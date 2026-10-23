IndyCar

Oficial | Barcelona presenta su histórica carrera de IndyCar para 2027: fecha y detalles

El Circuit de Barcelona-Catalunya ha presentado oficialmente su primera carrera de IndyCar, que se disputará el 18 de julio de 2027. Álex Palou será el gran protagonista de una cita histórica para el automovilismo español.

Pol Hermoso

Editado: 23 oct 2026, 13:45

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Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda

Foto de: Perry Nelson / Lumen via Getty Images

Era un secreto a voces. Después llegó la confirmación, aunque todavía faltaba ponerle el sello oficial. Y ahora, por fin, Barcelona ya puede decirlo bien alto: la IndyCar correrá en el Circuit de Barcelona-Catalunya en 2027. El campeonato estadounidense ha presentado este viernes 23 de octubre su histórica llegada a España, con una fecha marcada en rojo en el calendario: el 18 de julio.

Lo que comenzó como un ambicioso proyecto impulsado desde Catalunya se ha convertido en una de las incorporaciones más llamativas al calendario del automovilismo internacional. Y no es para menos. La categoría norteamericana cruzará el Atlántico para disputar una carrera puntuable en Europa por primera vez con su denominación actual, y lo hará en un circuito situado a pocos kilómetros de la casa de su gran protagonista: Alex Palou, cinco veces campeón de la IndyCar.

Además, ambas partes han confirmado que el acuerdo va a tener una duración de cinco años, lo que asegura la presencia de la categoría del monoplazas americanos en territorio español hasta, como mínimo, 2031.

La presentación oficial ha tenido lugar este viernes a las 15:30 horas en el Auditori del Circuit, en un acto encabezado por el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, uno de los grandes impulsores de la operación. También han participado el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper; el presidente de Fira Circuit, Pau Relat; y Mark Miles, presidente y consejero delegado de Penske Entertainment, propietaria del campeonato.

El acto también ha incluido un reconocimiento especial a Palou, el piloto que ha convertido la IndyCar en un campeonato cada vez más seguido en España y cuya figura ha sido uno de los principales atractivos para hacer realidad este acuerdo.

Como adelantó El Periódico y pudo confirmar posteriormente Motorsport.com el pasado lunes, las negociaciones llevaban meses en marcha y el acuerdo ya estaba cerrado, a falta de completar los últimos trámites. Este viernes, aquella información ha terminado convirtiéndose en una presentación oficial.

Una fecha estratégica para la IndyCar y una carrera histórica para Palou

Logo del Circuito de Montmeló, en Barcelona

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El estreno de la IndyCar en Barcelona queda situado a mediados de julio de 2027, en un fin de semana que presenta una ventaja importante: no coincidirá con ningún Gran Premio de Fórmula 1. El Gran Circo disputará el GP de Austria una semana antes y viajará a Bélgica el fin de semana siguiente, dejando a la categoría estadounidense un hueco interesante para captar la atención de los aficionados al automovilismo.

Mira:

“Estoy muy emocionado de formar parte de la primera carrera de IndyCar en Barcelona”, ha reconocido Palou. “Es una oportunidad increíble y significa muchísimo para mí tener una carrera en casa, en Barcelona. Es difícil expresarlo con palabras. Sé que a los aficionados les va a encantar y creo que vamos a ofrecer un gran espectáculo. Vamos a trabajar muy duro con el equipo Chip Ganassi Racing para llevarnos el trofeo en julio”.

La cita también tendrá un significado histórico para la propia IndyCar. El campeonato no disputa una carrera fuera de Norteamérica desde São Paulo 2013, mientras que la última visita de los monoplazas estadounidenses de primer nivel a Europa se remonta a 2007, cuando la Champ Car compitió en Zolder y Assen.

Para el Circuit de Barcelona-Catalunya, la llegada de la IndyCar supone incorporar otro gran evento internacional en un año en el que no recibirá a la Fórmula 1, debido a su nuevo sistema de alternancia con Spa-Francorchamps.

Pero si hay alguien para quien esta noticia tiene un significado especial, ese es Palou. El catalán, nacido en Sant Antoni de Vilamajor, tendrá por primera vez la oportunidad de competir en su tierra dentro del campeonato que le ha convertido en uno de los grandes nombres del automovilismo mundial.

La IndyCar necesitaba una puerta de entrada a Europa. Barcelona quería una nueva gran carrera. Y Palou, casi sin proponérselo, se ha convertido en el nexo perfecto entre ambos mundos.

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