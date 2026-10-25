IndyCar
La IndyCar promete un espectáculo diferente a la F1 en Barcelona: "Habrá adelantamientos"
Mark Miles, CEO de Penske Entertainment, explica por qué la IndyCar no pretende imitar la expansión internacional de la Fórmula 1 y qué pueden esperar los aficionados de su llegada a Montmeló en 2027.
Pol Hermoso
Publicado: 25 oct 2026, 15:10
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Scott McLaughlin, Team Penske
Foto de: Icon Sportswire via Getty Images
La IndyCar ha decidido cruzar el Atlántico para desembarcar en Barcelona, pero que nadie espere que eso signifique el comienzo de una nueva Fórmula 1. El campeonato estadounidense quiere crecer internacionalmente, sí, pero sin perder la identidad que lo ha convertido en una de las competiciones de monoplazas más espectaculares del mundo.
Es el mensaje que ha lanzado Mark Miles, presidente y consejero delegado de Penske Entertainment, durante un encuentro con un reducido grupo de periodistas, entre ellos Motorsport.com, tras la presentación del Gran Premio de Barcelona de IndyCar, que se estrenará el 18 de julio de 2027.
"No vamos a crear un campeonato como la Fórmula 1 e ir por todo el mundo constantemente. Pero creo que tenemos la obligación y la oportunidad de disputar algunas carreras fuera de Norteamérica", explicó Miles.
La declaración no es menor. Mientras la Fórmula 1 ha construido un calendario global que recorre numerosos países y continentes, la IndyCar mantiene su actividad principalmente en Estados Unidos y Canadá, con una estructura logística y deportiva muy distinta.
Miles considera que salir de Norteamérica es una oportunidad, pero también un desafío que obliga a elegir cuidadosamente los destinos.
"No estamos organizados como la Fórmula 1. Nuestros equipos se suben a sus camiones y conducen desde Indianápolis hasta California, por ejemplo. Sabemos hacerlo, pero se necesita mucha planificación para todo lo demás", reconoció.
Precisamente por eso, Barcelona supone una apuesta importante: no solo devuelve el campeonato a Europa, sino que también permitirá comprobar cómo funciona su producto lejos de los circuitos estadounidenses.
La IndyCar quiere conquistar Barcelona con algo distinto a la F1
La llegada del campeonato coincide, además, con un año especialmente significativo para Montmeló, que no acogerá la Fórmula 1 en 2027 debido a su nuevo sistema de rotación con Spa-Francorchamps.
Sin embargo, lejos de presentarse como una sustituta directa de la F1, la IndyCar quiere convencer a los aficionados con sus propias características: coches con prestaciones muy similares, estrategias con repostajes y carreras en las que los adelantamientos suelen desempeñar un papel protagonista.
Miles, de hecho, tiene especialmente claro qué espera ver en el trazado catalán. "Lo que me ilusiona es ver a la IndyCar compitiendo como lo hacemos nosotros", explicó. "En el Indianapolis Motor Speedway superan las 240 millas por hora [386 km/h], son velocidades increíbles. Pero aquí habrá adelantamientos. Tengo muchas ganas de mostrarles a los aficionados europeos cómo es eso".
Alex Palou también insistió durante la presentación en las diferencias entre ambas categorías, especialmente en la cercanía que la IndyCar ofrece habitualmente a los espectadores.
"Normalmente en los circuitos la gente se puede mover por todas partes, pueden tocar los coches, no mucho, sobre todo si es el mío, pero pueden acercarse mucho", bromeó el pentacampeón.
"Tenemos repostajes en las paradas, más adelantamientos normalmente, todos los coches son iguales y siempre hay guerra", añadió.
La IndyCar llegará así a un escenario acostumbrado a la Fórmula 1, pero con una propuesta diferente. No necesita convertirse en el Gran Circo para conquistar Barcelona. Su gran desafío será demostrar que el espectáculo estadounidense también puede funcionar al otro lado del Atlántico.
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