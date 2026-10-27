IndyCar

¡La IndyCar en Barcelona empezará a una hora a la que espera menos calor!

La carrera de IndyCar en Barcelona en julio de 2027 empezará sobre las 18:00h de la tarde, o incluso después. Así lo confirma el CEO del campeonato a Motorsport.com.

Jose Carlos de Celis

Publicado: 27 oct 2026, 9:17

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Foto de: Geoff Miller / Lumen via Getty Images

Cuando se anunció que la IndyCar correría en Barcelona en 2027 hubo una absoluta celebración y un enorme entusiasmo, pero pasada la euforia, muchos se preguntaban si la fecha elegida, el 18 de julio, no era demasiado calurosa. El verano en esa zona del país es sofocante y húmedo y seguir, por ejemplo, el horario habitual de la Fórmula 1, sería muy poco recomendable.

En una entrevista 1:1 (solo con nuestra web) con Motorsport.com España, Mark Miles, Ceo de la IndyCar, calmó ese temor, explicando que la carrera empezará a una hora más sensata: "Será a última hora del día. Puedo decirte con un margen de una o dos horas cuándo empezará. Creo que lo más probable es que la carrera se retransmita por la televisión estadounidense sobre el mediodía (12:00h), hora del Este, lo que significa las seis de la tarde en España, o quizá una hora más tarde".

"Pero, más o menos, sin duda será a última hora de la tarde o a primera hora de la noche en España".

En efecto, ahora mismo hay cinco horas entre el horario ET y el horario CET (el de España), pero cuando se vuelva a cambiar la hora, serán seis de diferencia. Y a las 18:00h o las 19:00h (nunca a las 17:00h) locales ondeará la bandera verde para dar inicio a la carrera.

Una carrera, la de IndyCar y Barcelona, que incluirá un patrocinador aún no elegido en el nombre del gran premio.

La IndyCar contará con una categoría soporte

El fin de semana del 16 al 18 de julio de 2027 no será solo la IndyCar la que compita en el Circuit de Barcelona-Catalunya, sino que habrá al menos una categoría de apoyo durante las horas previas.

"Según nuestro acuerdo con el circuito, tienen la posibilidad de añadir una categoría de apoyo con el consentimiento de IndyCar. La verdad es que aún no hemos empezado a pensar en cuál podría ser, pero me sorprendería que no hubiera alguna carrera extra durante nuestro fin de semana", comentó Miles.

Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Foto de: Geoff Miller / Lumen via Getty Images

El contrato de la IndyCar con Barcelona, flexible pero por 10 años consecutivos

La IndyCar y Barcelona firmaron un acuerdo de 10 años, pero había quien se preguntaba si serían 10 años seguidos (de 2027 a 2036, incluidos ambos) o cinco años consecutivos y luego otros cinco.

"Bueno, está previsto que sea cada año durante ese periodo de 10 años", aclaró Mark Miles. "Así que, si algo cambiara, hay una cláusula en el contrato que nos permite cierta flexibilidad. Pero tanto ellos como nosotros estamos decididos a estar allí durante mucho tiempo y a estar presentes cada año durante ese periodo".

El CEO del campeonato norteamericano aclara, además, que el contrato no está ligado a lo que haga Alex Palou en el futuro, ya fuera retirarse antes de esos 10 años o cambiar de campeonato. Pero además expresa un deseo en forma de aviso: "Ahora bien, Alex no se va a ir a ningún sitio. Quiere estar en la IndyCar y el acuerdo no depende de que él esté en la IndyCar".

También puedes leer:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior La IndyCar promete un espectáculo diferente a la F1 en Barcelona: "Habrá adelantamientos"

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Jose Carlos de Celis





Vettel, su borrachera en India tras ser campeón y un elefante



Fórmula 1



Fórmula 1 2 h



Vettel, su borrachera en India tras ser campeón y un elefante





Horarios del GP de México de F1 2026, cómo verlo y más



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



22 h



Horarios del GP de México de F1 2026, cómo verlo y más





Qué necesita Antonelli para ser campeón de F1 el domingo que viene en México



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 d



Qué necesita Antonelli para ser campeón de F1 el domingo que viene en México

Últimas noticias





¡La IndyCar en Barcelona empezará a una hora a la que espera menos calor!



IndyCar



Indy IndyCar 6 min



¡La IndyCar en Barcelona empezará a una hora a la que espera menos calor!





Rally de Asturias Histórico 2026: horarios, recorrido y participantes con Sainz y Loeb



Otros rallies



Misc Otros rallies 54 min



Rally de Asturias Histórico 2026: horarios, recorrido y participantes con Sainz y Loeb





El podio de Verstappen en Austin no basta: Red Bull F1 explica qué faltó para ganar



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 h



El podio de Verstappen en Austin no basta: Red Bull F1 explica qué faltó para ganar





Vettel, su borrachera en India tras ser campeón y un elefante



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 2 h



Vettel, su borrachera en India tras ser campeón y un elefante

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse