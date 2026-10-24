IndyCar

De una llamada a un acuerdo histórico: así convenció Barcelona a la IndyCar en solo 4 meses

Mark Miles desvela a Motorsport.com cómo se cerró la llegada de la IndyCar a Montmeló en apenas cuatro meses, entre negociaciones, discusiones y el desafío logístico de cruzar el Atlántico con todo el campeonato.

Pol Hermoso

Publicado: 24 oct 2026, 14:37

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Llevar la IndyCar desde Estados Unidos hasta Barcelona no era tan sencillo como encontrar un hueco en el calendario y firmar un contrato. Había que convencer a las dos partes, preparar el transporte de coches y material, mover a cientos de personas y resolver una larga lista de detalles. Y, sin embargo, el Circuit de Barcelona-Catalunya ha conseguido convertir una idea que parecía lejana en un acuerdo de diez años en apenas cuatro meses de negociaciones reales.

Aunque eso no significa que todo fuera un camino de rosas.

"Con tu mujer intentas no irte nunca a la cama enfadado. Pero yo me enfadé con él muchas veces", bromeó Mark Miles, presidente y CEO de Penske Entertainment, en referencia a Ignasi Armengol, responsable de Fira Circuit, durante un encuentro con varios medios, entre ellos Motorsport.com.

La anécdota resume una negociación intensa que ha terminado con Barcelona incorporándose al calendario de IndyCar a partir del 18 de julio de 2027.

"Discutir este punto y aquel otro es completamente normal. Pero siempre supimos que era posible, que había gente honorable involucrada y que queríamos conseguirlo", explicó el dirigente estadounidense.

Según Miles, todo comenzó con los contactos procedentes de España, en un momento en el que la categoría llevaba tiempo estudiando cómo volver a competir fuera de Norteamérica.

"Habíamos recibido muchas propuestas desde Sudamérica, pero ninguna terminaba de encajar. Entonces recibimos una llamada desde España", recordó.

"Creo que la primera reunión que tenemos registrada en el calendario fue hace cuatro meses. Es un periodo bastante corto. Probablemente hubo alguna llamada inicial un poco antes", reveló Miles, sorprendido por la rapidez con la que había avanzado el proyecto. "Cuatro meses no son mucho tiempo, porque ellos realmente no conocían la IndyCar y nosotros no conocíamos este circuito", añadió, dejando claro el desafío que suponía cerrar un acuerdo de semejante magnitud en tan poco tiempo.

El reto de transportar la IndyCar a Barcelona: 900 personas y mucho más

Porque detrás del acuerdo hay un desafío que no aparece en los titulares: trasladar prácticamente toda la estructura de un campeonato acostumbrado a desplazarse por carretera dentro de Norteamérica.

"No estamos organizados como la Fórmula 1. Nuestros equipos se suben a sus camiones y conducen desde Indianápolis hasta California, por ejemplo. Sabemos hacerlo, pero esto requiere una planificación muy detallada", explicó Miles.

El dirigente confirmó que alrededor de 900 personas viajarán a Barcelona para disputar la carrera, mientras que los responsables de la categoría todavía están concretando el transporte de la carga y los monoplazas.

"Sabemos cómo trasladaremos a las personas, unas 900 que volarán hasta aquí. Y estamos preparados para decidir cómo mover la carga", señaló, antes de reconocer que los costes del combustible también condicionarán la operación.

A todo ello se suman las inspecciones, la distribución de los espacios de trabajo, la hospitalidad y la comercialización de las instalaciones.

Y en medio de las conversaciones apareció un nombre que ayudó a inclinar la balanza: Alex Palou.

"Si miras los países que tienen historia con la IndyCar, no estoy seguro de que España fuera el número uno. Pero con Alex pasa a encabezar la lista. Es un gran representante de nuestro deporte, un grandísimo campeón", reconoció Miles.

El resultado de aquellas conversaciones es una carrera histórica en Montmeló. Cuatro meses de trabajo para llevar la IndyCar a Barcelona y diez años de acuerdo para intentar convertirla en una referencia del automovilismo europeo.

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