IndyCar en Long Beach: horarios, cómo verlo, pilotos y más

El Gran Premio de Acura de Long Beach será la carrera número 39 de coches Indy en un evento que empezó con una carrera de Fórmula 5000 como cabeza de cartel en 1975, y luego fue sede de ocho granes premios de Fórmula 1 antes de cambiar a CART Indy Car en 1984.

El año pasado, Josef Newgarden del Team Penske superó al coche más rápido de Andretti Autosport, el de de Romain Grosjean, para lograr su primera victoria en Long Beach. Otros pilotos que han ganado en Long Beach de la parrilla actual son Will Power (2008 y 2012), Alexander Rossi (2018 y 2019), Helio Castroneves (2001), Takuma Sato (2013), Scott Dixon (2015), Simon Pagenaud (2016) y Colton Herta (2021).

Sin embargo, y aunque no ha ganado allí, para quien Long Beach es un sitio realmente especial es para Alex Palou, que en 2021 logró un cuarto puesto que le era suficiente para convertirle en campeón. El español, que llega quinto en el campeonato tras su podio en la última cita (en Texas), celebra además este fin de semana su carrera 50 en IndyCar.

El piloto que más ha ganado allí es, Al Unser Jr., que lo hizo en seis ocasiones. Sin embargo, aunque a menudo se dice que la clasificación es muy importante en Long Beach, el autor de la pole ha ganado la carrera solo 10 veces en los 38 ediciones disputadas.

Esta será la tercera carrera para los neumáticos Firestone Firehawks hechos con caucho de guayule sostenible de origen nacional. Para todas las carreras urbnas de IndyCar de la temporada 2023, Firestone suministra neumáticos con un material de flanco fabricado exclusivamente con caucho derivado del arbusto leñoso del desierto guayule cultivado en la propia granja que tiene la empresa en Eloy, Arizona. Esosstos neumáticos se estrenaron en la carrera de Nashville en agosto de 2022 y se usaron nuevamente para la primera cita de la temporada de este año en San Petersburgo.

¿Cuándo es la carrera de IndyCar 2023 en Long Beach?

Fecha: del viernes 14 de abril al domingo 16 de abril

Horarios de la IndyCar - Long Beach 2023 (horarios de España)

Día Sesión Hora Sábado 15 de abril Libres 1 00:00-01:15h Sábado 15 de abril Libres 2

17:45h - 18:45h Sábado 15 de abril Clasificación de IndyCar en Long Beach 21:05h - 22:10h Domingo 16 de abril Warm up 18:00h - 18:30h Domingo 16 de abril Carrera de IndyCar en Long Beach 21:30h - 23:20h

Horarios de la IndyCar - Long Beach 2023 (horarios de Latam)

Día Sesión México Colombia, Perú, Ecuador y Panamá

Venezuela, Bolivia, Chile y Paraguay Argentina y Uruguay Viernes 14 de abril Libres 1 16:00h 17:00h 18:00h 19:00h Sábado 15 de abril Lbres 2 09:45h 10:45h 11:45h 12:45 Sábado 15 de abril Clasificación 13:05 14:05 15:06 16:05 Domingo 16 de abril Warm up 10:00 11:00 12:00 13:00h Domingo 16 de abril Carrera 13:45 14:45 15:45 16:45

Cómo ver la carrera de Long Beach de la IndyCar 2023

En España, además del servicio oficial de la IndyCar (el 'IndyCar Live!', gratis), que ofrecerá las sesiones de libres y la clasificación, se podrá ver la clasificación del sábado y la carrera del domingo de Long Beach mediante Movistar +, concretamente en el canal Movistar Deportes 3.

En Latinoamérica, las opciones son variadas dependiendo del país en el que te encuentres, aunque la carrera será a cargo de la ESPN con su canal Star +.

Apuntes para la carrera de IndyCar en Long Beach

¿Cuántas vueltas se dan en la carrera de IndyCar en Long Beach? 85 vueltas (se recorren 167,28 milas o 269,2 kilómetros)

Circuito de Long Beach: circuito urbano o callejero de 1,968 millas (3,167 kilómetros) y 11 curvas en Long Beach, California.

Neumáticos Firestone para Long Beach: Six primary sets, five alternate sets, with rookies permitted one extra primary set for the Friday afternoon practice session.

Parámetros del Push-to-pass: 200 seg de tiempo total, con un tiempo máximo de 20 segundos por activación. El impulso para adelantar no está disponible en la salida ni en ningún reinicio a menos que ocurra en las últimas dos vueltas o tres minutos de una carrera cronometrada.

Ganador de la IndyCar en Long Beach 2022: Josef Newgarden, Penske-Chevrolet.

Pole de la IndyCar en Long Beach 2022: Colton Herta, Andretti Autosport-Honda, 1:05.3095, 108.480mph. Ese es el récord de vuelta en clasificación en Long Beach.

¿Cómo llega el campeonato IndyCar 2023 a Long Beach? Puntos y posiciones

¿Qué pilotos de IndyCar correrán en Long Beach?

Dorsal Piloto Ciudad donde nació Nombre del coche Equipo-Motor 2 Josef Newgarden Nashville, Tennessee (EEUU) Hitachi Team Penske Team Penske-Chevrolet 3 Scott McLaughlin Christchurch, Nueva Zelanda Sonsio Team Penske Team Penske-Chevrolet 5 Pato O'Ward Monterrey, México Arrow McLaren Arrow McLaren-Chevrolet 06 Helio Castroneves Sao Paulo, Brasil AutoNation / SiriusXM Meyer Shank Racing-Honda 6 Felix Rosenqvist Varnamo, Suecia Arrow McLaren Arrow McLaren-Chevrolet 7 Alexander Rossi Nevada City, California (EEUU) Arrow McLaren Arrow McLaren-Chevrolet 8 Marcus Ericsson Kumla, Suecia Huski Chocolate Chip Ganassi Racing Chip Ganassi Racing-Honda 9 Scott Dixon Auckland, Nueva Zelanda PNC Bank Chip Ganassi Racing Chip Ganassi Racing-Honda 10 Alex Palou Barcelona, España Ridgeline Lubricants Chip Ganassi Racing-Honda 11 Marcus Armstrong (R) Christchurch, Nueva Zelanda The American Legion Chip Ganassi Racing-Honda 12 Will Power Toowoomba, Australia Verizon Team Penske Team Penske-Chevrolet 14 Santino Ferrucci Woodbury, Connecticut (EEUU) AJ Foyt Racing / Sexton Properties A.J. Foyt Enterprises-Chevrolet 15 Graham Rahal New Albany, Ohio (EEUU) United Rentals Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda 18 David Malukas Chicago, Illinois (EEUU) HMD Trucking Dale Coyne Racing with HMD-Honda 20 Conor Daly Noblesville, Indiana (EEUU) BitNile.com Ed Carpenter Racing-Chevrolet 21 Rinus VeeKay Hoofddorp, Países Bajos BitNile.com Ed Carpenter Racing-Chevrolet 26 Colton Herta Valencia, California (EEUU) Gainbridge Andretti Autosport w/Curb Agajanian-Honda 27 Kyle Kirkwood Jupiter, Florida (EEUU) AutoNation Andretti Autosport-Honda 28 Romain Grosjean Geneva, Suiza DHL Andretti Autosport-Honda 29 Devlin DeFrancesco Toronto, Canadá EVTEC Andretti Steinbrenner Autosport-Honda 30 Jack Harvey Bassingham, Gran Bretaña Kustom Entertainment Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda 45 Christian Lundgaard Hedensted, Dinamarca Hy-Vee Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda 51 Sting Ray Robb (R) Boise, Idaho (EEUU) Biohaven Dale Coyne Racing with RWR-Honda 55 Benjamin Pedersen (R) Copenhagen, Dinamarca AJ Foyt Racing / Sexton Properties AJ Foyt Enterprises-Chevrolet 60 Simon Pagenaud Montmorillon, Francia AutoNation / SiriusXM Meyer Shank Racing-Honda 77 Callum Ilott Cambridge, Gran Bretaña Juncos Hollinger Racing Juncos Hollinger Racing-Chevrolet 78 Agustin Canapino (R) Arrecifes, Argentina Juncos Hollinger Racing Juncos Hollinger Racing-Chevrolet (R) = Debutante