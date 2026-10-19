IndyCar
¡La IndyCar llegará a España! Competirá en Barcelona desde 2027 y por varios años
El Circuit de Barcelona-Catalunya ha alcanzado un acuerdo para disputar una ronda de la IndyCar desde el próximo verano de 2027, en la tierra del pentacampeón Alex Palou.
Jose Carlos de Celis
Editado: 19 oct 2026, 18:23
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Alex Palou, Chip Ganassi Racing
Foto de: Penske Entertainment
El Circuit de Barcelona-Catalunya ha conseguido traer el principal campeonato de monoplazas de norteamérica, la histórica IndyCar, a nuestro país. Será a partir de verano de 2027, tal y como adelantó El Periódico y ahora han podido confirmar fuentes de Motorsport.com. La carrera, que será oficial en los próximos días, se disputará en julio como parte de un calendario que aún solo se ha revelado hasta principios de junio.
Desde la IndyCar han declinado hacer más comentarios ante la pregunta de Motorsport.com tras el artículo publicado en 'El Periódico', pero otras fuentes muy importantes han confirmado que el acuerdo está cerrado y pronto se firmará el contrato.
Las negociaciones, evidentemente largas y complicadas para un acuerdo de este tipo, arrancaron en junio de este año, lideradas por la Generalitat de Catalunya, encargada de firmar los contratos del trazado de Montmeló junto a Fira Circuit, que es quien finalmente firmará. El gobierno catalán, y su propio presidente, quería un bombazo para compensar que en 2027 la Fórmula 1 no corre allí tras entrar en un sistema de rotación (sí lo hará en 2028, 2030 y 2032), y el campeonato donde está brillando Alex Palou es una enorme incorporación.
Porque precisamente Palou ha sido clave en la intención de Barcelona de traer el campeonato, que por primera vez desde 2013 saldrá de Norteamérica y por primera vez en la historia competirá en España. El acuerdo entre la IndyCar y Barcelona será por varios años desde 2027 y será a todos los efectos una prueba del campeonato, que puntúe para el título de pilotos y de fabricantes.
Desde el Circuit, después de un exitoso fin de semana del WEC con hasta 55.000 espectadores en las 6 Horas de Barcelona el pasado fin de semana, confía en acercarse al 'sold out' en la llegada de la IndyCar a España, no solo con público local, sino también europeo con la única prueba del campeonato en el continente (y la primera desde 2007), y por supuesto, también aficionados habituales americanos.
En una entrevista el pasado fin de semana con Motorsport.com, Ignasi Armengol, director de Fifa Circuit, no había ocultado la intención: "Es un sueño". Pero también avisaba: "La verdad es que eso lo estamos buscando, pero es muy difícil, sinceramente es muy difícil". Finalmente sí fue posible, y el campeonato norteamericano visitará nuestro país.
Un acuerdo histórico para la IndyCar y España
La última vez que la IndyCar salió de Norteamérica fue hace 13 años, en Sao Paulo, y esta será la primera vez que compita en Europa con la identidad actual del campeonato. La última vez en el Viejo Continente fue en 2007, cuando aún se llamaba Champ Car, y corrió en Países Bajos, en el circuito de Assen. Antes de allí, la IndyCar / CART había competido en Reino Unido y Alemania.
Por tanto, la de 2027 será también la primera carrera de la IndyCar en España.
La IndyCar ya había revelado su intención de 'internacionalizarse' y durante los últimos meses habían aparecido rumores sobre carreras en Colombia, Brasil y España, y finalmente Barcelona se ha llevado el premio gordo.
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