Premio de Qatar





Honda confirma que Moreira correrá el año que viene en su equipo oficial; Alonso irá a LCR



MotoGP



MotoGP 1 d



Honda confirma que Moreira correrá el año que viene en su equipo oficial; Alonso irá a LCR





Ezpeleta: "Son los equipos de MotoGP quienes creen que el formato puede mejorar"



MotoGP



MotoGP



GP de Japón



14 d



Ezpeleta: "Son los equipos de MotoGP quienes creen que el formato puede mejorar"

Más de

Marc Márquez





Oficial: esta será la parrilla de MotoGP en 2027, equipos y pilotos



MotoGP



MotoGP 1 d



Oficial: esta será la parrilla de MotoGP en 2027, equipos y pilotos





Márquez pone en valor el nivel de su rival por el título: "Martín es un auténtico talentazo"



MotoGP



MotoGP 3 d



Márquez pone en valor el nivel de su rival por el título: "Martín es un auténtico talentazo"





Horarios del GP de Australia de MotoGP: Phillip Island se despide, ¡ojo al cambio de hora!



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



4 d



Horarios del GP de Australia de MotoGP: Phillip Island se despide, ¡ojo al cambio de hora!

Más de

Ducati





Dovizioso, preocupado por Bagnaia: "Nunca he vivido algo así"



MotoGP



MotoGP 16 h



Dovizioso, preocupado por Bagnaia: "Nunca he vivido algo así"





Dall'Igna: "Superamos Mandalika sin sufrir daños, ahora nos sentimos más fuertes"



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



4 d



Dall'Igna: "Superamos Mandalika sin sufrir daños, ahora nos sentimos más fuertes"





Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez



Característica



MotoGP



Característica



MotoGP



GP de España



2 may 2015



Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Últimas noticias





Márquez: "Vengo a Australia a estar lo más cerca posible de los 37 puntos"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



5 min



Márquez: "Vengo a Australia a estar lo más cerca posible de los 37 puntos"





Lucio Cecchinello cree que el nuevo formato de MotoGP no será tan frenético como se teme



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Japón



10 h



Lucio Cecchinello cree que el nuevo formato de MotoGP no será tan frenético como se teme





Mercedes recupera en Austin un alerón que puede ser clave para su F1 de 2027



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



10 h



Mercedes recupera en Austin un alerón que puede ser clave para su F1 de 2027





Alonso defiende los circuitos clásicos frente a los urbanos: "Ofrecen mejores carreras"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



10 h



Alonso defiende los circuitos clásicos frente a los urbanos: "Ofrecen mejores carreras"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse